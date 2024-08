Tres consejos para instalar un repetidor Wi-Fi en tu oficina en casa

Un repetidor Wi-Fi es la manera más sencilla, rápida y económica de ampliar una conexión a Internet. Por su valor calidad-precio son una de las soluciones más utilizadas tanto a nivel doméstico como profesional, aunque para sacarle el máximo partido posible es necesario seguir una serie de recomendaciones que no todo el mundo conoce.

En este artículo he recopilado para vosotros todas esas recomendaciones, y las he agrupado alrededor de tres grandes consejos que os serán de gran ayuda para acertar en la instalación de un repetidor Wi-Fi en vuestra oficina en casa. Voy a explicaros cada uno de esos consejos de una manera clara y directa, pero si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios. Si no sabes qué es un repetidor Wi-Fi echa un vistazo a este artículo.

1.- No alejes demasiado el repetidor Wi-Fi del router

Al comprar un repetidor Wi-Fi es fácil cometer este error, porque creemos que al alejarlo un poco más del router estaremos ganando unos metros extra de cobertura en la zona a la que queremos llegar, pero al final cabe la posibilidad de que consigamos el efecto contrario, y de que acabemos teniendo serios problemas.

Piensa que el repetidor Wi-Fi lo que hace es repetir la señal que recibe del router. Por esta razón es importante que la señal que reciba tenga la intensidad y la estabilidad adecuada. Si alejamos demasiado el repetidor del router bajará la calidad y la intensidad de la señal que este recibirá, lo que podría afectar al correcto funcionamiento del repetidor.

Muchos repetidores vienen con un identificador luminoso de intensidad de la señal que nos ayudará a encontrar el punto óptimo donde debemos colocarlos. No fuerces el alcance, e instala siempre el repetidor en aquella zona donde dicho identificador lo considere como un lugar óptimo. AVM también ofrece aplicaciones gratuitas que nos facilitarán mucho esta tarea, y que adoptan una interfaz sencilla e intuitiva en la línea de FRITZ!OS 7.80.

2.- Cuidado con las interferencias y los obstáculos

Una vez que has dado con la distancia óptima entre el router y el repetidor Wi-Fi tienes que buscar el lugar más adecuado. No es complicado, pero dependiendo de la distribución de tu oficinal, o de la dependencia donde tengas instalador el router, puede que tengas que hacer algunas consideraciones importantes, o que cambiar la ubicación de algunos objetos.

El repetidor Wi-Fi emite una señal que se verá afectada por la distancia, y también por las fuentes de interferencia y los obstáculos que encuentre en su camino. Si lo colocas en una zona donde hay muchos obstáculos y/o interferencias puede que la señal no alcance a la zona a la que querías llegar, incluso aunque la distancia a recorrer sea muy corta.

Debes colocar el repetidor en una zona donde no hayan muchos obstáculos que puedan limitar su alcance efectivo, y también es importante que priorices la esquiva de fuentes de interferencia, ya que estas son las que tienen un mayor impacto en la señal del repetidor. Por ejemplo, los microondas, el Bluetooth, las cámaras de vigilancia y los sensores de movimiento son importantes fuentes de interferencia.

3.- Busca un sitio elevado y abierto

El Wi-Fi se transmite a través de ondas de radio con forma de dónut. Para maximizar su alcance y la calidad de la señal lo ideal es que estas partan de un sitio lo más abierto y elevado posible. Aunque es algo bastante sencillo también sigue siendo una de las claves más desconocidas entre los usuarios de redes Wi-Fi, y puede marcar una gran diferencia.

Debemos evitar colocar el repetidor Wi-Fi en un enchufe que esté muy cerca del suelo, siempre que esto sea posible. Los enchufes que están a media altura, y que normalmente podemos encontrar casi al mismo nivel que los interruptores de la luz, son la mejor opción. Si solo tenemos enchufes que está a ese nivel podemos recurrir a repetidores de mesa como el FRITZ!Repeater 3000 AX.

Si seguimos estos tres consejos al pie de la letra instalaremos nuestro repetidor Wi-Fi en un lugar óptimo, y esto le permitirá funcionar de una manera estable y desarrollar su máximo nivel de rendimiento. En caso de que la ubicación de tu oficina en casa no te permita esquivar ciertos obstáculos, o de que tengas que recorrer una gran distancia, recuerda que siempre puedes recurrir a los PLC con función de repetición Wi-Fi.

Contenido ofrecido por AVM.