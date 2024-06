Radeon RX 8700 XT, posibles especificaciones, rendimiento, precio, lanzamiento y todo lo que sabemos

La Radeon RX 8700 XT será una tarjeta gráfica de gama media que utilizará la arquitectura RDNA 4 de AMD, y se convertirá en la sucesora de la actual Radeon RX 7700 XT, un modelo que quedó posicionado entre la GeForce RTX 4060 Ti y la GeForce RTX 4070, ya que es más rápida que la primera pero más lenta que la segunda.

Como ocurre con toda la serie Radeon RX 8000 de AMD, la información que tenemos es escasa, pero sé que este modelo os interesa, y por ello he hecho un trabajo de recopilación para agrupar todos los rumores y filtraciones fiables que se ha producido hasta la fecha. Con toda esa información cuidadosamente cribada os voy a contar todo lo que sabemos, de momento, sobre la Radeon RX 8700 XT.

Esta tarjeta gráfica quedará por debajo de la Radeon RX 8800 XT, y va a competir directamente con la gama media de nueva generación de NVIDIA. Todavía no hay nada confirmado, pero por lógica lo más probable es que posicione entre la GeForce RTX 5060 y la GeForce RTX 5060 Ti, aunque también puede que al final acabe sorprendiendo con un buen rendimiento y que esté más cerca de la segunda que de la primera.

Posibles especificaciones de la Radeon RX 8700 XT

Núcleo gráfico Navi 48 fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

Cuatro chiplets de caché L3 de 16 MB cada uno fabricados en el nodo de 6 nm de TSMC.

64 unidades de computación.

4.096 shaders a una velocidad de 3 GHz.

256 unidades de texturizado.

192 unidades de rasterizado.

96 núcleos RT de tercera generación.

128 núcleos de segunda generación para IA.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (896 GB/s de ancho de banda). Se rumorea que podría utilizar memoria GDDR6 para reducir costes, pero no está confirmado.

4 MB de caché L2.

64 MB de caché L3 externalizada en cuatro chiplets.

Si la comparamos con la Radeon RX 7700 XT tenemos un claro aumento del conteo de shaders, que pasa de los 3.456 a los 4.096. En consecuencia también se incrementan los conteos de unidades de texturizado, así como los núcleos para trazado de rayos e IA. El bus de memoria también mejora al pasar de 192 bits a 256 bits, y aumentan igualmente las cachés L2 y L3.

Todos estos cambios, unidos a las mejoras a nivel de arquitectura que vendrán con RDNA 4 y al aumento de la frecuencia de trabajo, deberían traducirse en un importante aumento de rendimiento frente a la Radeon RX 7700 XT. Aunque es difícil hacer una estimación precisa creo que es probable que esa Radeon RX 8700 XT acabe posicionando entre la Radeon RX 7800 XT y la Radeon RX 7900 GRE.

El núcleo gráfico Navi 48 que utilizaría la Radeon RX 8700 XT será una versión altamente recortada del modelo completo. Estará fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC y mantendrá el diseño MCM, lo que quiere decir que la GPU será monolítica pero estará interconectada a cuatro chiplets de caché L3 con 16 MB de capacidad cada uno. Estos estarán fabricados en el nodo de 6 nm de TSMC.

Si hablamos de consumo, esta tarjeta gráfica debería ser más eficiente que la Radeon RX 7700 XT, que tiene un TBP de 245 vatios. Con esto en mente, y teniendo en cuenta el aumento de shaders y la subida de las frecuencias de trabajo, creo que lo más seguro es que la Radeon RX 8700 XT tenga un consumo de entre 200 y 225 vatios, aproximadamente. Obviamente esto aplicaría al modelo de referencia, y puede cambiar en modelos que vengan con overclock de casa.

Un vistazo a la arquitectura y posible rendimiento

La Radeon RX 8700 XT utilizará la arquitectura RDNA 4. Todas las informaciones que he visto hasta ahora sugieren que dicha arquitectura va a ser una evolución menor de RDNA 3, lo que significa que es muy probable que AMD repita el diseño MCM que hemos visto en las Radeon RX 7000. Si esto se confirma:

La GPU tendrá un diseño MCM (módulo multichip), con la GPU y cuatro chiplets de caché en diferentes encapsulados compartiendo empaquetado.

Cada chiplet tendrá 16 MB de caché L3.

Mantendrá la estructura de shaders, núcleos para acelerar trazado de rayos y núcleos para acelerar IA.

De nuevo tendremos una estructura basada en unidades de computación. Cada unidad de computación tendrá 64 shaders capaces de trabajar con una instrucción Wave64 o dos Wave32, lo que se conoce como shaders de doble emisión, además de 4 unidades de textura, un núcleo para acelerar trazado de rayos y dos núcleos para acelerar IA.

La GPU estará fabricada en el nodo de 4 nm de TSMC y los chiplets de caché podrían venir fabricados en el nodo de 6 nm. Hay rumores que dicen que AMD utilizará el nodo de 3 nm en la GPU y el de 5 nm en la memoria caché, pero tienen menos credibilidad, sobre todo si se confirma que esta generación servirá como renovación menor y transición a las Radeon RX 9000.

Entre los cambios más importantes que podría introducir la arquitectura RDNA 4 destacan el aumento de las frecuencias de trabajo, un mayor rendimiento a nivel de shaders, núcleos para trazado de rayos e IA de nueva generación más potentes y eficientes, y puede que AMD aproveche este cambio de generación para introducir nuevas tecnologías.

Se habla mucho de FSR 4, pero la verdad es que todavía no tenemos nada oficial. He visto rumores que dicen que esa nueva versión podría utilizar por fin IA aplicada a juegos para mejorar el rendimiento, y que esta se aceleraría a nivel de hardware a través de los núcleos para IA presentes en las Radeon RX 7000, aunque no se descarta que tenga soporte por software en las Radeon RX 6000.

Nos toca hablar ahora de potencia. Si se confirman las especificaciones que os he dado en este artículo, la Radeon RX 8700 XT tendrá una potencia máxima en FP32 de 49,15 TFLOPs, gracias a sus shaders de doble emisión. La Radeon RX 7700 XT tiene una potencia de 35,17 TFLOPs en FP32, y la Radeon RX 7900 GRE alcanza los 45,98 TFLOPs.

Esos números nos permiten establecer una comparativa rápida de lo que podemos esperar a nivel de rendimiento de la Radeon RX 8700 XT. Con esta configuración lo tendría todo para ser más potente que la Radeon RX 7900 GRE, aunque es importante que os recuerde que el rendimiento bruto en FP32 no equivale de forma lineal al rendimiento en juegos.

La mejora más importante a nivel de rendimiento podría estar en el trazado de rayos y no en rasterización. En términos de eficiencia se esperan mejoras bastante modestas, y no se descarta por completo la posibilidad de que AMD utilice una configuración con bus de 192 bits y 12 GB de memoria gráfica en la Radeon RX 8700 XT. En este caso, su rendimiento en juegos sería mucho menor, y quedaría por debajo de la Radeon RX 7900 GRE en 4K.

Qué fuente de alimentación y qué procesador necesitaré para mover una Radeon RX 8700 XT

Como siempre esto dependerá de la configuración que tengamos. Si se confirman las especificaciones y consumos que hemos visto, la Radeon RX 8700 XT tendrá un TBP máximo de 225 vatios. Con ese nivel de consumo a partir de una fuente de alimentación de 600 vatios no tendremos ningún problema, siempre que utilicemos un procesador que no tenga un consumo muy elevado, como un Ryzen 5 7600, por ejemplo.

Sin embargo, si tenemos un procesador con un consumo mayor lo ideal sería montar una fuente de alimentación de entre 650 y 700 vatios, dependiendo del pico de consumo del mismo. Os pongo otro ejemplo, un Intel Core i9-13900K puede superar los 300 vatios de consumo pico, lo que sumado a la gráfica y al resto de componentes de un PC ya nos llevaría cerca de los 600 vatios.

En cuando al procesador necesario para mover esta Radeon RX 8700 XT, el nivel mínimo sería un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-11600K, aunque lo ideal sería contar con un Ryzen 5 7600 o un Intel Core i5-12600K, sobre todo si tenemos pensado utilizar reescalado, ya que este reduce la resolución base de renderizado y hace que el procesador tenga un mayor impacto en el rendimiento del juego.

La Radeon RX 8700 XT sería, con esas especificaciones, un modelo especializado en 1440p que ofrecería un rendimiento también muy bueno en 2160p (4K). Si la utilizamos para mover juegos en 1080p es muy probable que nos acabemos encontrando con un marcado cuello de botella, porque a esa resolución la tarjeta gráfica irá muy sobrada, salvo que activemos el trazado de rayos.

Precio y fecha de lanzamiento

El lanzamiento de la Radeon RX 8700 XT se espera para la primera mitad de 2025. No tenemos todavía una fecha concreta, pero puede que acabe llegando al mismo tiempo que la Radeon RX 8800 XT. También hay rumores que dicen que ambas podrían llegar a finales de 2024, pero estas informaciones han ido perdiendo fuerza poco a poco.

Su precio estará entre los 400 y los 449 euros, cifras que le permitirían diferenciarse claramente de la Radeon RX 8800 XT, que debería costar entre 500 y 549 euros. Esos precios solo se aplicarían al modelo de referencia, que será el más económico de todos. Los modelos con diseños y acabados superiores tendrán precios más altos, como suele ocurrir siempre.

Imágenes generadas con IA.