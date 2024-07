La UE dice no al «paga o cede tus datos» de Meta

En octubre del año pasado, Meta daba una sorpresa al anunciar que, para adaptarse a la DMA europea, empezaba a ofrecer una modalidad de acceso a sus redes sociales libre de publicidad y, principalmente, de sus funciones de seguimiento, pero lo hacía con un no esperado modelo de pago. Y apenas habían pasado 10 días desde su anuncio, cuando la tecnológica nos volvía a sorprender, anunciando una subida de precio sobre lo anunciado inicialmente.

En aquel momento, en el que Meta ya había sido señalada como uno de los seis gatekeepers, por lo que al cumplimiento de la GDPR, se sumaba también la adaptación a las normas marcadas por la Unión Europea en la DMA para los servicios identificados en septiembre, es decir, que la compañía anunció y puso en marcha esta modalidad de pago por privacidad cuando ya era consciente de que tanto Facebook como Instagram debían someterse a un especial nivel de escrutinio.

Pese a que Meta afirmó que con este movimiento se adaptaba a la normativa europea, el pasado mes de marzo supimos que los reguladores del espacio común europeo no lo tenían tan claro y que, en consecuencia, se estaban cuestionando la legalidad (o, más bien, la falta de la misma). Por no hablar del enorme rechazo que suscitó, muy lógicamente, entre organismos y defensores de la privacidad de los usuarios, al ver que ésta se convertía en una opción de pago.

The #DMA is here to give back 🇪🇺 users the power to decide over their #data#Meta has forced millions of users across EU into a binary choice : “pay or consent”.

In our preliminary conclusion this is a breach of the DMA.

Today we take an important step to ensure Meta complies. pic.twitter.com/lGXagHuq7J

— Thierry Breton (@ThierryBreton) July 1, 2024