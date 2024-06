Microsoft Flight Simulator supera los 15 millones de usuarios

Microsoft Flight Simulator es una obra maestra. Creo que era importante empezar así esta noticia, pues necesito que resulte evidente que no oculto mi rendida admiración por la, hasta ahora, última entrega de una saga histórica, que ya desde sus inicios se convirtió en una referencia, y que a lo largo de décadas nos ha permitido a muchos experimentar, al menos parcialmente, la indescriptible sensación de ponernos a los mandos de múltiples tipos de aeronaves para volar.

Dicho esto, también he tenido muy claro, desde siempre, que las sucesivas entregas de Flight Simulator (en su nombre clásico) eran, principalmente, un juego de nicho, dirigido a una audiencia muy concreta y que, por lo tanto, nunca llegaría a verlo en las primeras posiciones de los títulos más vendidos ni jugados. Y es que sí, es cierto que es un juego que despierta mucho interés, pero que una vez entrados en faena, resulta más complejo de lo que muchos desearían. Y es lógico puesto que, como su propio nombre indica, es un simulador, por lo que antepone el realismo a la jugabilidad.

No obstante, y especialmente en sus últimas versiones, se han introducido múltiples funciones que, a la vez que suponen una mejora en el realismo, también facilitan gran parte de las operaciones. Desde las listas de chequeo hasta las funciones que automatizan procedimientos complejos (como el de puesta en marcha), y esto ha servido para que más personas se hayan podido ir aproximando a la simulación y, esto me consta por varias personas, para que posteriormente hayan ido profundizando en su conocimiento,

🎉 We’re thrilled to celebrate 15 million pilots who have taken flight with us in Microsoft Flight Simulator!

Thanks to each and every one of you for filling the skies with your adventures! ✈️ Blue skies and tailwinds. 🫡 pic.twitter.com/kJ70OZNVzf

— Microsoft Flight Simulator ✈️ (@MSFSofficial) June 22, 2024