Fallout: London ya está muy cerca de ver la luz

Fallout: London es, desde hace ya mucho tiempo, uno de los mods más esperados en el mundo del videojuego. Y no, no me refiero específicamente a los complementos específicos para la saga Fallout, no, hablo en general de las mejoras que están por llegar a la plétora de juegos existentes en la actualidad. Obviamente, claro, quienes más lo esperan son los jugadores de Fallout 4, juego al que va dirigido el mismo, pero también interesa muchas otras personas, debido a lo prometedor que resulta.

Si no lo conoces, debes saber que Fallout: London es un proyecto no oficial, pero que por dimensiones no tiene nada que envidiar a producciones salidas de los estudios oficiales. En su desarrollo se han implicado modders, escritores, artistas 3D, actores de doblaje y otros perfiles del ámbito creativo, y lo ambicioso del mismo hace que, pese a que se ha «publicitado» como un mod, parece que tiene unas dimensiones que lo equiparan más a un DLC de primera categoría.

Su desarrollo ha experimentado, eso sí, algunos problemas, que se han traducido en retrasos en su lanzamiento. El más reciente se produjo el pasado mes de abril, cuando Bethesda publicó una actualización para Fallout 4. El problema, como te contamos en aquel momento, es que esta actualización podía «romper» el mod, y sus desarrolladores optaron por retrasar su lanzamiento hasta haber podido revisarlo en profundidad y llevar a cabo todos los cambios necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento.

Esto, claro, nos hizo temer que su lanzamiento pudiera retrasarse mucho tiempo o, incluso, que la carga de trabajo fuera inasumible y que, por lo tanto, se cancelara su lanzamiento. Sin embargo, algo menos de tres meses después tenemos muy buenas noticias, y es que los desarrolladores de Fallout: London han confirmado que ya han subido varias versiones de validación a GOG, para confirmar que todo funciona bien. Este es el paso previo a su publicación, por lo que salvo problemas podemos confiar en que su lanzamiento ya es bastante cercano.

Más concretamente, esto es lo que podemos leer en el mensaje en el que se confirma el estado actual del mod:

«Se ha especulado mucho sobre nuestro próximo lanzamiento y queríamos abrirnos y aclarar las cosas para nuestros seguidores más fieles. El resultado final es que hemos enviado varias compilaciones a GOG para pruebas de control de calidad y estamos esperando la luz verde final. Una vez que hayan completado el proceso de verificación doble de que Fallout London y su instalador funcionan en todas las máquinas compatibles, deberíamos estar listos para empezar. (Sí, tenemos nuestro propio instalador y también un programa para degradar la versión). A todos nos interesa que este proceso de control de calidad final se lleve a cabo en su totalidad y estamos muy agradecidos de que GOG nos esté ayudando.»

Un aspecto importante a aclarar es que, pese a que Fallout: London se vaya a distribuir a los jugadores a través de GOG, será compatible con todas las versiones de Fallout 4, independientemente de en qué formato y tienda haya sido adquirido. La razón de haber recurrido a la plataforma de CD Projeck RED para su distribución se debe al enorme tamaño del mod, lo que según sus autores lo dejaba fuera del alcance de las plataformas a las que se recurre de manera habitual para distribuir estos complementos.