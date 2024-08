Qué es inZOI, el juego del que todos hablan

Durante las últimas horas, un título llamado inZOI ha empezado a protagonizar titulares y a sumarse a la lista de deseados de Steam de muchos usuarios. Y no es que sea una novedad absoluta, puesto que ya se sabía de este proyecto de Krafton Inc. en el pasado, pero a diferencia de otros desarrollos similares, ha obtenido mucha menos visibilidad hasta ahora. Y esto es bastante llamativo, ya que hablamos de un género que suele suscitar un enorme interés.

Hablamos, como posiblemente ya hayas deducido por las imágenes, de un nuevo Sims like, todavía sin fecha definida (o al menos pública) de lanzamiento, pero que recientemente ha aparecido en Steam, confirmando de este modo que el proyecto sigue adelante tras las someras informaciones iniciales. Claro, esto no significa que vaya a llegar a término, sabemos perfectamente que muchos proyectos naufragan a mitad de camino, pero sí que es una buena señal.

Todavía no es mucho lo que se sabe sobre inZOI, aunque ahora que ya ha sido subido a Steam (sin fecha todavía, eso sí), cabe esperar que las actualizaciones sobre su estado de desarrollo se vayan volviendo, poco a poco, más frecuentes. Lo que, eso sí, no debe hacer que desarrollemos demasiadas expectativas, pues como se ha hecho obligatorio recordar siempre en este tipo de circunstancias, hasta que el juego no llega al mercado y queda acreditado que es lo que prometía, puede pasar cualquier cosa. En este contexto en particular, y muy recientemente, podemos recordar el sonado chasco de Life by You, hace menos de dos meses.

Hechos los necesarios recordatorios previos, podemos decir que las imágenes de inZOI que se han publicado en Steam son de lo más prometedoras, más aún si tenemos en cuenta que todavía se encuentra en desarrollo y que por lo tanto podría mejorar. Y si nos centramos en el apartado gráfico, saber que está construido con Unreal Engine 5 es, desde luego, un buen indicador de que los planes de crear un título muy realista, explicitados por la desarrolladora, son una opción a tener muy encuenta.

Las imágenes nos revelan, además, que el juego pretende ofrecer mucha simulación de actividad social, con todo tipo de actividades fuera de casa, así como una gran cantidad de ajustes de personalización, tanto de los protagonistas que podremos crear para cada partida, como para los diversos tipos de entornos que encontraremos en el juego. Sin descuidar, por supuesto, la siempre complicada tarea de lograr encontrar el equilibrio entre todas las obligaciones que debemos atender. Lo dicho, con cautela, pero prometedor.