Škoda Enyaq Coupé iV 80x, sendas

«But shoot it in the right direction» Frankie Goes To Hollywood (Relax, 1984)

Peter ha preparado su leche caliente, sus galletas, una pequeña linterna y su libro. Sus pies cuelgan de la silla colocada frente a la radio de su padre en el cobertizo familiar. Ya solamente la usa él con la aprobación condescendiente de su padre «no la rompas» le dice cada vez que Peter anuncia que la va a utilizar, casi siempre el martes después del entrenamiento. Y añade una serie de instrucciones y precauciones que repite cada vez y que Peter por supuesto no necesita. Cuando cierra la puerta del cobertizo Peter siente que quedan lejos las magulladuras del entrenamiento, la sospecha de que es demasiado débil y bajito para un niño de ocho años y hasta las preocupaciones que día tras día la televisión se empeña en deslizarles narrando los peligros de la guerra fría y los horrores de un posible ataque nuclear. Su madre todos los fines de semana cuando se toman ambos una cerveza en el porche ruega a su padre que se piense lo de construir un refugio nuclear en el cobertizo. Peter teme que convenza a su padre y pierda su sitio especial. El rincón que comparte con Elmer. Pero su padre promete vagamente que hablará con un contratista amigo suyo que Peter duda incluso de que exista. Su madre se queda tranquila una semana más y Peter puede seguir aliviado seleccionando cuál es el siguiente cuento que leerá con su amigo. Peter enciende la radio y mientras las válvulas se calientan la leche se enfría, así que se la termina junto con las galletas disfrutando del destello de los filamentos que se proyectan en las paredes del cobertizo mal iluminado.

Tras unos minutos Peter aumenta el volumen de la radio y el cobertizo se llena de sonidos extraños, crujidos como si las ondas de radio se quebraran por el camino y llegaran a la radio en pedazos. Peter se acerca al micrófono «Elmer. ¿Estás ahí?» tras unos instantes en el que los chasquidos y crujidos persisten se escucha un «Ssssí» sibilante que arranca una sonrisa a Peter. «Hoy empezaremos La telaraña de Carlota» Peter se aclara la voz y empieza a leer con aire solemne «¿A dónde va papá con ese hacha? —preguntó Fern a su madre mientras ponían la mesa para el desayuno. —Al chiquero —respondió la señora Arable—. Anoche nacieron unos cerditos…» en la radio se escucha un extraño gruñido. Peter sabe que es el sonido que hace su amigo cuando no logra entender algo. «¿Qué pasa Elmer?» tras algo más de estática se escucha una voz que arrastra las palabras al hablar «Yaaaa entendimos qué era padrrrre y qué era madrrrre y qué era desayuno pero ¿qué esssss un hacha?» Peter, pensativo, responde «Es algo así como un instrumento con un trozo de metal plano afilado y un palo para sujetarlo. Se usa para cortar y a veces para hacer daño…» una especie de chilldo responde al otro lado de la radio y le sigue un murmullo como de insectos revoloteando «Peeeter, entoncessss vosotrossss en la Tierrrra, como la llamassss, ¿tenéis arrrrrmassss?» Peter con aire de perplejidad contesta «Claro, y hasta armas nucleares. Son capaces de explotar y destruir ciudades enteras y arrasar con todo…» Los chillidos y murmullos aumentan al otro lado de la radio. «Peeeter, me temo que no nos vamossss a verrrr este verrrrano…»

Dentro de la creciente oferta de automóviles eléctricos que podemos encontrar en el mercado se van haciendo sitio los modelos que tienen una orientación más deportiva, tanto por planteamiento como por diseño. Hay que decir que el punto de partida de las motorizaciones eléctricas es ideal para plantear un coche deportivo gracias a la respuesta inmediata del acelerador y la entrega de potencia sin tener que depender del número de revoluciones del motor. Además el bajo punto de gravedad favorece la agilidad y estabilidad en curva. En contra las motorizaciones eléctricas tienen el importante peso de las baterías.

Modelo analizado Skoda Enyaq Motor y acabado Coupé iV 80x Potencia 265 CV Velocidad máxima 160 Kmh Aceleración o-100 6,9 s Largo/ancho/alto 4649/1879/1616 mm Potencia máxima RPM 265 CV Par máximo Nm/RPM 425 Nm Caja de cambios Automático Web https://www.skoda.es/ Precio 55.200 euros

Algunos modelos eléctricos que se ofertan por parte de algunas marcas como Tesla o Ford la deportividad podríamos decir que viene de serie en sus modelos. Skoda por el contrario ha optado por ofrecer una versión más civilizada con su Enyaq y ha presentado una variante deportiva que ha llamado Enyaq Coupé. Con la nueva gama disponible, esta variante puede encontrarse con motores de 179 hasta 299 caballos y baterías de 58 para la versión menos potente y de 77 KWh para todas las demás.

Un Enyaq de 265 caballos

Nosotros hemos tenido la ocasión de probar el Skoda Enyaq coupe en su variante 80x con un motor que entrega 265 caballos y la mencionada batería de 77 KWh. Externamente la parte delantera de esta variante coupé es idéntica al modelo estandar y es a partir de la mitad del coche para atrás cuando la carrocería desciente para dar un aspecto más deportivo. Hay que decir que este diseño distinto de la carrocería también influye en el coeficiente aerodinámico, en el caso de la versión coupé el CX es de 0,234 y la del Enyaq es de 0,27.

El frontal tiene la gran parrilla cubierta por una pieza de plástico transparente y en los laterales los dos grandes grupos ópticos que en conjunto proporcionan el modelo el mismo aire de familia que notábamos en la versión no coupé. En este modelo la parrilla dispone de una iluminación por 131 luces led en las piezas verticales realmente espectacular. En la parte de abajo otra toma de aire también de buen tamaño y esta vez sí funcional se ocupa de refrigerar el paquete de baterías. La parte inferior queda rematada por un spoiler delantero en el mismo color de la carrocería.

En el lateral el diseño sigue tendiendo cierto aire de SUV pero con más guiños a modelos como el tesla model Y que tienen un aspecto algo más deportivo pero siempre guardando las dimensiones de un coche de buen tamaño. Las llantas son las mismas de 19 pulgadas y con diseño aerodinámico para minimizar la resistencia al aire que pudimos ver en el otro modelo y no se han añadido otros detalles deportivos como las pinzas de freno de color.

Diseño diferente en la parte trasera

El cambio de diseño más evidente lo podemos apreciar en la parte trasera que desciende de forma brusca, ya no dispone de un spoiler de color negro sino que este se coloca al final de la luna trasera sobre el portón del maletero. Los grupos ópticos traseros tienen el mismo diseño pero el portón es más aerodinámico y sobresale más en la parte inferior y no cae de forma tan vertical como en el modelo estándar. En la parte inferior tampoco encontramos la gran pieza de plástico negro sino solamente una más pequeña en debajo del paragolpes.

En el interior del Enyaq Coupé tampoco encontramos grandes cambios en gerneral, aunque hay uno que llama poderosamente la atención y es el techo panorámico de cristal que llega hasta las plazas traseras. Esto otorga una impresión de mayor espacio y luminosidad a la vez que contribuye a dejar más espacio en altura ya que este techo de cristal es más delgado que la carrocería más el acolchado del Enyaq que tuvimos la ocasión de probar antes del modelo coupé.

Como en aquella versión se mantiene la filosofía de practicidad de la marca y seguimos encontrando numerosos huecos portaobjetos, hasta 48, y unos buenos asientos con buen acolchado y que sujetan bien en curva. En cuanto a los mandos todos a mano y accionables de forma intuitiva, aunque como sucede en los modelos del grupo quizás se abuse de mandos táctiles en vez de los tradicionales. Sucede con los controles bajo la pantalla central para el volumen, aunque más abajo si encontramos una serie de botones para acceder a ciertas funciones que se agradecen mucho.

Interior práctico

Debajo de esta zona de controles un gran espacio para dejar el smartphone con carga inalámbrica y dos conectores USB-C. Debajo de la consola central y entre los asientos delanteros se ha conservado el gran espacio portaobjetos que ya apreciamos en el otro modelo probado. Tanto el volante como los acolchados del salpicadero, las puertas y las costuras de los asientos son los mismos que en el modelo estándar por lo que no hay demasiados detalles estéticos deportivos.

En la parte de atrás y a pesar de que el techo es más bajo por su inclinación, se accede a las plazas de forma cómoda gracias al buen tamaño de las puertas. Una vez dentro el espacio es el mismo que en el resto de Enyaq tanto para las piernas, que permite mucha holgura, como en anchura aunque como ya comentamos tres personas adultas no viajarán cómodas. En altura sigue siendo un coche en el que se puede viajar cómodos incluso si se mide por encima de los 1,8 metros.

Buen maletero

En lo que respecta al maletero la carrocería de esta variante reduce un poco el volumen disponible pero sigue siendo un buen maletero con una capacidad de 570 litros frente a los 585 litros del modelo con carrocería SUV. Si abatimos los asientos traseros con las palancas accesibles desde el propio maletero la capacidad de carga aumenta hasta los 1.610 litros. Como en el resto de modelos el portón es de accionamiento eléctrico. Hay un doble fondo en el maletero muy práctico para almacenar los cables de carga así como ganchos y tomas de 12V.

Antes de pasar a la prueba dinámica hay que tener en cuenta que el modelo que hemos probado es el 80x, que dispone de dos motores eléctricos que suman 265 caballos, pero ahora el modelo disponible a partir del segundo trimestre del 2024 y es el que aparece en la página web de la marca es el 85x que ofrece una potencia sensiblemente superior de 286 caballos. Es posible que a la hora de publicar el artículo el modelo 80x esté aún disponible pero en cualquier caso las impresiones son similares.

Volviendo a la comparación con el modelo de Skoda que probamos originalmente, la diferencia de potencia comparada con el modelo SUV del Enyaq iV 80 es de 204 frente a 265 caballos y se trata de un modelo de tracción total frente al que probamos anteriormente de tracción trasera. La conducción en ciudad es muy agradable y la potencia superior no se deja notar demasiado. Es en carretera y en autopista donde las recuperaciones y adelantamientos son mucho más rápidos con este modelo, aunque con 204 caballos el coche tenía una respuesta suficiente a pesar de su peso.

Potencia de sobra

Notaremos la diferencia de potencia sobre todo con el coche cargado. En carreteras viradas la potencia y la tracción integral se dejan notar y hay una mayor agilidad en curva que en el modelo de carrocería SUV. Sin embargo no puede decirse que las reacciones del Enyaq Coupé en carreteras viradas sean sean deportivas, incluso comparado con otros eléctricos, y al igual que en la versión SUV ha primado el confort a las sensaciones a pesar de que el coupé es algo más reactivo no se trata de un coche «emocionante» aunque sí muy seguro y con un muy buen confort de marcha.

Jugando con los modos de conducción, que son los ya conocidos en otros modelos del mismo grupo como Eco, Normal, Comfort, Sport e Individual (que nos permite modificar los parámetros a nuestro gusto) podemos no solamente consumir menos con ciertos ajustes de potencia y climatización (modo Eco) sino también influir en el comportamiento del coche modificando la dureza de las suspensiones y la respuesta del acelerador. El modo Sport es desde luego es el que más cambiará la forma de responder del coche.

En lo que respecta a la autonomía, la mejora aerodinámica de esta versión hace que ganemos algunos kilómetros con respecto a la versión base. En el caso del modelo que probamos la autonomía medida con la homologación WLTP es de 520 kilómetros y una capacidad de carga máxima en cargadores de corriente contínua de 135 kW por lo que es un coche con el que se puede viajar. Siempre hay que tener en cuenta que la autonomía en carretera es menor que la homologada por lo que hay que calcular que en circunstancias normales una carga completa nos permitirá recorrer unos 350 a 400 kilómetros.

Conclusiones

El Enyaq coupé no ofrece demasiados cambios en lo que respecta al comportamiento y a las prestaciones con respecto a las mismas versiones del modelo SUV con unas características de respuesta y un confort muy parecidos aunque con un toque de dinamismo adicional que es apenas apreciable. Con todo y tal y como vimos se trata de un aprovechamiento de la plataforma de Volkswagen muy conseguida con numerosos detalles prácticos y estéticos que le dan esa personalidad Skoda.

En la parte del diseño de la carrocería este coupé ofrece una imagen más moderna y deportiva ganando además algunos puntos en aerodinámica, cosa que en el caso de un coche eléctrico con el que se puede viajar no es un asunto menor. Además este diseño más dinámico apenas penaliza la altura disponible en las plazas traseras y el espacio en el maletero por lo que no tendremos que hacer grandes sacrificios si nos convence más esta estética. Advertir de nuevo que Skoda ha lanzado nuevas versiones de este modelo con el número 85 que varían en algunas características y prestaciones.