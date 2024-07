Sony podría retrasar el lanzamiento de PS5 Pro, os contamos por qué

La fecha de lanzamiento de PS5 Pro es una de las grandes incógnitas que todavía no hemos logrado resolver. Fuentes muy fiables, como el conocido Tom Henderson, han venido diciendo que la presentación de esta consola se producirá entre el tercer y el cuarto trimestre de 2024, y que su lanzamiento tendría lugar también antes de terminar dicho año.

Tiene sentido, sobre todo tras conocerse que Sony iba a volver al Tokyo Game Show después de abandonarlo en 2019. Ese regreso debía estar justificado anuncio importante, y como os contamos hace poco lo más probable es que se debiera a la presentación de PS5 Pro. Siendo realistas no hay otro anuncio que Sony tenga pendiente y que justifique la inversión económica que representa volver a dicho evento.

El caso es que ahora el propio Tom Henderson está poniendo en duda las informaciones que ha venido dando durante los últimos meses, y ha cuestionado que el lanzamiento de PS5 Pro se vaya a producir este año. No ha ido más allá, así que su comentario deja muchas dudas que no podemos resolver. Con todo, tened en cuenta que no es una afirmación, sino una posibilidad.

Por qué podría Sony retrasar PS5 Pro

Antes de nada quiero que tengáis claro que retrasar el lanzamiento de esta consola no tiene por qué implicar un retraso en su fecha de presentación, y como ejemplo tenemos a PS5. Dicha consola fue presentada en el mes de junio de 2020, pero su lanzamiento no se produjo hasta el mes de noviembre de ese mismo año, lo que nos deja una diferencia de cinco meses entre la fecha de presentación y la de lanzamiento.

Con esto quiero decir que cabe la posibilidad de que Sony aproveche el marco del Tokyo Game Show para presentar PS5 Pro, tal y como estaba previsto, y que el lanzamiento de esta consola no se produzca hasta finales de 2024 o incluso hasta el primer trimestre de 2025. Todavía no hay nada confirmado, así que debemos ser cautos y barajar todas las posibilidades.

Teniendo esto claro, la gran pregunta que debemos hacernos es por qué iba Sony a retrasar el lanzamiento de esta nueva consola. No tenemos una explicación oficial, como es lógico, pero hay muchas razones que explicarían una decisión de este tipo. Estas son las más importantes y las que más sentido tienen ahora mismo:

Necesidad de limpiar stock de PS5.

Ausencia de juegos triple A que acompañen al lanzamiento de PS5 Pro.

Posible retraso del lanzamiento de GTA 6, que se perfilaba como uno de los títulos más importantes que podrían llegar junto con esta nueva consola, o poco después.

Complicaciones a nivel de diseño o de producción, o incluso un tema relacionado con los costes.

If it releases this year! — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 17, 2024

Imágenes generadas con IA.