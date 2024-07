ASUS Zenbook S 16 2024, análisis: inteligencia con estilo

El ASUS Zenbook S 16 2024 fue uno de los portátiles más importantes de todos los que presentó el gigante taiwanés durante el Computex 2024, y por fin lo tenemos con nosotros. Gracias a ASUS España he tenido la oportunidad de probarlo durante casi dos semanas, y justo hoy vence el NDA que tenía marcado, así que estoy listo para compartir con vosotros mi análisis de este interesante equipo.

Antes de entrar en materia quiero poneros en situación y daros algo de contexto sobre el ASUS Zenbook S 16 2024. Estamos ante un equipo que nos lanza una propuesta muy interesante, ya que nos permitirá disfrutar de todas las ventajas que ofrece trabajar con una pantalla de 16 pulgadas, viene configurado con un hardware puntero y bastante potente, y al mismo tiempo es capaz de mantener un tamaño y un peso muy contenidos.

Si alguien ha demostrado que sabe cómo hacer portátiles elegantes y atractivos, pero al mismo tiempo funcionales y resistentes, esa es ASUS, y el Zenbook S 16 2024 no es una excepción. Estamos ante un portátil que, como iréis viendo en las fotos que acompañan a este análisis, no deja a nadie indiferente, y que ha conseguido lo que parecía imposible, mejorar el diseño y la calidad de acabados de la familia Zenbook.

Ahora sí, poneos cómodos que empezamos con el análisis y tenéis muchas cosas que leer.

ASUS Zenbook S 16 2024: análisis externo

ASUS ha puesto especial cuidado en el empaquetado del equipo, no solo para conseguir un alto grado de protección durante el transporte, sino también para reforzar su apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del planeta eliminando por completo el uso de plásticos y apostando por materiales reciclables. La unidad que hemos recibido es el modelo en color gris Zumaia.

El ASUS Zenbook S 16 2024 tiene una gran «pegada» a nivel visual gracias a su cuidado diseño, que mantiene la línea angulosa clásica y atemporal de la serie Zenbook, y al nuevo acabado Ceraluminum, que utiliza una capa de aluminio con ceramización por plasma en la tapa de la pantalla.

El resultado es fantástico, tanto a nivel estético como por las sensaciones que transmite al tacto, que son verdaderamente únicas. Su calidad de construcción también es excepcional, y todo esto lo convierte en uno de los mejores portátiles de su categoría. De ello da fe también su certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar.

Todo el chasis está fabricado en aluminio, lo que le confiere una solidez estructural sobresaliente en todos los puntos clave donde normalmente podríamos encontrar debilidades, como por ejemplo la zona de las bisagras, la tapa de la pantalla o la zona que separa al teclado de la almohadilla táctil. Todo un logro, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos ante un equipo que tiene un grosor de solo 1,19 cm y un peso de 1,5 kilogramos.

La pantalla del ASUS Zenbook S 16 2024 es de 16 pulgadas, un formato que hasta hace relativamente poco había estado reservado a equipos pesados pero potentes, o a aquellos que aceptaban hacer un importante sacrificio a nivel de rendimiento. Este modelo ha logrado situarse en un punto equilibrado, y gracias a ello es capaz de ofrecer todo el valor de un ultraligero premium a nivel de movilidad y calidad sin renunciar a un buen nivel de rendimiento, como veremos más adelante.

El panel que monta el ASUS Zenbook S 16 2024 es de tipo OLED, tiene resolución 3K (2.880 x 1.800 píxeles) en formato 16:10, dispone de una tasa de refresco de 120 Hz y alcanza un brillo de hasta 500 nits. Es una de las mejores pantallas que puede montar un portátil de su categoría y gama.

En la parte inferior nos encontramos con una zona de rejilla cuya finalidad es mejorar la refrigeración del equipo, y justo debajo se encuentra el teclado. El ASUS Zenbook S 16 2024 no incorpora pad numérico, pero esto tienen una ventaja, y es que el espacio disponible se ha aprovechado para mejorar la disposición de las teclas y ofrecer una experiencia de escritura superior. Como no podía ser de otra forma incluye una tecla dedicada para activar Copilot+.

Las teclas son de tipo chiclet, tienen una línea angulosa que casa a la perfección con el diseño del equipo y se integran en un espacio de doble altura que genera un contraste visualmente atractivo. Cada tecla tiene una concavidad de 0,2 mm que mejora la ergonomía, y el teclado cuenta con retroiluminación LED. El recorrido por tecla es de solo 1,1 mm, pero a pesar de todo transmite una buena sensación con cada pulsación, aunque sobre este tema hablaremos a fondo más adelante.

ASUS no ha descuidado en absoluto el tamaño de la almohadilla táctil, que está situada justo debajo del teclado y es un 40% más grande comparado con modelos anteriores. Tiene un taco suave, los clics derecho e izquierdo se marcan bien y es compatible con gestos inteligentes, lo que mejora las interacciones con el equipo y la experiencia de uso.

La extrema delgadez del equipo impresiona todavía más cuando lo vemos abierto desde una perspectiva lateral. En el marco superior tenemos una cámara FullHD con infrarrojos compatible con Windows Hello que podemos utilizar como sistema de autenticación biométrica, y en los laterales el ASUS Zenbook S 16 2024 dispone de un conector USB 3.2 Gen2 Type-A, dos puertos USB 4 Gen3 Type-C, una salida HDMI 2.1 TMDS, un jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio y de un lector de tarjeas SD.

Especificaciones del ASUS Zenbook S 16 2024

Chasis y pantalla

Chasis fabricado en aluminio con acabado Ceraluminum (ceramización por plasma).

Certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar.

Pantalla de 16 pulgadas con panel OLED Lumina y resolución de 2.880 x 1.800 píxeles (formato 16:10). Relación pantalla cuerpo del 90%.

La pantalla tiene un tiempo de respuesta de 0,2 ms, un brillo máximo de 500 nits bajo HDR y una tasa de refresco de 120 Hz.

El panel OLED reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3 (1.070 millones de colores), tiene un contraste de 1.000.000:1 y emite un 70% menos de luz azul.

Cuenta con certificación TÜV Rheinland y SGS de cuidado de la vista.

Componentes clave

APU Ryzen AI 9 HX 370 fabricada en 4 nm con un TDP de 28 vatios. Integra CPU, GPU y NPU.

La CPU es de 12 núcleos y 24 hilos. Cuatro núcleos basados en la arquitectura Zen 5 y 8 núcleos basados en la arquitectura Zen 5c.Trabaja a 2 GHz-5,1 GHz, modo normal y turbo, tiene 24 MB de caché L3 compartida y 12 MB de caché L2 (1 MB por núcleo).

Chip de seguridad Microsoft Pluton integrado.

La GPU es una Radeon 890M que cuenta con 1.024 shaders, 64 unidades de texturizado, 32 unidades de rasterizado y 16 núcleos para acelerar trazado de rayos. Está basada en la arquitectura RDNA 3 y alcanza una potencia de hasta 9,4 TFLOPs en FP32 en esta versión de 28 vatios.

La NPU es una XDNA 2 que es capaz de alcanzar una potencia máxima de 50 TOPs. Supera el requisito de 40 TOPs para utilizar Copilot+.

Combinando CPU, GPU y NPU puede alcanzar una potencia de hasta 81 TOPs.

32 GB de memoria LPDDR5 a 7.500 MT/s.

Unidad SSD PCIe Gen4 x4 de 1 TB en el modelo analizado. Supera los 5 GB/s de velocidad en lectura secuencial.

Conectividad, refrigeración y batería

Conector USB 3.2 Gen2 Type-A, dos puertos USB 4 Gen3 Type-C, una salida HDMI 2.1 TMDS, un jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio y un lector de tarjeas SD.

Tarjeta de red compatible con Wi-Fi 7 y Bluetoooth 5.4.

Batería de 78 Wh compatible con recarga rápida.

Sistema de refrigeración con dos ventiladores basado en cámara de vapor ultradelgada y dos láminas de grafito de doble capa.

El chasis incorpora una zona de rejilla de 3.522 aperturas que mejoran el flujo de aire.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Teclado de tipo chiclet con retroiluminación LED. Cada tecla tiene una pequeña concavidad para mejorar la ergonomía y un recorrido por pulsación de 1,1 mm. Incluye la tecla dedicada de Copilot.

Almohadilla táctil un 40% más grande compatible con gestos inteligentes que ofrece un control avanzado del sistema.

Cámara frontal FullHD con infrarrojos compatible con reconocimiento facial y Windows Hello.

Seis altavoces Harman Kardon con sonido Dolby Atmos y amplificador inteligente.

Matriz de tres micrófonos integrados con cancelación de ruido bidireccional.

Tecnología ASUS AiSense para mejorar las videollamadas reduciendo el nivel de ruido y utilizando diferentes efectos, como desenfoque de fondo, corrección del contacto visual y encuadre automático.

Atenuación adaptativa del brillo de la pantalla y bloqueo adaptativo para mejorar la seguridad. Si detecta que no estamos delante del equipo se bloqueará automáticamente.

Software MyASUS preinstalado, que nos facilita el control del equipo y la monitorización de los recursos del mismo.

También trae preinstalado ASUS StoryCube, que utiliza IA para ayudarnos a organizar nuestras fotos y vídeos, además de ScreenXpert y GlideX.

Cuenta con las certificaciones REACH, ENERGY STAR 8.0 y RoHS.

Windows 11 Home como sistema operativo preinstalado.

Medidas y peso: 35.36 x 24.30 x 1.19 ~ 1.29 cm, 1,5 kilogramos.

Precio: desde 1.699 euros.

Primer contacto y experiencia de uso en general

Nada más sacar el ASUS Zenbook S 16 de la caja ya sorprende por su delgadez y su bajo peso. Es un equipo que enamora al tacto gracias a su acabado con ceramización por plasma, y las sensaciones que transmite en todas las partes del chasis son perfectas. ASUS ha hecho un trabajo envidiable con la construcción de este equipo, de eso no tengo ninguna duda.

Las buenas sensaciones continúan, y es que nada más encender el equipo me encuentro con una pantalla OLED de 16 pulgadas con resolución 3K, lo que se traduce en una densidad de píxeles muy alta y en una nitidez de la imagen excelente. La reproducción del color no se queda atrás, y los ángulos de visión son perfectos en 178 grados, como podemos ver en las imágenes adjuntas.

Gracias al formato 16:10 tenemos más espacio en vertical, y esto nos permitirá trabajar con mayor comodidad. Marca una diferencia importante, especialmente cuatro trabajamos con dos ventanas o aplicaciones abiertas en paralelo, que es uno de los modelos más habituales, de hecho es el que suelo utilizar yo, sin ir más lejos.

El teclado tiene un recorrido bastante corto, 1,1 mm por pulsación, pero a pesar de todo el feedback y la ergonomía son buenos, y esto nos permite escribir con bastante rapidez minimizando los errores. La almohadilla táctil tiene un tacto suave, presenta un buen deslizamiento y registra los clics izquierdo y derecho a la perfección.

La calidad del sonido también es sorprendentemente buena y encaja a la perfección con el nivel general del equipo. Solo hay un elemento que desentona, y es la cámara integrada, aunque esta se beneficia de funciones avanzadas por IA que mejoran la calidad de imagen y añaden valor, y al final es una característica que siempre es mejor tener que no tener.

El rendimiento con Windows 11 es simplemente perfecto, aunque la verdad es que no esperaba otra cosa ya que estamos ante un equipo configurado con una APU Ryzen AI 9 HX 370 que tiene, además, 32 GB de memoria RAM y un SSD capaz de superar los 5 GB/s en lectura secuencial. Windows 11 y las aplicaciones básicas funcionan y responden de forma instantánea, y los tiempos de encendido y de apagado son mínimos.

La GPU Radeon 890M es compatible con FreeSync Pro, nos permite activar FSR y generación de fotogramas a nivel de drivers en juegos en los que estas tecnologías no estén presentes de forma nativa, y como veremos más adelante es capaz de ofrecer un rendimiento sorprendentemente bueno en juegos para tratarse de una integrada.

El ASUS Zenbook S 16 viene con el software MyASUS preinstalado, una plataforma muy útil que nos permite acceder a diferentes opciones y herramientas de configuración, y también monitorizar el estado del equipo, descargar e instalar fácilmente actualizaciones importantes y buscar y resolver determinados problemas. Podéis ampliar la galería adjunta para hacer un repaso más visual de esta plataforma.

En este análisis tuve que actualizar la BIOS del equipo dos veces, y la actualización se llevo a cabo a través de MyASUS de una manera sencilla, relativamente rápida y totalmente segura. Esto representa un valor importante para los usuarios con menos conocimientos, y también para aquellos a los que les da pánico trastear con la BIOS.

Microsoft Copilot+ y valor de la IA

Ya sabemos que Microsoft está apostando con fuerza por la IA en Windows 11, pero la verdad es que en equipos x64 la implementación de esta es todavía muy modesta. El gigante de Redmond ha prometido traer muchas funciones de valor que podremos ejecutar de forma local, pero ahora mismo todo queda en eso, en una promesa, así que tendremos que esperar.

A diferencia de lo que vimos en el ASUS Vivobook S 15 con Snapdragon Elite X, las funciones avanzadas de IA en local están muy limitadas en el ASUS Zenbook S 16. Esto no es culpa de ASUS, es culpa de Microsoft, aunque en teoría esto debería de mejorar a corto o medio plazo. Veremos cuánto tiempo tardan en llegar esas nuevas funciones a equipos x64.

El botón de Copilot nos permite invocar a la conocida IA de Microsoft, con la que podremos generar imágenes de bastante calidad si utilizamos las descripciones adecuadas. Funciona bastante bien, aunque no trabaja de forma local, lo que significa que necesitamos conexión a Internet en todo momento. La generación de imágenes tarda entre 15 y 20 segundos, dependiendo de la complejidad del comando introducido.

El ASUS Zenbook S 16 viene con el software StoryCube, una aplicación que trabaja como un álbum de fotos inteligente y que nos ayudará a integrar, organizar, categorizar y encontrar fácilmente nuestras fotografías e imágenes. Es una solución muy útil que ofrece un valor real y que nos permite aprovechar de verdad el potencial de la IA.

StoryCube puede detectar personas y agrupar sus fotografías, también puede categorizar por escenas y por temáticas de forma automática gracias a la IA, nos permite crear recuerdos en forma de vídeos con nuestras mejores fotos, y nos da la posibilidad de navegar para buscar fotos, vídeos y demás contenidos filtrado automáticamente por ubicación, fecha o incluso por dispositivo.

Interesante, ¿verdad? Pues por si todo esto fuera poco también cuenta con funciones sencillas de edición de vídeo que nos harán la vida mucho más fácil, incluyendo el ajuste de la duración del vídeo, el recorte de la imagen y la velocidad de reproducción del mismo.

Rendimiento del ASUS Zenbook S 16 2024

Entramos de lleno a ver los resultados que ha obtenido este portátil en nuestra clásica ronda de pruebas. Como siempre empezamos por las aplicaciones profesionales y sintéticas, que nos permitirán descubrir de qué son capaces sus componentes clave, y nos darán la información que necesitamos para descubrir cómo posiciona este equipo y qué posición ocupa en el mercado.

No es un portátil para jugar, pero también he querido medir su rendimiento en juegos porque, al fin y al cabo, viene equipado con un procesador Zen 5 de última generación, y porque cuenta con la GPU integrada más potente que existe ahora mismo en el mercado, la Radeon 890M, una solución que, como veremos más adelante, me ha sorprendido muy gratamente.

Rendimiento en aplicaciones profesionales y pruebas sintéticas

Las pruebas sintéticas y profesionales nos permiten obtener datos de rendimiento en bruto de componentes como la CPU, la GPU y la unidad de almacenamiento en diferentes escenarios. Estas pruebas son muy útiles porque nos permiten llevar al límite a dichos componentes, generando situaciones que no se suelen dar en otros entornos, como por ejemplo en juegos.

CPU Z

Esta es una prueba básica pero muy útil para comparar el rendimiento de dos procesadores. En este caso vemos que la CPU Zen 5 que monta la APU Ryzen AI 9 HX 370 ofrece un rendimiento excelente. Supera en monohilo al Intel Core Ultra 7-155H a pesar de tener una frecuencia de trabajo muy ajustada, y queda solo un poco por debajo en multihilo a pesar de que tiene menos núcleos (12 frente a 16).

Cinebench R23

Esta sigue siendo una de las pruebas de renderizado más exigentes del momento, y de nuevo los resultados que consigue la CPU de la APU Ryzen AI 9 HX 370 son sobresalientes. En monohilo posiciona casi al mismo nivel que un Ryzen 9 7950X, y en multihilo está solo un poco por debajo de un Ryzen 7 7700, dos procesadores de escritorio que trabajan a frecuencias mucho más elevadas y que tienen consumos mucho más altos.

Si lo comparamos con el Intel Core Ultra 9-185H también sale muy bien parado, ya que consigue superarlo en monohilo y queda relativamente cerca en multihilo.

Cinebench 2024

Los buenos resultados obtenidos en Cinebench R23 se trasladan a Cinebench 24. La CPU del Ryzen AI 9 HX 370 destaca especialmente por su excelente rendimiento en monohilo, vuelve a superar en esta prueba al Intel Core Ultra 9-185H, aunque la diferencia a su favor es de solo un punto, y roza la barrera de los 900 puntos en multihilo.

3DMark CPU

Esta es una de las pruebas más interesantes que podemos utilizar para medir el rendimiento de un procesador con diferentes cargas de trabajo, y también para ver cómo se comporta su escalado de frecuencias y sus temperaturas. Las puntuaciones que obtiene la CPU del Ryzen AI 9 HX 370 son muy buenas, especialmente con uno, dos y cuatro hilos activos.

En esas franjas es donde más brilla en rendimiento porque es donde se utilizan los cuatro núcleos Zen 5. Cuando entran en uso los núcleos Zen 5c (a partir de los 8 hilos) vemos que el rendimiento ya no escala igual de bien, y lo mismo sucede en la prueba de 16 hilos y con el máximo número de hilos posible. Con todo, un buen resultado en general.

Con un hilo activo la velocidad alcanza picos que superan los 5 GHz, aunque hay algunas oscilaciones importantes como podemos ver en la gráfica. La temperatura de trabajo llega a los 91,12 grados C.

la velocidad alcanza picos que superan los 5 GHz, aunque hay algunas oscilaciones importantes como podemos ver en la gráfica. La temperatura de trabajo llega a los 91,12 grados C. Con dos hilos activos la frecuencia de trabajo se mantiene en un nivel más estable y registra picos cercanos a los 5 GHz, aunque con alguna fluctuación notable. La temperatura llega a los 92,75 grados C.

la frecuencia de trabajo se mantiene en un nivel más estable y registra picos cercanos a los 5 GHz, aunque con alguna fluctuación notable. La temperatura llega a los 92,75 grados C. Con cuatro hilos activos tenemos unos valores de frecuencia máxima de 4,85 GHz con pocas oscilaciones y una temperatura máxima de 94,63 grados C, un nivel elevado pero que todavía podemos considerar como seguro.

tenemos unos valores de frecuencia máxima de 4,85 GHz con pocas oscilaciones y una temperatura máxima de 94,63 grados C, un nivel elevado pero que todavía podemos considerar como seguro. Con ocho hilos activos la velocidad de trabajo cae a 4,73 GHz y hay algunas oscilaciones con picos marcados que caen por debajo de los 4 GHz. La temperatura alcanza los 89,75 grados C porque esta prueba dura menos tiempo que la anterior.

la velocidad de trabajo cae a 4,73 GHz y hay algunas oscilaciones con picos marcados que caen por debajo de los 4 GHz. La temperatura alcanza los 89,75 grados C porque esta prueba dura menos tiempo que la anterior. Con 16 hilos activos la duración de la prueba se reduce aún más por lo rápido que es capaz de procesarla la CPU de la APU Ryzen AI 9 HX 370. La velocidad máxima es de 4,50 GHz y la temperatura alcanza los 86,63 grados C. Por su corta duración no es representativa de un escenario intensivo de verdad, pero nos sirve como referente para tener más datos.

la duración de la prueba se reduce aún más por lo rápido que es capaz de procesarla la CPU de la APU Ryzen AI 9 HX 370. La velocidad máxima es de 4,50 GHz y la temperatura alcanza los 86,63 grados C. Por su corta duración no es representativa de un escenario intensivo de verdad, pero nos sirve como referente para tener más datos. Con el máximo número de hilos activos ocurre lo mismo que en el caso anterior, la duración es muy corta. Vemos que la CPU alcanza una velocidad de entre 4,25 GHz y 4,4 GHz, y hay oscilaciones importantes. La temperatura alcanza un pico de 87,27 grados C.

Podéis ampliar la galería que encontraréis justo encima de estas líneas ver más a fondo las gráficas con los valores registrados durante esta prueba, que incluyen tanto la velocidad de trabajo como el porcentaje de uso de la CPU y la temperatura de la misma, así como la duración de cada prueba.

Corona

Esta prueba mide la cantidad de rayos por segundo que es capaz de calcular un procesador durante el renderizado de una escena concreta. Más es mejor, y la CPU de la APU Ryzen AI 9 HX 370 raya a un gran nivel, ya que es capaz casi de doblar el rendimiento de un Intel Core Ultra 7-155H. Muy buen resultado, sin ningún tipo de duda.

CrystalDisk Mark

Pasamos ahora a ver el rendimiento que ofrece la unidad SSD del ASUS Zenbook S 16, y nos encontramos con un valor bueno, ya que es capaz de superar los 5 GB/s en lectura secuencial y los 3,6 GB/s en escritura secuencial. Esos valores doblan el rendimiento de la unidad SSD de Xbox Series X, que solo alcanza los 2,4 GB/s.

3DMark TimeSpy

Esta prueba nos permite medir el rendimiento de la GPU integrada, y como podemos apreciar la Radeon 890M que monta este equipo ha conseguido un resultado muy bueno, ya que posiciona en la misma liga que una GeForce GTX 1650 de escritorio, una tarjeta gráfica dedicada que obviamente tiene un consumo mucho más alto

Geekbench 6

Los resultados obtenidos en Geekbench 6 también son muy positivos. La APU Ryzen AI 9 HX 370 ofrece un rendimiento muy bueno tanto en monohilo como en multihilo, y su GPU integrada es de lo más potente que podemos encontrar en su categoría. A efectos comparativos un Intel Core Ultra 7-155H consigue 2.371 puntos en monohilo y 12.702 puntos en multihilo, y su GPU integrada logra 34.704 puntos en la prueba OpenCL.

PassMark

Con PassMark podemos medir el rendimiento general de un equipo partiendo de sus componentes más importantes, y con esos resultados se hace una media que es la que sirve para generar la puntuación final. El ASUS Zenbook S 16 logra un resultado sobresaliente en CPU y en gráficos 2D, puntúa bien en memoria, muy bien en unidad SSD y aceptable en 3D, algo comprensible ya que como sabemos viene con una GPU integrada.

De media, es más potente que el 77% de los equipos que tiene PassMark en su base de datos. No está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un ultraligero de 1,19 cm de grosor.

Rendimiento en juegos

En general los resultados que ha obtenido la APU Ryzen AI 9 HX 370 en la ronda de pruebas sintéticas son muy buenos, pero la verdad es que desde que recibí el ASUS Zenbook S 16 estaba deseando probarlo en juegos para ver de qué es capaz esa Radeon 890M.

Antes de entrar a ver los resultados es importante que tengáis en cuenta que dicha GPU, al ser una solución integrada, tiene limitaciones a nivel de TDP y debe recurrir a la memoria RAM para utilizarla como memoria gráfica. He configurado el software Radeon Adrenalin para que la Radeon 890M pueda utilizar 8 GB de memoria como VRAM, lo que deja un total de 24 GB de RAM libres.

Para que los resultados sean lo más realistas posibles no he aplicado ningún tipo de preajuste o de optimización, salvo el modo de máxima velocidad en el software MyASUS. Ahora sí, vamos a ver qué tal le ha ido.

En Red Dead Redemption configurado a resolución nativa, 2.880 x 1.800 píxeles, la Radeon 890M se ha comportado como una campeona. Me ha sorprendido mucho que sea capaz de moverlo a 30 FPS con esa resolución, y como vemos podemos mejorar la fluidez con FSR 2. Personalmente creo que lo ideal sería bajar la resolución, utilizar FSR 2 y configurarlo en calidad media-alta (con los ajustes optimizados) para disfrutar de una experiencia mejor.

La Radeon 890M tiene hardware para acelerar trazado de rayos, así que quise probarla con el primer juego que requiere de dicho hardware para funcionar, Metro Exodus Enhanced Edition. Configurado en calidad baja y resolución de 1.920 x 1.200 píxeles con trazado de rayos en normal tenemos una media de 31 FPS, impresionante para una GPU integrada.

Las sorpresas continúan, y para bien. La Radeon 890M es capaz de mover Ghostwire Tokyo en 1800p con calidad máxima a 32 FPS con FSR 2 en modo rendimiento, y a 42 FPS en modo ultrarrendimiento. Estamos hablando de uno de los primeros juegos que fue considerado como de nueva generación hace unos años.

Gears 5 es uno de los juegos más espectaculares de todos los que utilizan el Unreal Engine 4, y a nivel gráfico sigue siendo una maravilla. La iluminación global requiere mucha potencia gráfica, así que la he desactivado para darle más margen a la Radeon 890M, que es capaz de mover este título a 56 FPS en calidad media y resolución 1800p. Este sería el nivel ideal para jugarlo.

Uno de mis juegos favoritos. Con resolución 1800p podremos jugarlo a 1800p en calidad baja. Si subimos a calidad media la representación visual mejora mucho, pero no tendremos 30 FPS totalmente estables, y esto nos impedirá jugar bien. En 1200p podemos jugar con calidad alta a 41 FPS.

Pasamos ahora a ver el rendimiento en uno de los juegos más exigentes del momento, Cyberpunk 2077. A resolución nativa conseguimos 52 FPS con FSR 2.1 en modo ultrarrendimiento y calidad media-baja. No está nada mal teniendo en cuenta los requisitos de este título y la resolución a la que se ha configurado.

The First Descendant se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas. Utiliza el Unreal Engine 5, y es un juego extremadamente exigente. Con la APU Ryzen AI 9 HX 370 podemos jugarlo a 35 FPS con calidad baja y resolución 1600p activando FSR en modo rendimiento. Si activamos FSR en modo ultrarrendimiento y la generación de fotogramas (FSR 3) la media sube a 67 FPS, y la experiencia en general es buena, aunque hay pequeños problemas con los elementos de la interfaz aplicados al mapa.

Como dije, me ha sorprendido para bien la potencia que ofrece la Radeon 890M, y eso que viene configurada en un chip con un TDP de 28 vatios, lo que significa que está bastante limitada a nivel de consumo.

A grandes rasgos tiene prácticamente la misma potencia que una gráfica dedicada de gama baja como la GeForce GTX 1650, y gracias al reescalado y la generación de fotogramas que integra FSR 3 es capaz de ofrecer una experiencia bastante buena incluso en títulos exigentes.

Temperaturas, escalado de frecuencias y autonomía

Ya hemos visto que en términos de rendimiento el ASUS Zenbook S 16 raya a un buen nivel, sobre todo para tratarse de un ultraligero, ¿pero qué hay de las temperaturas de trabajo, es capaz de funcionar sin problemas? Pues sí, os puedo confirmar que no he tenido ningún problema de estabilidad en las pruebas a las que lo he sometido, y que en todo momento el nivel de rendimiento se mantuvo dentro de lo esperado.

La APU Ryzen AI 9 HX 370 tiene un valor máximo de temperatura de 100 grados, y el máximo registrado por la GPU fue de 90 grados, mientras que la CPU alcanzó un pico de 91. Sí, son temperaturas altas, pero seguras, ya que como vemos se mantienen por debajo de ese valor máximo que indica AMD en su web oficial.

El escalado de la Radeon 890M se encuentra dentro de lo normal, ya que varía en función del juego utilizado y de la exigencia de este a nivel de CPU. Es totalmente lógico al tratarse de una APU que integra CPU y GPU, y con ambos componentes compartiendo TDP. En general se suele mantener en medias estables por debajo de los 1.900 MHz.

Pasando al consumo vemos que la APU Ryzen AI 9 HX 370 es capaz de superar el valor máximo de 28 vatios. Esto le permite mejorar ofrecer un extra de rendimiento a costa de un mayor consumo y de más calor, pero como hemos visto no supone ningún problema en términos de estabilidad, ya que todas las pruebas funcionaron a la perfección.

Teniendo en cuenta que el ASUS Zenbook S 16 tiene un grosor de solo 1,19 cm y que apenas pesa 1,5 kilogramos, creo que el trabajo que ha hecho ASUS con el sistema de refrigeración es muy bueno. Mención especial merece también el nivel de ruido, y es que con cargas bajas y medias es bastante silencioso, y solo se deja notar cuando le pedimos la máxima potencia.

Pasando a la autonomía, creo que los números hablan por sí solos. El ASUS Zenbook S 16 ha conseguido casi 15 horas de uso continuado con una carga completa de batería, una cifra espectacular que lo convierte en uno de los ultraportátiles con mejor autonomía que he probado hasta el momento. Con él podrás completar de sobra una jornada de trabajo sin tener que tirar de cargador.

La prueba de autonomía se realizó con el brillo de la pantalla al mínimo y la luz del teclado desactivada, reproduciendo en bucle un vídeo de cuatro minutos de duración que se ejecutaba de forma continuada al terminar.

Notas finales

El ASUS Zenbook S 16 es un portátil espectacular en todos los sentidos. A nivel de diseño y de calidad de construcción se perfila como un equipo premium que no dejará a nadie indiferente. A pesar de lo delgado y ligero que es transmite una solidez total, y su certificación de resistencia de grado militar es toda una garantía de fiabilidad y de vida útil.

La calidad de la pantalla es fantástica, tiene una densidad de píxeles por pulgada perfecta y su tamaño de 16 pulgadas con formato 16:10 lo convierten en un ultraportátil bien plantado que nos permitirá trabajar manteniendo una alta productividad durante horas. El teclado y la almohadilla táctil juegan un rol muy importante en este sentido, ya que son muy cómodos y ofrecen una experiencia de uso muy buena.

Ya hemos visto que en términos de rendimiento no desentona en absoluto. El ASUS Zenbook S 16 es todo un ejemplo de que potencia y tamaño no están reñidos. La APU Ryzen AI 9 HX 370 raya a un gran nivel tanto en CPU como en GPU, y viene con una NPU que está preparada para Microsoft Copilot+. AMD puede estar contenta, el diseño híbrido con núcleos Zen 5 y Zen 5c funciona.

La autonomía del equipo también resulta espectacular, y es otro de sus valores más importantes que contribuye a hacer que el ASUS Zenbook S 16 sea un equipo casi perfecto. La implementación de la IA a nivel de software todavía tiene mucho que mejorar, pero esto ya es tarea de Microsoft. Si buscas un ultraportátil de última generación que lo tenga todo no lo dudes, este equipo es uno de los mejores que encontrarás ahora mismo en el mercado.