PS5 Pro tendrá estas nuevas funciones de trazado de rayos

El lanzamiento de PS5 Pro está marcado para finales de 2024. Sabemos también que esta nueva consola no solo será más potente, sino que también contará con nuevas tecnologías que le permitirán ofrecer un importante salto en términos de rendimiento trabajando tanto con juegos en rasterización como con trazado de rayos.

Una de las más importantes será PSSR, un reescalado inteligente que se apoyará en hardware especializado para reescalar de 1080p a 4K con un coste mínimo en términos de latencia y de recursos. Si hablamos del trazado de rayos, las mejoras clave que traerá esta consola vendrán de tres grandes frentes:

La GPU de PS5 Pro estará basada en RDNA 3, pero contará con funciones exclusivas de RDNA 4 para mejorar el rendimiento en trazado de rayos, y estas son tan grandes que podrían ser más que suficientes para cumplir esa mejora de entre tres y cuatro veces en términos de potencia bruta con trazado de rayos que apuntaban informaciones anteriores.

Estas son las novedades clave que se han filtrado:

En la imagen filtrada hay algunas cosas que se han tachado con bloques en color negro, así que puede que todavía queden algunos «secretos» importantes que mejoren todavía más el potencial de PS5 Pro con trazado de rayos.

Veremos en qué queda todo esto cuando llegue la consola y empecemos a ver el rendimiento de la misma con esta tecnología, pero la verdad es que, a priori, la cosa no tiene mala pinta, y creo que tenemos razones para ser bastante positivos si se cumplen las informaciones que estamos viendo.

Some of the new RT features coming with gfx12/RDNA4. Most if not all of these should be in the PS5 Pro too 🙂 pic.twitter.com/AO5HaxJlMK

— Kepler (@Kepler_L2) July 21, 2024