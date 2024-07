Gran Turismo 7 es, y esto ya la dije hace algún tiempo, una de las principales razones por las que me plantearía comprar una PlayStation 5. No la única, pero sí el principal exclusivo de la consola de Sony que me parece determinante a la hora de tomar una decisión de compra. Lanzado en marzo de 2022 tanto para la generación actual como para PS4, ya desde antes de su estreno en el mercado supimos que iba a ser bastante exigente, pero también comprobamos que, una vez más, Polyphony Digital estuvo a la altura, como debía ser con el título vigente en el 25 cumpleaños de la saga… salvo por las microtransacciones, claro, una de las grandes plagas del videojuego en la actualidad.

Sea como fuere, aún con algunos aspectos criticables como el de la abundancia de micropagos (en un juego que, además, no es precisamente barato), técnicamente tiene una factura técnica excelente, pues es algo en lo que su desarrolladora siempre ha puesto mucho mimo. Y es que, aunque vistos en la actualidad los primeros títulos de la saga puedan parecer muy básicos, quienes los disfrutamos en su momento recordamos la sensación de que nos encontrábamos frente a la simulación más realista (tanto gráfica como física y mecánicamente) que habíamos visto nunca.

Esto explica que, cuando Polyphony Digital dio a entender que cabía la posibilidad de un port de Gran Turismo 7 para PC, rápidamente empezáramos a preguntarnos si técnicamente sería más o menos complejo, además de a cruzar los dedos para que finalmente fuera posible. La decepción llegó un mes después, cuando Kazunori Yamauchi, creador de Gran Turismo y CEO de Polyphony Digital, dejó claro que Gran Turismo 7 para PC no estaba en desarrollo. Desde entonces, y al igual que durante toda su historia, se han centrado en mantener y mejorar la versión del juego para PlayStation con, claro, sus actualizaciones.

We are now aware of the following issue in the 1.49 Update released on July 25:

Car Physics Simulation

– Unintended vehicle behavior is produced when a particular car setting is set within Car Settings

This issue is currently under investigation.

We apologize for any…

— Gran Turismo (@thegranturismo) July 25, 2024