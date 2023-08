La tienda de Xbox 360 cerrará en julio de 2024

Aunque hay opiniones para todos los gustos, creo que hay consenso en señalar a la Xbox 360 como la mejor consola de Microsoft. Y no, no me olvido de los usuarios que sufrieron el famoso anillo rojo de la muerte, así como los problemas con algunas unidades ópticas, unos fallos de hardware que obligaron a Microsoft a poner en marcha un programa global de ampliación de garantías y sustituciones de consolas con problemas.

El lanzamiento quedó bastante deslucido por estos incidentes, pero una vez que quedaron solucionados, Xbox 360 empezó a mostrar todo su potencial, empezaron a llegar algunos de los mejores títulos de esa generación y, además, Sony estuvo lenta y torpe en el lanzamiento de PlayStation 3, dejando mucho más margen a Microsoft. En consecuencia, ahí se empezó a escribir la historia de una Microsoft adelantando a Sony en un mercado dominado, desde años atrás, por la multinacional japonesa. Una historia que quedó súbita y quizá irremisiblemente abortada a consecuencia del fiasco de Xbox One.

Sea como fuere, Xbox 360 no solo es recordada con bastante cariño por muchos de sus usuarios, en realidad a día de hoy sigue siendo una opción válida y muy económica para seguir disfrutando de los grandes clásicos de aquella generación. Y lo digo con conocimiento de causa, pues de vez en cuando todavía enciendo la mía para retomar una eterna partida de Fable II que empecé hace ya más años de los que cabría haber imaginado en aquel momento.

Para algunos parece que fue ayer, pero su lanzamiento se produjo a finales de 2005, hace ya casi 18 años y, mal que nos pese, todos los ciclos de vida tienen su principio y su final. Así, como podemos leer en el blog oficial, la tienda digital de Xbox 360 cerrará en julio de 2024, momento en el que la consola también perderá el acceso a la app Películas y TV de Microsoft, que dejará de funcionar en estas consolas, por lo que los usuarios que hayan adquirido contenido en la misma ya no podrán verlo en su 360.

Microsoft aclara, eso sí, que si bien ya no será posible comprar juegos y expansiones, sí que seguirá siendo posible, a posteriori, descargar e instalar los juegos que hayan comprado los usuarios hasta esa fecha y, obviamente, también será posible seguir jugando a los juegos ya instalados, así como a aquellos que se puedan comprar, a posteriori, en formato físico. Es decir, en relación a los juegos, lo único que cambia es que ya no será posible comprarlos.

Diferente es el caso de los contenidos de Películas y TV. Para poder acceder a los mismos, los usuarios tendrán que optar por otras plataformas, ya sea una Xbox de una generación posterior (One o Series) o un PC con Windows, donde obviamente sí que seguirán estando disponibles. Entiendo que esta decisión se habrá tomado por seguridad, pero creo que Microsoft habría actuado mejor con un enfoque similar al que ha adoptado con los juegos, es decir, no permitir nuevas compras, pero mantener el acceso a las ya existentes.

En cualquier caso, que las tiendas se hayan mantenido activas en Xbox 2360 durante tantos años, y que aún lo vayan a estar un año más, pues es prácticamente lo que falta hasta que se complete su cierre, nos muestra que Microsoft ha mantenido un compromiso destacable con su comunidad de usuarios, sí, pero también que hablamos de una consola que, de una u otra manera, ha sabido mantenerse vigente hasta la actualidad, por increíble que pueda parecer.

Imágenes: Evan-Amos