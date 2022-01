Gran Turismo 7: reserva una buena porción de tu SSD

En lo referido a consolas, personalmente me quedé en la generación antepasada, pero reconozco que Gran Turismo 7 es una de las principales razones por las que me plantearía una actualización al presente. Y es, aunque son muchos los títulos que me hicieron disfrutar mucho de las tres primeras generaciones de PlayStation, si hago un poco de memoria veo que, con diferencia, los primeros títulos de esta saga son los juegos a los que más tiempo dediqué.

Tras ver el material de avance de Gran Turismo 7 publicado hasta el momento no puedo evitar pensar en la sensación que nos produjo a muchos el primer Gran Turismo, el de finales del siglo pasado. Todavía recuerdo la sensación de que aquello «parecía de verdad». Recuerdo pensar que el ser humano había tocado techo en lo referido a gráficos con aquello. Verlo ahora, alrededor de dos décadas después, además de hacer que me sienta un poco viejo también me pone cara a cara con mi ingenuidad en aquellos tiempos. Si tú lo jugaste en su momento, pensaste lo mismo que yo y no lo has vuelto a ver, te invito a darle un ojo a este vídeo:

Creo que no hay mucho más que decir, salvo que todo va muy rápido… y no me refiero solo a los coches del juego. Ya ha pasado casi un cuarto de siglo desde entonces, un periodo en el que hemos visto evolucionar la saga en sucesivas versiones que, de manera indefectible, siempre han demostrado que la anterior, que parecía haber tocado techo, aún se podía superar. Algo que parece que Gran Turismo 7 está a punto de repetir con Gran Turismo Sport, la última versión publicada hasta la fecha y que vio la luz hace ya cinco años, en 2017.

Dichas mejoras, eso sí, tienen un coste, y no es otro que el espacio de almacenamiento que requieren, algo que obviamente no es exclusivo de esta saga, pero que sí que llega a suponer un dolor de cabeza para los jugadores que cuentan con un espacio de almacenamiento limitado. T parece que en el caso de Gran Turismo 7 esta historia se va a repetir, al punto de que a fecha de lanzamiento, Gran Turismo 7 podría acercarse a los 100 gigabytes, solo un poco menos de lo que consume su predecesor, Gran Turismo Sport, totalmente actualizado.

🚨 Gran Turismo™ 7 (PS5) ▶️ Download Size : 89.445 GB (Without Day One Patch) 🟩 Pre-Load : February 25

🟫 Launch : March 4 🟨 #PS5 #GranTurismo7

🟧 @thegranturismo pic.twitter.com/ucbBWKGPm1 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 23, 2022

De confirmarse lo filtrado por PlayStation Game Size en su cuenta de Twitter, el tamaño de la descarga inicial de Gran Turismo 7 araña la marca de los 90 gigabytes, pero en este punto es importante tener en cuenta que este tamaño no cuenta el más que previsible primer parche, que normalmente se publica durante los primeros días para pulir aquellos aspectos modificados a última hora, por lo que es previsible que, finalmente, su tamaño sea mayor.

En lo referido a las fechas de lanzamiento de Gran Turismo 7, como puedes ver en el mensaje se espera que la precarga se active dentro de un mes, el 25 de febrero, y que una semana después, el cuatro de marzo, ya sea posible empezar a jugarlo. Es decir, que desde hoy la espera será de algo menos de mes y medio. Eso sí, si eres de los valientes que todavía se atreven con las pre-reservas, un hábito no excesivamente recomendable, ya puedes hacerlo en la tienda online de Sony, por 79,99 euros.