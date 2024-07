Call of Duty ha servido para un interesante experimento que confirma la importancia del equilibrio

Activision Blizzard utiliza un sistema de emparejamiento inteligente en Call of Duty que es fundamental para ofrecer una buena experiencia a los jugadores. Dicho sistema analiza el nivel de habilidad de cada jugador, y hace emparejamientos equilibrados partiendo de esos valores de habilidad.

De esta manera se evita que jugadores con un nivel muy alto de habilidad se acaben enfrentando a otros con un nivel muy bajo de habilidad. Lo mismo ocurre en otros juegos competitivos de géneros muy distintos, como League of Legends, aunque este último está tan plagado de cuentas «smurf» y de servicios de subida de elo que se ha convertido en un auténtico infierno.

No es casualidad que Activision Blizzard utilice un sistema de ese tipo, hay una buena razón detrás de ello, y para demostrar su importancia la compañía realizó un experimento muy interesante que no ha hecho más que confirmar su peso no solo para que los jugadores puedan disfrutar de una buena experiencia, sino también para evitar que un juego sea un fracaso.

Call of Duty Modern Warfare III sin emparejamiento inteligente: los jugadores abandonan

Durante un mes Activision Blizzard decidió eliminar el sistema de emparejamiento inteligente de forma parcial en Call of Duty Modern Warfare III. Esto hizo que alrededor del 50% de los jugadores de América del Norte se enfrentaran a otros en partidas totalmente aleatorias, sin ningún tipo de control del nivel de habilidad de cada jugador.

De esta manera un jugador de alto nivel y gran habilidad podía enfrentarse a otro que no estuviera a su altura, o que incluso hubiese acabado de empezar a jugar y fuese un auténtico novato. Los resultados de este experimento fueron muy interesantes, ya que confirmaron una erosión rápida en la base de jugadores, es decir, los jugadores se sentían frustrados y abandonaban el juego.

Es completamente lógico, ya que al final creo que todos jugamos para divertirnos, y en juegos competitivos para que todos podamos disfrutar es necesario que se establezcan emparejamientos inteligentes que hagan que las partidas sean equilibradas. Al final no es solo una cuestión de habilidad, también hay que tener en cuenta que no todos tenemos el mismo tiempo para dedicar a mejorar en juegos concretos, y que esto también influye en lo que seremos capaces de hacer.

Por desgracia existen maneras de burlar esos sistemas inteligentes de emparejamiento en muchos juegos, recurriendo a lo que se conoce como «smurf». Esto implica utilizar cuentas secundarias que no están vinculadas a la cuenta principal, y permiten que un jugador que tiene una cuenta principal de rango alto pueda jugar contra jugadores que están muy por debajo de su nivel.

Uno de los juegos que más sufre este problema es League of Legends, y se ha convertido en algo tan frustrante en los últimos años que yo mismo decidí dejar de jugarlo y de recomendarlo, al fin y al cabo no tiene sentido entrar a jugar para pasar un buen rato y encontrarte con toxicidad a raudales y con jugadores de elo alto disfrazados detrás de cuentas secundarias arruinando partidas en plata y en oro, o incluso en rangos inferiores, como hierro y bronce.