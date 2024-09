Steam Deck 2, posibles especificaciones, rendimiento, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos

Valve ha sido muy clara a la hora de hablar de Steam Deck 2. La compañía que dirige Gabe Newell ha confirmado que su lanzamiento es cuestión de tiempo, y también ha dicho abiertamente que no lanzarán este modelo hasta que no llegue el momento oportuno. No tienen prisa, pero tampoco se van a dormir en los laureles.

¿Cuándo llegará el momento oportuno? Pues cuando sea posible dar forma a una Steam Deck 2 que realmente mejore mucho frente al modelo original, y cuando este ya esté mostrando signos claros de agotamiento y quede muy por detrás de sus rivales directos. Ese será el momento ideal para que Valve ultime el lanzamiento de su nueva consola portátil.

Tened clara una cosa, que Valve no vaya a lanzar una Steam Deck 2 a corto plazo no significa que esta no esté ya en desarrollo, de hecho lo más probable es que dicha consola ya haya superado la fase de diseño conceptual y que esté en una etapa previa relativamente avanzada. Esto es así porque, al final, hacen falta varios años para completar el desarrollo de una consola de este tipo.

Desde que Valve confirmó que habrá una Steam Deck 2 han ido surgiendo muchas informaciones, algunas como supuestas filtraciones y otras como rumores. Sé que esta consola os interesa mucho, y por eso he investigado y he cribado todas esas informaciones para ofreceros este artículo especial, donde voy a compartir con vosotros solo la información más fiable e interesante sobre dicha consola.

Diseño y acabados de la Steam Deck 2

Valve no va a intentar rizar el rizo. Podéis tener claro que el diseño de la Steam Deck 2 va a ser muy parecido al del modelo original, y que todos los posibles cambios que se introduzcan van a estar centrados en mejorar la ergonomía y la experiencia de uso.

Con Steam Deck el equipo de Valve hizo un trabajo excelente en este sentido, ya que es una consola que ofrece un diseño atractivo y tiene un diseño muy cuidado y funcional. La integración de dos paneles táctiles fue todo un acierto, porque permite disfrutar de juegos específicos de PC que no se pueden jugar de forma óptima sin un ratón.

Creo que Valve debería buscar un diseño que mantenga esos paneles táctiles, pero que permita modificar la ubicación de la cruceta y de los sticks analógicos. Me gustaría ver la cruceta en una posición más baja, y no en paralelo con el stick analógico izquierdo. También me gustaría que el stick analógico derecho quedara un poco más abajo que el izquierdo, y que los cuatro botones (A, B, X e Y) no estuvieran en paralelo con el stick analógico derecho.

La disposición que se utilizó en la ASUS ROG Ally me parece una de las mejores que he probado en una consola de este tipo, y es la que me gustaría que Valve adaptase a la Steam Deck 2. Entiendo que es complicado hacerlo sin tener que sacrificar los dos paneles táctiles, pero personalmente estaría dispuesto a aceptar un aumento del tamaño de la consola si a cambio se implementan esas modificaciones.

En cuanto a calidad de acabados podemos dar por hecho que Valve repetirá el uso de plástico, y que los materiales de la Steam Deck 2 serán muy parecidos a los del modelo original. Esto es totalmente lógico y necesario para mantener un precio contenido.

Posibles especificaciones de la Steam Deck 2

Los primeros rumores sobre las posibles especificaciones de esta consola decían que Valve iba a repetir su apuesta por AMD, y que iba a utilizar una APU con una CPU de seis núcleos y doce hilos basada en la arquitectura Zen 4 y Zen 4c. Dos de esos núcleos serían Zen 4 y cuatro serían Zen 4c.

Con esa configuración el salto en términos de rendimiento frente al modelo original ya sería notable, porque esta utiliza una APU con cuatro núcleos Zen 2 que es capaz de trabajar con ocho hilos. La verdad es que esa información tiene sentido, porque Valve lanzó la Steam Deck original en 2022 y no apostó por la arquitectura más puntera de AMD.

Puede que repitan su apuesta con la Steam Deck 2, y que utilicen una APU con CPU Zen 4 y Zen 4c para afinar mejor la relación coste-rendimiento del chip, y para mantener también una buena autonomía con esa dualidad de núcleos. Los núcleos Zen 4c tienen el mismo IPC que los núcleos Zen 4, pero funcionan a una velocidad mucho más reducida.

Sin embargo, creo que lo ideal sería que Valve utilizase una APU con CPU Zen 5 y Zen 5c, porque esto le permitiría competir mejor con sus futuros rivales, y porque así ofrecería una mejora de rendimiento mucho mayor frente al modelo original, sin renunciar a un coste equilibrado y a una buena autonomía, ya que se mantienen esos núcleos a menor frecuencia y con menor consumo. No tendrá sentido montar más de 8 núcleos y 16 hilos.

No está claro si Valve utilizará la APU Ryzen Z2 Extreme o si optará por una APU semipersonalizada como hizo con la Steam Deck original, así que ahora mismo ambas posibilidades están abiertas. Teniendo en cuenta lo bien que le ha ido a Valve con la Steam Deck creo que es más probable que vuelva a apostar por un modelo semipersonalizado para diferenciarse mejor de sus rivales.

La GPU será otra de las claves más importantes de la Steam Deck 2, y en este sentido creo que está bastante claro que lo más seguro es que Valve utilice un núcleo gráfico basado en la arquitectura RDNA 4. Steam Deck utiliza una GPU RDNA 2 con 512 shaders, así que Valve lo tiene bastante fácil para subir el listón con su sucesora.

Todavía no hay nada definitivo, pero una Steam Deck 2 con una GPU RDNA 4 configurada con 768 o con 1.024 shaders lograría una mejora de rendimiento enorme frente al modelo original, tanto que sería capaz de ofrecer una buena experiencia en juegos con resolución 1080p. Dicha GPU podrá acelerar trazado de rayos, y será compatible con todas las tecnologías punteras de AMD.

Para que esa nueva GPU pueda desarrollar el máximo rendimiento posible Valve tendrá que utilizar memoria muy rápida en la Steam Deck 2. No hace mucho surgieron rumores que decían que AMD estaba trabajando en una APU que tendrá memoria GDDR7 integrada, y puede que esta tenga precisamente como objetivo las próximas generaciones de consolas.

Tiene sentido, porque una GPU integrada basada en RDNA 4 y configurada con 1.024 shaders tendría un cuello de botella notable con las configuraciones de memoria LPDDR5X actuales por su bajo ancho de banda. Esto no ocurriría si dicha GPU viene acompañada de su propia memoria GDDR7, porque el ancho de banda de esta sería mucho más grande, y le permitiría rendir muchísimo mejor en juegos.

Y hablando de la memoria, ¿qué cantidad tendrá la Steam Deck 2? Dado que la Steam Deck tiene 16 GB lo más lógico es que su sucesora tenga entre 24 GB y 32 GB de memoria, dependiendo de la configuración final del sistema, claro está. Si Valve utiliza una APU con GDDR7 integrada para la GPU e integra memoria RAM separada una configuración de 8 GB + 16 GB sería óptima.

En el caso de que solo utilice memoria LPDDR6 unificada a compartir entre GPU y CPU una configuración de 24 GB también podría ser considerada como óptima, porque el sistema podría reservar 8 GB para la GPU y utilizar los 16 GB restantes para la CPU.

Con 32 GB de memoria la consola iría sobrada y podría tener una mayor vida útil, pero no sería imprescindible para garantizar un buen rendimiento, porque al final hablamos de un sistema pensado para 1080p, una resolución en la que contar con 8 GB de memoria gráfica es suficiente para jugar con garantías.

Saltando a la pantalla, los rumores dicen que Valve utilizará un panel OLED en la Steam Deck 2, y que esta tendrá resolución 900p o 1080p con una tasa de refresco de 90 Hz o de 120 Hz. Este tipo de paneles son más eficientes y ofrecen una mayor calidad de imagen en general, así que son la mejor elección para una consola portátil.

Por lo demás podemos esperar que la Steam Deck 2 utilice una unidad de almacenamiento SSD de al menos 256 GB en su configuración base, y que esta unidad ofrezca unas velocidades de lectura y escritura secuenciales superiores a las del modelo original. También debería ser compatible con Wi-Fi 7 y con Bluetooth 5.4.

Rendimiento estimado y potencia bruta

Steam Deck 2 tendrá una CPU con más núcleos y con mayor IPC que la consola original, así que los juegos que tengan una mayor dependencia del procesador funcionarán mucho mejor y tendrán un rendimiento más consistente y estable. Sin embargo, la mejora más importante vendrá dada por la GPU, que será más potente y tendrá todas las mejoras inherentes a la arquitectura RDNA 4.

Si Valve utiliza una GPU RDNA 4 con 1.024 shaders a una velocidad estable de 1,9 GHz su potencia será de 7,78 TFLOPs en FP32 gracias a los shaders de doble emisión. La GPU de la Steam Deck tiene una potencia pico de 1,63 TFLOPs porque carece de shaders de doble emisión, ya que utiliza la arquitectura RDNA 2.

En juegos la diferencia de rendimiento entre ambas no sería tan grande como lo que indican estos valores de potencia bruta, pero la Steam Deck 2 tendría potencia suficiente para mover juegos en 1080p con garantías, y podrá recurrir al reescalado y a la generación de fotogramas para ofrecer una mayor fluidez.

Los TFLOPs sugieren que la GPU de Steam Deck 2 podría ser mucho más potente que la de Xbox Series S, pero en realidad lo más probable es que ambas estén en un nivel parecido por las limitaciones que impone el formato de consola portátil a nivel de frecuencias, consumo y calor generado.

Hay que tener en cuenta que la APU de la Steam Deck 2 va a estar limitada por el TDP, y que dependiendo del modo utilizado su rendimiento cambiará de forma considerable. No creo que esta APU vaya a pasar de los 30 vatios, si esto se confirma ese valor será el modo de «máximo rendimiento», y el modo de 15 vatios será el modo «equilibrado» entre potencia y consumo, el recomendado para jugar cuando la consola no esté conectada a la corriente.

El aumento de la cantidad de memoria disponible, y su mayor ancho de banda, también tendrá un efecto muy positivo en el rendimiento frente a la Steam Deck original. Esto se debe al consumo de memoria que hace la GPU integrada para utilizarla como memoria gráfica. Esto reduce la cantidad de memoria disponible para el sistema, de tal manera que, por ejemplo, si tenemos 16 GB y la GPU se reserva 4 GB solo nos quedarán libres 12 GB.

Esa cifra es suficiente para mayoría de los juegos actuales, pero ya estamos viendo títulos que pueden ocupar mucha más memoria, y cuyo rendimiento mejora si tenemos 16 GB de memoria RAM. Por ejemplo, Alan Wake 2 necesita 16 GB de RAM para funcionar, si no tenemos esa cantidad libre muestra un aviso de falta de memoria.

Obvia decir que esta nueva consola volverá a utilizar SteamOS como sistema operativo. Este ha demostrado su valor tanto a nivel funcional como en términos de optimización, y seguirá siendo el gran estandarte de la nueva consola de Valve.

Posible fecha de lanzamiento y precio de la Steam Deck 2

Valve baraja dos grandes fechas para el lanzamiento de esta consola, 2025 y 2026. AMD ha confirmado que el Ryzen Z2 Extreme estará listo en 2025, pero no ha concretado si su lanzamiento ocurrirá en el primer o en el segundo trimestre. Esto influirá en los planes de los rivales directos de Valve, que podrían tener listas sus nuevas consolas entre mediados de 2025 y principios de 2026.

Creo que la estrategia de Valve va a depender en gran medida de esto, y por eso no me atrevo a concretar una fecha exacta de lanzamiento, aunque yo apostaría por finales de 2025 o principios de 2026. Creo que es una franja razonable, ya que daría a Valve tiempo de sobra para limpiar stock del modelo original y para terminar de perfilar bien todas las claves de la Steam Deck 2.

¿Y qué hay del precio? Pues mucho me temo que el precio de la Steam Deck 2 va a ser superior al de la Steam Deck en el momento de su lanzamiento. Esto sería lo más lógico teniendo en cuenta todas las mejoras que va a traer a nivel de hardware, y también otros posibles cambios menores a nivel de diseño y de calidad de acabados.

La Steam Deck con pantalla OLED más barata disponible a día de hoy tiene un precio de 569 euros. Con esto en mente, creo que es muy probable que el precio de partida de la Steam Deck 2 con SSD de 256 GB esté en los 599 euros, o como mucho en 649 euros. Estas cifras son razonables teniendo en cuenta los niveles de precio que tienen otras consolas que, como dije, son sus rivales directos.