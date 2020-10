Apple One, la unificación de servicios, llega a España

Uno de los anuncios que me interesaron más de la keynote de Apple de septiembre fue, sin duda, Apple One, la unificación de los servicios que ofrecen los de Cupertino, algo que llevo esperando desde el WWDC 2020 y que, si bien en su versión estándar no ofrece novedad alguna, sí que resulta de lo más interesante para quienes ya tienen contratado alguno de ellos, y se han planteado en algún momento la posibilidad de probar el resto, pero el coste agregado de los mismos se les hacía un tanto excesivo.

Y hoy, de manera un tanto discreta, Apple finalmente ha lanzado Apple One en los mercados en los que se anunció su aparición en la primera fase, entre los cuales se encuentra España. Así, si lo deseas, a partir de hoy mismo es ya posible contratar el pack unificado de servicios en nuestro país, si bien para hacerlo debes saber encontrarlo. No te preocupes, si es tu caso en este mismo artículo te explicamos cómo puedes hacerlo ya.

Decía lo de que Apple ha sido bastante discreta en lo referido al lanzamiento de Apple One porque, de momento, si accedemos a la página web dedicada al servicio, se sigue indicando que el servicio estará disponible en otoño de este año, en vez de indicar que ya es posible contratarlo. Y lo mismo en la App Store y en Apple Music en iOS. No hay referencia alguna a que Apple One ya está disponible, algo que reconozco que me resulta bastante sorprendente.

Y entonces, ¿cómo sé que ya está disponible? Pues porque, en realidad, ya lo he contratado (sí, yo soy uno de esos usuarios que mencionaba al principio), desde hace unos minutos ya soy usuario de Apple One. Más concretamente usuario del mes de prueba pues, como ya cabía esperar, Apple ofrece 30 días de prueba que se circunscriben, eso sí, exclusivamente a los servicios incluidos en Apple One que todavía no hayas probado (en sus respectivos periodos de prueba gratuitos) y que no tengas contratada.

Por si no lo recuerdas, Apple One ofrece tres modalidades de contratación, si bien la tercera, el tope de gama, todavía no ha debutado y, cuando lo haga, aún tardará en llegar a España, pues de momento no hay fecha para el despliegue de algunos de los servicios incluidos en la misma a nuestro país. Recordemos que en su modalidad individual y familiar, Apple One incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y espacio extra de almacenamiento en iCoud. La modalidad premium, por su parte, incluye también Apple News+ (un servicio de agregado y curación de noticias) y el futuro Apple Fitness, que incluirá múltiples planes de entrenamiento, así cómo dos terabytes en iCloud.

En cuanto a los precios, el plan individual de Apple One tiene un coste mensual de 14,95 e incluye 50 gigabytes de almacenamiento en la nube. Por su parte, el plan familiar tiene un coste de 19,95 euros y, además de acceso independiente e ilimitado a todos los servicios para los miembros del grupo familiar (hasta cinco personas), cada una de ellas contará con 200 gigabytes de almacenamiento en la nube. Veamos a continuación los precios de cada servicio por separado, para calcular el ahorro que propone Apple One.

En su modalidad individual, Apple One incluye Apple Music para un usuario (9,99 euros), Apple TV+ (4,99 euros), Apple Arcade (4,99 euros) y 50 gigabytes en iCloud (0,99 euros), lo que arroja un total de 20,96 euros, es decir, que supone un ahorro de cerca de seis euros mensuales, 72 euros a lo largo de un año.

Por su parte, Apple One Familiar incluye Apple Music para todos los miembros de En Familia (14,99 euros), Apple TV+ (4,99 euros), Apple Arcade (4,99 euros) y 200 gigabytes de iCloud para cada miembro de En Familia (2,99 euros). La suma de todos los servicios es de 27,96 euros), por lo que en este caso hablamos de un ahorro de ocho euros al mes, 96 euros al años.

¿Cómo contratar Apple One?

Si ya eres usuario de alguno de estos servicios o de todos ellos, y quieres contratar Apple One, de momento no encontrarás ningún anuncio en las stores de iOS, así que tendrás que «rebuscar» un poco. En tu dispositivo, abre la App Store y, en su página principal, pulsa en la imagen que identifica tu cuenta, en la esquina superior derecha. Entonces, en el apartado que se mostrará, pulsa en la entrada «Suscripciones».

Tras identificarte con tus credenciales, con Touch ID o con Face ID, accederás a la lista de las suscripciones que tienes contratadas a través de Apple y, en la parte superior, verás

Pulsa en el mismo, y entonces llegarás al paso en el que debes seleccionar si quieres contratar Apple One en su modalidad individual o familiar. Escoge la modalidad que prefieras, haz click en el botón «Empezar prueba gratuita», confirma la «compra» (recuerda que el primer mes es gratuito para todos los servicios que no hayas empleado previamente) y, de manera inmediata, ya tendrás acceso a todos los servicios de Apple One. Además, si has elegido la modalidad familiar, todos los miembros del grupo En Familia, recibirán notificaciones de que tienen acceso a los servicios que acabas de contratar.

