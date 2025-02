Skoda Kodiaq PHEV 2024, surcos

It’s evolution, baby Pearl Jam (Yeld, 1998)

Se quedó mirando fijamente a la copa con cierta ansiedad mientras la agitaba en círculos para oxigenar el vino que jugaba a danzar en el fondo y manchar las paredes. En realidad estaba ganando tiempo. A su alrededor una docena de personas de ambos sexos en similares escorzos de teatral y pretendida pericia: quién cerraba los ojos e inclinaba la copa introduciendo la nariz, quién la elevaba contra la luz de las lámparas para observar su color… Otros se aventuraban ya a dar un cuidadoso sorbo mirando al infinito para luego chasquear la lengua, inclinar la cabeza, murmurar quién sabe qué con afan de parecer ensimismados con la experiencia de la cata. La observación de esa coreografía de gestos afectados, de apariencias escenificadas, le había distraído de su propia interpretación. Se había quedad inmóvil con la copa en la mano y el vino reposando en el fondo, expectante. Los nervios le empujaron a perder la compostura del personaje y se apresuró a llevarse la copa a los labios con resultado de inevitable chapoteo y mancha en la camisa blanca marcando de forma indeleble su torpeza y apresuramiento. Imitando torpemente a un veterano catador de barba blanca que se encontraba justo enfrente cerró los ojos e introdujo el rojo líquido dentro de la boca. Luego jugueteó con el vino usando la lengua tal para extender sobre el paladar la máxima cantidad de líquido. Luego se dispuso a respirar profundamente una… dos veces… Nada. Nada de nada. Recurrió a los términos del documento que había memorizado… ¿Taninos? No. ¿Cuerpo? Lo ignoro. ¿Acidez? Tal vez. ¿Persistencia? ¿Afrutado? ¿Aromático? Ni idea de lo que significaban la mitad de esas palabras. ¿Me gusta? No lo se…

Miró el fondo de la copa con perplejidad. Sí, era vino y seguía ahí. Mirando a su alrededor algunos lucían ya muecas de aprobación, asentían con aire experto e incluso soltaban algún adjetivo como «audaz», «coherente», «cálido», «equilibrado» e incluso «sinfónico» o «melancólico». Nadie parecía tener el mismo problema que él. Volvió a mirar angustiosamente la copa como esperando una transformación o una revelación. Ahora no se anduvo con tapujos y apuró todo su contenido esperando un impacto más intenso de sabores y olores. Esperó uno o dos segundos intentando zambullirse en la experiencia del paladar y del olfato. Cerró los ojos. Nada. Notó cómo le tocaban en el brazo. Una chica joven de pelo rojo copa en mano se dirigió a él. «Interesante la propuesta de texturas frutales ¿verdad? Roza lo tropical sin rendirse a la repostería» dijo. La perplejidad invadió cada fibra de su ser hasta que fue aniquilada por el guiño de la pelirroja. «Claro, claro…» acertó a contestar «es patente el compromiso histórico y el aroma literario esperanzado. Un impacto casi romántico en el paladar y gótico en el olfato…» «Desde luego» respondió ella «lo más sorprendente es ese velo de misterio tan tánico como presuroso que no impacta pero permanece. Como una vieja historia. Como un encuentro fortuito. Como una perplejidad desconocida pendiente de la historia. Gravitatorio aunque no del todo cuántico.» «Exacto» fue lo único que alcanzó a contestar. Y ella sonrió mientras apuraba de un trago el resto del contenido de la copa.

Desde que Skoda lanzara su Kodiaq en 2016 para competir en el segmento de SUVs de más de 4,5 metros de largo ha sido todo un éxito para la marca gracias a su combinación de tamaño y practicidad a un precio competitivo. En 2024 Skoda presentaba la segunda generación del Kodiaq con distintas novedades como el aumento de tamaño hasta los 476 centímetros (reduce la anchura y la altura), mejoras tecnólogicas por ejemplo en las pantallas y dentro de las motorizaciones una nueva versión híbrida enchufable con una autonomía eléctrica de 112 kilómetros que es la versión que hemos probado.

Modelo analizado Skoda Kodiaq Motor y acabado Design 1.5 TSI iV PHEV 204 CV DSG Potencia 204 CV Velocidad máxima 210 Kmh Aceleración o-100 8,4 s Largo/ancho/alto 4758/1864/1656 mm Potencia máxima RPM 204 CV (150 CV motor de gasolina, 116 CV motor eléctrico) Par máximo Nm/RPM 350 Nm Caja de cambios Automático Web https://www.skoda.es/ Precio 52.880 euros

La posibilidad de elegir 6 motorizaciones, incluyendo la híbrida enchufable, con varias opciones con etiqueta ECO y la combinación con distintos acabados y configuraciones de asientos de conco o siete plazas hacen que el Kodiaq ofrezca muchas posibilidades de elección. Gracias a la mecánica del grupo Volkswagen es un coche fiable además de práctico y con un diseño moderno que ha sido actualizado en este última generación.

Un frontal con carácter

El frontal de este modelo presenta un diseño más robusto y musculoso. La parrilla hexagonal es más grande y vistosa y ahora puede incluir una línea lumínica horizontal que la atraviesa. Los faros delanteros están divididos en dos secciones, con la parte inferior más amplia que en el diseño de los grupos ópticos del modelo anterior. Sin embargo mantiene prácticamente el mismo estilo por lo que el modelo es reconocible.

Una opción muy vistosa es que la parrilla puede iluminarse con 14 elementos LED. La parte inferior del frontal cuenta con una entrada de aire ancha y continua con estructura de panal, flanqueada por las denominadas «Air Curtains». A diferencia del modelo anterior, los faros tienen un diseño más afilado y ya no siguen las líneas que marca la rejilla. Los pilotos auxiliares en esta parte delantera también cambian su diseño, ahora tienen una forma trapezoidal pero con la disposición invertida.

Dentro del cambio de tamaño que hemos señalado el Kodiaq crece en longitud, pero es más corto y ancho. Esto hace que la impresión es la de un coche más deportivo y aerodinámico. De hecho la línea del techo es ahora más recta y horizontal. En lo que respecta al pilar C este presenta una moldura decorativa que puede ser en plata o negro (negra en nuestro caso). También se ha aumentado de forma significativa el tamaño de los pasos de rueda.

Llantas aerodinámicas

Por su parte las llantas de aleación pueden ser de 18, 19 o 20 pulgadas, algunas como las del modelo que hemos probado tienen un diseño con carenado al estilo de las que montan los coches eléctricos con el fin de mejorar la aerodinámica y por lo tanto la eficiencia energética. En comparación con el modelo de 2021 que hemos probado, el lateral mantiene la misma «cintura alta» y la distribución de las ventanillas, aunque la moldura inferior es más ancha.

La parte trasera de esta nueva versión del Kodiaq incluye nuevos grupos ópticos en forma de C unidos por una vistosa barra de luz LED. Como es habitual en los modelos más modernos, el nombre de la marca decora el centro y el nombre del modelo se ubica en la esquina inferior izquierda. Los bajos del coche están recubiertos de plástico negro para darle un aspecto más campero aunque se trate de un coche eminentemente urbano. El spoiler es de mayor tamaño que el que se montaba en el modelo anterior.

Al acceder al interior y aunque las cotas exteriores han cambiado, el Kodiaq sigue pareciendo un coche amplio y confortable, no saltan a la vista detalles de gran lujo ni excentricidades tecnológicas pero sí una buena impresión general. Se sigue trabajando en la mejora de los materiales y los ajustes, como pasaba en el modelo anterior, son todos muy buenos. Han aumentado el número de superficies acolchadas combinadas con algunas piezas de plástico rígido pero que se encuentran en lugares estratégicos poco a la vista.

Asientos envolventes

Los asientos delanteros son cómodos y se adaptan muy bien al cuerpo prescindiendo del tamaño de conductor y acompañante con múltiples ajustes para facilitar la comodidad. La segunda fila ofrece un espacio generoso y no se nota demasiado el que se haya disminuido la anchura por lo que dos personas viajan muy confortablemente y una tercera también aunque algo menos cómoda. Los asientos delanteros de la versión que probamos tienen certificación AGR, con funciones de calefacción, ventilación y masaje.

Este modelo de Skoda Kodiaq incluye en el interior una pantalla de 13 pulgadas para el sistema de información y entretenimiento. Una pantalla que supone una importante mejora con respecto a la anterior ya que el sistema es más rápido e intuitivo. Además el sistema se actualiza con el sistema OTA, es decir, automáticamente sin que tengamos que compartir una conexión a la red. El sistema es compatible Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

Una de las novedades más vistosas es la integración del sistema de inteligencia artificial ChatGPT por voz. Por su parte el cuadro de instrumentos luce una pantalla digital de 10,25 pulgadas. También esta pantalla ha sido mejorada en resolución y claridad. Otra novedad son los Smart Dials, mandos giratorios que incorporan una pantalla en el centro que permiten cambiar la función que estamos controlando como el climatizador o los modos de conducción. En general se han reducido los botones físicos con respecto al modelo anterior, lo que no es necesariamente bueno.

El Kodiaq 2024 cuenta con una amplia gama de sistemas de ayuda a la conducción, incluyendo asistente de giro, alerta de tráfico delantero cruzado, asistente de dirección, control de crucero adaptativo, limitador de velocidad, frenada de emergencia en ciudad, salida segura del habitáculo y aparcamiento semiautomático, entre otros. El sistema de sonido está compuesto de 9 altavoces y tiene una buena calidad.

Maletero amplio

En los modelos híbridos enchufables el maletero suele ser de menor tamaño por la presencia de la batería pero esto no es así en el Kodiaq. El maletero en cualquier caso tiene una capacidad de 340 litros. En la versión híbrida enchufable se ha optado por colocar la batería debajo del falso suelo del maletero que tiene un pequeño hueco para los cables, pero no suficiente para rueda de repuesto y para colocar la fila de asientos adicional. De esta forma la capacidad de maletero es la misma pero la versión PHEV no puede elegirse con siete asientos.

Para pasar a la prueba de conducción examinamos primero las características mecánicas. El Kodiaq iV PHEV combina un motor de gasolina 1.5 TSI de 150 CV de 1,5 litros con un motor eléctrico de 116 CV, para ofrecer en total una potencia combinada de 204 CV además de una cifra de par de 350 Nm. El motor de combustión es un cuatro cilindros de aluminio con inyección directa, turbo e intercooler.

En cuanto a la batería esta tiene un tamaño algo mayor a lo que suelen montar los modelos híbridos enchufables del grupo. Esta nueva batería tiene una capacidad de 25,7 kWh bruta y 19,7 kWh neta útil, lo que en el proceso de homologación WLTP ha resultado en una autonomía exclusivamente eléctrica de hasta 112 km. El Kodiaq PHEV cuenta con una toma de carga tipo 2 Mennekes y puede cargar hasta 11 kW en corriente alterna y 50 kW en corriente continua lo que permite cargar completamente la batería en una media hora.

Confort de marcha mejorado

Al volante el Kodiaq es un coche aún más confortable y cuando se utiliza el modo totalmente eléctrico también extremadamente silencioso. En ciudad, que será el entorno en el que más utilicemos ese modo eléctrico, se desenvuelve bien aunque por tamaño su maniobrabilidad es limitada. La potencia del motor eléctrico permite conducir sin problemas pero sin demasiadas alegrías dado que este modelo pesa casi dos toneladas. La autonomía máxima en ciudad roza los 115 kilómetros y baja drásticamente si salimos a autopista o carretera.

En carretera el confort de marcha es elevado y se nota trabajo en la insonorización y en las suspensiones para dar una impresión al volante más premium. En carreteras viradas a pesar del peso y del tamaño se comporta bien y cambia de apoyos con agilidad pero no de forma muy rápida por lo que no es demasiado indicado para conducir con rapidez en carreteras con curvas. Con el modo de conducción Sport la cosa cambia algo, sobre todo en lo que respecta al cambio y a la respuesta del acelerador y el coche sale con más decisión de las curvas.

En autopista la comodidad parece haber sido el mantra para los diseñadores de Skoda, sobre todo en lo que respecta al tarado de las suspensiones que han sido configuradas más con vistas a la comodidad. El resultado, gracias también a los excelentes asientos que ya hemos comentado, es que es un coche ideal para largos viajes. También el cambio, en modo Comfort, contribuye a la conducción relajada. Como muestra podemos ir al máximo legal de 120 kilómetros por hora y las revoluciones por minuto no superarán las 2.700. El resultado de todo esto es una autonomía estimada total de unos 740 kilómetros.

Conclusiones

El Skoda Kodiaq sigue siendo uno de los SUV familiares más recomendables, especialmente por su relación calidad precio (aunque realmente han subido ambos). La nueva carrocería con un mayor voladizo para conseguir una longitud mayor se traduce en mayor comodidad en el interior y un buen maletero. Lástima que no se pueda configurar la versión híbrida enchufable para siete plazas.

El comportamiento del coche en carretera ha perdido algo en agilidad pero lo ha ganado en confort y en general en calidad de rodadura sacrificando una pizca de deportividad que en realidad no es lo que más buscan los compradores de este tipo de modelos en general. Se han mejorado los interiores incluyendo unas excelentes pantallas y mejores materiales y ajustes por lo que podemos decir que el Kodiaq es un SUV realmente excelente.