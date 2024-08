Requisitos y tráiler de Chernobylite 2 Exclusion Zone

La desarrolladora The Farm 51 ha compartido los requisitos de Chernobylite 2 Exclusion Zone, un juego que mantiene la localización y la ambientación de la primera entrega, pero que al mismo tiempo introduce cambios muy importantes en la jugabilidad, algo que hemos podido confirmar en su primer tráiler.

El original tenía toques que me recordaban a Fallout 4, como por ejemplo las secciones de construcción de la base y la cámara en primera persona, y no estaba enfocado a la acción pura y dura. Todo esto cambiará con Chernobylite 2 Exclusion Zone, un juego que se podrá jugar en primera y en tercera persona, y que tiene detalles que me recuerdan mucho a Once Human y a The Division.

En la descripción oficial que ha hecho The Farm 51 se indica que es un juego de rol con exploración en un entorno de mundo abierto, y dice que se mantendrá la fabricación y la gestión de equipamiento y de nuestra base. Tiene buena pinta, y a nivel jugable parece que será mucho más dinámico que el original.

Requisitos de Chernobylite 2 Exclusion Zone

Requisitos mínimos

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador AMD Ryzen 5 1600X o Intel Core i5-7600K.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 580 o GeForce GTX 1070 o Intel Arc A380.

DirectX 12.

Hay dos errores en este listado. El primero es el procesador, porque un Intel Core i5-7600K tiene 4 núcleos y 4 hilos, y el Ryzen 5 1600X tiene 6 núcleos y 12 hilos. La equivalencia correcta sería un Ryzen 5 2500X.

El segundo error está en la equivalencia GPU, porque la Intel Arc A380 rinde al nivel de una GeForce GT 1650, aproximadamente, y queda muy por detrás de las otras dos tarjetas gráficas. Si partimos de esta como requisito mínimo las equivalencias reales serían esa GeForce GTX 1650 por el lado de NVIDIA y una Radeon RX 6400 por el lado de AMD.

Requisitos recomendados

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador AMD Ryzen 7 7800X3D o Intel Core i5-12600K.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 5700 XT o GeForce RTX 2070 SUPER o Intel Arc A770.

DirectX 12.

En este caso las equivalencias GPU no están mal planteadas, salvando las pequeñas diferencias de rendimiento que hay entre ambas. Donde sí hay un error grave es en la equivalencia CPU, porque el Ryzen 7 7800X3D está muy por encima del Intel Core i5-12600K.

La equivalencia más cercana al procesador de Intel sería un Ryzen 5 7600 o un Ryzen 5 5700X3D.

Fecha de lanzamiento y plataformas

El lanzamiento de Chernobylite 2 Exclusion Zone se producirá en 2025. Todavía no tenemos una fecha concreta, pero que hayan asignado ya los requisitos y que hayan mostrado escenas de juego real es una señal inequívoca de que está bastante avanzado, y de que podría llegar en el primer o en el segundo trimestre de 2025.

Será un juego exclusivo de la presente generación de consolas y de PC, lo que significa que llegará a compatibles, a PS5 y a Xbox Series X y Series S.