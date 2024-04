La fecha de lanzamiento de PS5 Pro tiene un problema del que nadie parece haberse dado cuenta

El lanzamiento de PS5 Pro se espera para finales de este año. No hay una fecha definitiva confirmada, pero lo más probable es que llegue entre los meses de octubre y noviembre, fechas previas a la campaña navideña, que como sabrán la mayoría de nuestros lectores es una de las más importantes para el mercado tecnológico en general.

Tiene sentido. PS5 fue lanzada en noviembre de 2020, así que el lanzamiento de PS5 Pro tendría lugar justo cuatro años después de la llegada de aquella. También encaja por el momento del año, y es que poner en el mercado una nueva consola justo a tiempo para la campaña navideña sería algo muy inteligente por parte de Sony, ya que le permitiría maximizar las ventas y empezar de la mejor manera posible.

Como ya os he explicado anteriormente, esta será una renovación intergeneracional, un tema sobre el que profundicé al comparar a PS5 Pro frente a PS5. La primera tendrá avances y mejoras notables, pero al final seguirá siendo una consola encuadrada dentro de la generación actual, y estará muy lejos de la futura PS6.

Sin embargo en todo esto hay un problema en el que nadie parece haber reparado, y es que el lanzamiento de esa nueva consola se produciría sin ningún juego triple A importante que la acompañe. GTA 6 va a llegar al mercado en 2025, al menos según las declaraciones que hizo Rockstar en su momento, y ahora mismo no tengo en el radar ningún juego importante que vaya a llegar a finales de este año y que pueda, de alguna manera, maximizar el interés alrededor de PS5 Pro.

Con los juegos de nuevo lanzamiento más importantes previstos para 2025, el lanzamiento de PS5 Pro podría quedar un poco «pasado por agua» si esta llega a finales de 2024, salvo que Sony tenga algún as bajo la manga y nos acabe sorprendiendo con algún lanzamiento exclusivo e imprevisto, cosa que ahora mismo parece poco probable.

Enhanced for PS5 Pro, el «as bajo la manga» para el lanzamiento de PS5 Pro

Sony podría compensar esa ausencia de lanzamientos importantes cercanos al debut de PS5 Pro con una importante selección de juegos mejorados para dicha consola. Me refiero a títulos con la certificación Enhanced for PS5 Pro, es decir, mejorados para PS5 Pro. Para conseguir esa certificación los desarrolladores tienen que cumplir con unos requisitos estrictos, e introducir mejoras que realmente marcan una diferencia importante frente a PS5.

Si no recuerdo mal esa fue precisamente la estrategia que adoptó Sony con PS4 Pro, una consola que llegó acompañada también de una buena selección de juegos mejorados, y se hizo además una fuerte promoción de la capacidad de la consola para aplicar un modo boost a aquellos juegos que no habían sido optimizados. Todo esto, y los alardes del 4K, hicieron que PS4 Pro tuviera una buena acogida, un escenario que podría repetirse con PS5 Pro.

En la lista de juegos mejorados para PS5 Pro deberían figurar todos los grandes exclusivos que se han lanzado hasta ahora, entre los que se incluyen nombres como God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, The Last of Us Part I y Part II, Demon´s Souls Remake, la franquicia Spider-Man, Final Fantasy VII Remake y Rebirth y Ghost of Tsushima. Tened en cuenta que esta es solo una estimación, y que al final todo depende de Sony y de los desarrolladores.

Antes de terminar quiero compartir con vosotros una actualización importante, y es que Sony ha tumbado el vídeo que nos descubrió el arma secreta de PS5 Pro, PlayStation Spectral Super Resolution. Esta es una manera de confirmar lo que venia siendo un secreto a voces, que dicho vídeo era real, y que la información contenida en el mismo es auténtica. Os he dejado el enlace al artículo que publicamos en su momento para que podáis repasar todas sus claves.

