Emular juegos de PS4 en PC es ya una realidad, y los avances son impresionantes

La emulación de juegos de PS4 en PC está avanzando a un ritmo impresionante. Hace casi un mes os conté que ya se había logrado ejecutar Bloodborne, aunque con fallos graves en la representación del color, lo que significa que estaba en un estado muy temprano y que todavía quedaba mucho trabajo por hacer.

Han pasado unas semanas y las mejoras han sido tan grandes que dicho juego ya funciona sin fallos graves, y ahora llega hasta la pantalla de creación y personalización del personaje. Sí, todavía queda hasta que podamos jugarlo por completo en PC gracias a la emulación, pero es imposible negar que la evolución es tan rápida que resulta prometedora.

Esos avances son mérito del equipo que está detrás de ShadPS4, uno de los emuladores de PS4 más avanzados que existen ahora mismo. Puede ejecutar bastantes juegos, y no se limita a títulos 2D poco exigentes, también es capaz de mover juegos 3D como Red Dead Redemption Remastered, que ha sido uno de los últimos en sumarse a la lista de juegos soportados.

Emular juegos de una consola es un proceso muy complejo, y dicha complejidad aumenta cuando nos encontramos con sistemas que tienen una potencia relativamente alta. Acordaros del tiempo que se tardó en conseguir emular de forma aceptable juegos de PS3 en PC. Con PS4 estamos ante un sistema mucho más potente, y sus juegos están desarrollados con una optimización tan profunda que emularlos en PC es todo un quebradero de cabeza.

Por suerte los avances que estamos viendo están demostrando que la emulación de juegos de PS4 en PC no es imposible, y que ahora mismo lo único que necesitamos es tiempo. Parece que dentro de un par de años podríamos tener entre manos un emulador de juegos de PS4 totalmente funcional, bien pulido y capaz de mover esos jugos exclusivos que no llegaron a PC, y a los que tantas ganas le tenemos algunos.

Para poder mover un emulador de PS4 hará falta un PC muy potente, eso está claro, pero con el paso del tiempo será cada vez más asequible a nivel de hardware gracias a los avances que se suelen producir en el mundo del PC. No os voy a mentir, el único juego de PS4 que realmente me interesa ver en PC es Bloodborne, y aunque prefiero un remaster o incluso un remake por parte de Sony no le haría ascos a una versión emulada.