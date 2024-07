Última oportunidad para hacerte con juegos para tu Xbox 360

Creo que hay consenso, entre la comunidad, para afirmar que Xbox 360 ha sido hasta el momento la mejor consola de Microsoft. La anterior generación, que supuso el debut de Microsoft en este mercado, nos dejó a muchos con buen sabor de boca, y sirvió para demostrar que los de Redmond tenían bastante que decir en este mercado, su volumen de ventas fue discreto, con alrededor de 24 millones de unidades, pero sirvió para establecer los cimientos de su sucesora, la 360, que hizo soñar a Microsoft con la posibilidad de liderar el mercado de las consolas domésticas.

Después llegó Xbox One, pero bueno, no es el momento de (volver a) hacer madera del árbol caído. Basta con decir que resulta difícil no relacionar, al menos parcialmente, el mal resultado comercial de la generación Xbox Series tiene que ver con los errores cometidos con la anterior generación, pese a que Xbox Series X|S ofrecen unas prestaciones «brutas» algo superiores a las de PlayStation 5. ¿Logrará Microsoft mejorar su situación con la prometedora próxima generación? Todavía tendremos que esperar para verlo, pero esperemos que sí, pues se echa de menos algo más de competición entre Microsoft y Sony en este sentido.

Sea como fuere, a día de hoy el mayor éxito de los de Redmond en el mercado de las consolas se sigue llamando Xbox 360 y, aunque ya han pasado muchos años desde que dejara de estar a la venta, en la actualidad sigue contando con una considerable cantidad de usuarios activos, lo que explica que Microsoft haya mantenido operativos buena parte de sus servicios online. Sin embargo, tal y como ya anunciaron en agosto del año pasado, uno de ellos dejará de estar disponible muy pronto, y es que la tienda de Xbox 360 cerrará para siempre el próximo 29 de julio.

Microsoft ya informó en aquel momento, a sus usuarios, de que todos los juegos comprados en la misma seguirán estando disponibles para descargar una vez cerrada la tienda, lo que sin duda resulta tranquilizador. Y para quienes se han mantenido fieles a la consola, el pasado mes de mayo empezó a ofrecer grandes ofertas para obtener juegos para la misma. Un movimiento que se ha intensificado para estos últimos días, con nada menos que 149 juegos de Xbox 360 no compatibles con One y Series, con descuentos excepcionales.

La lista completa, que puedes consultar aquí, contiene desde absolutos desconocidos hasta títulos muy recordables, entre ellos algunos miembros de franquicias bastante destacables. Y, en cuanto a los descuentos, podemos encontrarlos de hasta el 95%, como ocurre en el caso de Dead Island, Metro 2033 y The Evil Within, entre otros.

Imágenes: Evan-Amos