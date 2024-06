Apple veta la emulación de PCs «retro» en iOS

El pasado mes de abril fuimos muchos los que recibimos con alegría la noticia de que Apple había introducido ciertas modificaciones en las condiciones legales para publicar aplicaciones en la App Store, y que gracias a estos cambios los emuladores de videojuegos retro pasaban a tener cabida en iOS. Y, como confirmación de ello, el pasado mes de mayo se produjo un hito muy esperado y celebrado, con la llegada de RetroArch a los dispositivos de Apple.

De manera más reciente, sin embargo, supimos que la compañía había vetado UTM, un muy popular emulador de propósito general y que permite la instalación de múltiples sistemas operativos oriundo del ecosistema de Apple (ya lleva un tiempo estando presente en macOS), y que en los ordenadores de los de Cupertino es capaz de emular sistemas operativos actuales, y también versiones clásicas de los mismos, lo que lo convierte en una herramienta de lo más útil.

Dado que se trata de un emulador de propósito general, cabe entender que no encaja en las estrictas condiciones definidas por Apple con la modificación de las reglas de la App Store de iOS en abril. Cabe la posibilidad, claro, de abrir el debate sobre las razones por las que Apple no quiere que se puedan emular otros sistemas operativos en sus dispositivos, especialmente si lo hacen en un entorno aislado y que no tiene acceso al resto del dispositivo. Pero, dado que hablamos de los de Cupertino, probablemente esa conversación no serviría de nada.

Ahora parece que se han propuesto ser inflexibles en este sentido y, según leemos en Ars Technica, Apple también ha vetado iDOS, una versión de DOSBox para iOS. Y, según el relato de su desarrollador, ni siquiera han sido capaces de explicarle qué tendría que hacer para adaptar su desarrollo a las normas para publicar en iOS:

«Han decidido que iDOS no es una videoconsola retro, por lo que la nueva norma no es aplicable. Me sugirieron que hiciera cambios y volviera a enviarlos para su revisión, pero cuando les pregunté qué cambios debía hacer para cumplir, no tenían idea, ni tampoco cuando les pregunté qué es una consola de juegos retro. Sigue siendo la misma vieja respuesta irrazonable del tipo «lo sabemos cuando lo vemos».»

Como decía anteriormente, puedo entender que Apple se niegue a permitir la emulación de sistemas operativos actuales en iOS pero, ¿de veras actúa de igual modo con DOSBox, una herramienta que es reconocida y utilizada de manera global para recuperar juegos de PC de los tiempos de MS-DOS? ¿Qué problema de seguridad para el usuario piensan en Cupertino que plantea una herramienta de este tipo? ¿Quizá que alguien muy osado decida intentar instalar, qué se yo, WordPerfect 5.1? Cada vez está más claro que, pese a que sea lo que afirman, Apple no tiene un problema con la DMA, no, tiene un problema con el nivel obsesivo de control que quiere ejercer sobre lo que pueden hacer sus usuarios con sus dispositivos.