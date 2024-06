Steam Deck en 2024, ¿vale la pena comprarla o es mejor esperar a la Steam Deck 2?

El lanzamiento de la Steam Deck se produjo en febrero de 2022, lo que significa que esta consola portátil ya ha cumplido más de dos años en el mercado. Valve fue muy valiente con este producto, y la verdad es que acabó teniendo bastante éxito. En su momento marcó un claro punto de inflexión, y fue la auténtica punta de lanza que abrió el mercado para la llegada de una gran oleada de consolas portátiles de otros fabricantes.

Con el paso del tiempo se ha visto superada por otros modelos más avanzados, como la ASUS ROG Ally, que tiene una CPU y una GPU mucho más potentes y una pantalla con mayor resolución. Esos dos años han hecho que, a día de hoy, la Steam Deck sea una de las consolas portátiles menos potentes que podemos comprar, pero también es una de las más económicas dentro de su categoría.

El hardware importa, pero no lo es todo en una consola portátil. El modelo de Valve cuenta con la ventaja de utilizar Steam OS, un sistema operativo especializado y optimizado para ofrecer un bajo consumo de recursos que funciona mucho mejor que Windows 11 en un dispositivo de este tipo, y su GPU Radeon basada en la arquitectura RDNA 2 ofrece una experiencia equilibrada con su resolución de pantalla, que es de 1.280 x 800 píxeles.

Steam Deck en 2024: hardware y rendimiento

Antes de responder a esta pregunta debemos analizar en profundidad las especificaciones de esta consola portátil, ver qué rendimiento es capaz de ofrecer y qué podemos comprar por un precio similar. Poniendo en contexto todo esto podremos obtener toda la información que necesitamos para sacar una conclusión realista y acertada.

Especificaciones clave de Steam Deck (modelo original)

Pantalla IPS de 7 pulgadas con resolución de 1.200 x 800 píxeles.

Tasa de refresco de 60 Hz.

APU AMD personalizada con CPU Zen de 4 núcleos y 8 hilos.

GPU Radeon RDNA 2 con 512 shaders.

16 GB de memoria LPDDR5 a 5.500 MT/s en configuración de cuádruple canal.

Unidad de almacenamiento de entre 64 GB y 512 GB. El modelo de 64 GB utiliza eMMC, que es más lento que una unidad SSD NVMe.

Batería de 40 Wh con una autonomía de entre 2 y 8 horas, según el juego utilizado.

Compatible con Wi-Fi 5.

Steam OS como sistema operativo.

Esa configuración está bastante limitada para mover juegos muy exigentes. Títulos como Alan Wake 2 y Starfield solo se pueden jugar con una fluidez aceptable en 720p con calidad baja y aplicando FSR 2 en modo calidad o modo equilibrado, dependiendo de las exigencias de cada título. Hay que tener en cuenta también que esos 16 GB de memoria se comparten entre CPU y GPU.

Con juegos menos exigentes el rendimiento y la experiencia de juego son mucho mejores. Por ejemplo, si utilizamos juegos de la generación anterior o títulos indie podemos llegar sin problemas a tasas de 60 FPS con calidades medias o altas. Por otro lado la experiencia con Steam OS es muy buena, y hace que la Steam Deck ofrezca una fluidez total.

Todo esto quiere decir que no es una consola pensada para jugar a los títulos más exigentes del momento. AMD FSR 2 hace su papel y mejora el rendimiento, pero cuando se aplica con resoluciones bajas y configuraciones tan agresivas el conteo de píxeles se reduce tanto que no solo perdemos mucha nitidez, sino que además aparecen fallos gráficos en la imagen, como parpadeos y desaparición de los detalles más pequeños.

Por otro lado hay que tener en cuenta el tema del almacenamiento. El modelo de 64 GB funciona mucho más lento que los demás, porque utiliza eMMC en vez de una unidad SSD NVMe, y su velocidad máxima en lectura secuencial solo llega a 300 MB/s. A efectos comparativos os recuerdo que una Steam Deck con un SSD NVMe PCIe Gen3 x2 ya rondaría casi los 2.000 MB/s en lectura secuencial.

Salvo que tengamos pensado utilizarla solo para juegos poco pesados la versión de 64 GB de almacenamiento no vale la pena, salvo que tengamos disponible una unidad SSD y estemos dispuestos a abrirla para montar dicha unidad. La versión con 512 GB tiene un precio ahora mismo de 398,65 euros, gracias a la oferta temporal que lanzó Valve hace unos días, y viene con una funda de transporte, un precio muy bueno teniendo en cuenta lo que ofrece.

Experiencia de uso en general y sistema operativo

Valve ha hecho un trabajo excelente con la Steam Deck tanto a nivel de ergonomía como de control, y la incorporación de Steam OS como sistema operativo fue todo un acierto. La calidad de construcción de la consola es buena, cuenta con dos zonas táctiles justo debajo de los sticks analógicos que facilitan el control de juegos que están pensados para funcionar con ratón, y la calidad de la pantalla también raya a un buen nivel.

Steam OS presenta una optimización, una interfaz y un diseño excelentes, y es sin duda uno de los grandes diferenciadores de la Steam Deck. No lo encontraremos en ninguna otra consola portátil, y está tan bien afinado que ya tiene el certificado de compatibilidad con más de 15.000 juegos en Steam. Esto quiere decir que esos juegos funcionarán sin problemas en la Steam Deck, y que la experiencia será, como mínimo, aceptable.

La resolución de la pantalla y el bajo tamaño de esta hacen que la calidad de imagen y la nitidez de la misma en 720p sea buena. A esa resolución la GPU Radeon RDNA 2 de la Steam Deck va bastante suelta en muchos juegos, pero como he dicho anteriormente ya empieza a muestrar signos claros de agotamiento en ciertos títulos triple A actuales.

Su CPU de cuatro núcleos y ocho hilos cumple con el mínimo que necesitamos para mover juegos actuales, y como todavía faltan unos años hasta que se produzca el cambio de generación en consolas este requisito no va a cambiar, así que no tenemos nada de lo que preocuparnos en este sentido, es decir, no necesitamos una CPU de 8 núcleos y 16 hilos para jugar de forma aceptable en una consola portátil.

Entonces, ¿vale la pena comprar una Steam Deck en 204?

La verdad es que todo depende de lo que necesites, de tu presupuesto y de tus aspiraciones. En líneas generales la Steam Deck de 512 GB con panel IPS es una opción muy interesante al precio al que se encuentra actualmente, pero el problema es que hay otras opciones alternativas que también han bajado mucho de precio y que son superiores, como la AYANEO Air Plus, que se puede comprar en oferta por 445 euros y está muy por encima a nivel de hardware.

Echando un vistazo a los componentes que trae la AYANEO Air Plus vemos que cuenta con un Ryzen 7 6800U, una APU que tiene una CPU Zen 3+ de 8 núcleos y 16 hilos, lo que se traduce en un mayor IPC y un mejor rendimiento en juegos, más allá de la diferencia de núcleos e hilos. También viene con una GPU muy superior, puesto que incluye una Radeon 680M, que tiene 768 shaders.

La AYANEO Air Plus es más potente, tiene 16 GB de memoria LPDDR5 y cuenta con una unidad de almacenamiento SSD de 1 TB. Su pantalla es de tipo IPS y tiene resolución 1080p. No tiene almohadillas táctiles y tampoco cuenta con Steam OS, porque como dije es exclusivo de la Steam Deck, pero es capaz de ofrecer un rendimiento muy superior en juegos, y es mejor opción si nuestro objetivo es jugar a títulos triple A exigentes.

En este caso, y por la diferencia de precio que hay entre ambas, yo me iría directamente a por la AYANEO Air Plus, lo tengo muy claro, y personalmente no compraría una Steam Deck ahora mismo, antes esperaría al lanzamiento de la Steam Deck 2, que francamente no debería estar muy lejos, o al menos no tanto como podría parecer.

Sé lo que estás pensando, ¿y qué hay de la Steam Deck con panel OLED? Este modelo mejora la experiencia de uso gracias a la integración de una pantalla de mayor calidad y a su tasa de refresco de hasta 90 Hz. También cuenta con Wi-Fi 6E, pero en términos de rendimiento es casi idéntica al modelo IPS. Su precio es de 569 euros en la configuración con SSD de 512 GB, una cifra tan alta que la coloca muy cerca de la ASUS ROG Ally con chip Ryzen Z1 Extreme, que está disponible por 599 euros.

Antes de comprar una Steam Deck OLED me iría a por la ASUS ROG Ally con chip Ryzen Z1 Extreme. Si eres un amante de los juegos retro y tienes pensado tirar sobre todo de emulación recuerda que hay alternativas a la Steam Deck que ofrecen una buena experiencia, que y son mucho más económicas. Podría poneros muchos ejemplos, pero los más conocidos sonlas consolas de Anbernic y las de Retroid. Ambas marcas ofrecen modelos muy interesantes por menos de 100 euros.