Ubisoft Forward 2023, ¿qué han presentado?

Acaba de concluir Ubisoft Forward 2023, otro evento que se programó, hace ya unos meses, cuando se suponía que el E3 tendría lugar en estas fechas, pero sin vincularse de manera directa a la feria. Así, y del mismo modo que Microsoft con su Xbox Showcase 2023 que tuvo lugar ayer, pese a que finalmente la feria fue cancelada (todavía esperamos que solo por este año, aunque hay razones para pensar que de manera más permanente), la firma francesa ha llevado hoy a cabo una presentación bastante esperada.

Esperábamos, sobre todo desde el avance que vimos ayer en el evento de Microsoft, poder ver por primera vez imágenes del gameplay de Star Wars Outlaws. Así, a diferencia de los de Redmond, que llevaban el cesto a rebosar de novedades y se permitieron mostrar el nuevo títulos de la familia de Star Wars prácticamente al principio, Ubisoft se ha reservado este esperado momento para el final de su presentación, procurando de este modo dejarnos con buen sabor de boca.

Veamos pues, a continuación, los anuncios más interesantes de este Ubisoft Forward 2023.

Avatar: Frontiers of Pandora

Un desarrollo del que ya sabemos desde hace más de cinco años y que esperábamos que viera la luz simultáneamente con el estreno de la película, hasta que James Cameron afirmó que, en realidad, su trama se sitúa entre la de Avatar: El sentido del agua, y la siguiente secuela, prevista inicialmente para el año que viene. Por fin hemos podido ver el primer gameplay de este mundo abierto (la opción de poder explorar Pandora es realmente tentadora), y esperamos su lanzamiento para el 7 de diciembre de 2023.

XDefiant

Presente en el mercado desde 2021, Ubisoft ha anunciado interesantes novedades para este shooter, y además hemos podido comprobar cómo han reaccionado a las mismas un grupo de jugadores que pudieron probarlas en una beta cerrada que tuvo lugar a principios de este 2023. Nuevos mapas, nuevas facciones, más armas y más novedades, que los jugadores podrán probar en una beta abierta que tendrá lugar a finales de verano.

Prince of Persia The Lost Crown

Ubisoft recupera esta mítica saga con The Lost Crown, del que hemos podido ver el primer tráiler en este Ubisoft Forward 2023, tras lo que ya se nos mostró la semana pasada en el Summer Game Fest. Vemos en el mismo nuevas técnicas de combate, enemigos que parecen de lo más complejos y que nos sorprenderán con algunos de sus ataques, y unos gráficos con los que la saga se pone muy al día. Su lanzamiento está previsto para el 18 de enero de 2024.

The Crew Motorfest

La saga The Crew se ha convertido en uno de los grandes aciertos de Ubisoft, gracias a su planteamiento arcade que recuerda a Forza Horizon, es decir, que prima la acción al realismo de la simulación, proporcionando una experiencia más rápida, menos técnica y, por lo tanto, más casual y divertida para muchos. Y lo que nos han adelantado es que The Crew Motorfest nos propondrá una dinámica de festival (algo que también hemos visto ya en Horizon) en Hawái. No tendremos que esperar mucho, ya que llegará al mercado el 14 de septiembre.

Assassin’s Creed

Son varios los anuncios que hemos podido ver en relación con otra de la sagas más exitosas de la compañía. Por una parte, además de ver un tráiler de Nexus VR, que fue anunciado hace ya algunos años, finalmente se ha confirmado que llegará las próximas navidades, y que lo hará en exclusiva para Meta Quest 2, 3 y Pro.

Por otra parte, también nos han mostrado un tráiler de la historia de Asassin’s Creed Mirage, que le dará el relevo a Valhalla dentro de la línea principal de la franquicia, devolviendo la saga a sus raíces después de su salto al mundo de los vikingos. Estará disponible a partir del 12 de octubre

Star Wars Outlaws

Lo más esperado de la tarde era, sin duda, el nuevo título que pretende llevarnos, una vez más, al universo creado por George Lucas para Star Wars. Esta nueva aventura tiene lugar en el periodo temporal ubicado entre los episodios IV y V, y por lo que hemos podido ver se tratará de una aventura en primera persona que tendrá lugar en un mundo abierto, una fórmula que a priori resulta bastante adecuada para Star Wars. Hemos podido ver imágenes en las que estamos acompañados por una adorable criatura, que además nos ayudará en acciones de sigilo, desplazamientos y persecuciones en speeder y, por supuesto, algún que otro tiroteo. ¿Y cuándo podremos disfrutar de todo esto? En 2024.

Si quieres ver el Ubisoft Forward 2023 completo, puedes encontrarlo en este enlace.