Steam se pone seria y dará prioridad a los comentarios de valor sobre los memes

La comunidad de Steam es inmensa, y también es una de las más solidarias, activas, amigables y divertidas que existen. Su valor es muy grande, y lo demuestran a diario con la ayuda que ofrecen a otros usuarios de la plataforma, y con los comentarios y valoraciones que hacen de los juegos que disfrutan.

Los usuarios de Steam también tienen mucho sentido del humor, algo que gusta tanto a otros miembros como a la propia Valve, pero la compañía ha decidido tomar medidas en este sentido para priorizar el contenido de valor y que realmente aporta algo útil sobre aquel que, al final, solo puede ser considerado como una broma.

Estoy seguro de que los que utilizáis Steam ya sabéis por dónde voy. Cuando entramos a ver la página principal de un juego es habitual encontrarse que en los puestos más altos de comentarios aparecen comentarios bromistas o simplemente memes que, en realidad, no aportan ninguna información realmente útil sobre el juego.

Esos comentarios posicionan tan alto porque suelen recibir votos positivos por parte de la comunidad. Es lógico, son divertidos y gustan, pero Valve ha decidido dar prioridad a la utilidad de los comentarios, y por eso Steam empezará a mostrar por defecto los comentarios más útiles cuando entremos en la página de cualquier juego disponible en dicha plataforma.

Tranquilo, no es el final de las bromas y de los memes en Steam

Valve ha sido la primera que ha reconocido que no tiene ningún problema con los memes y las bromas, y tampoco con los diseños tipo ASCII, de hecho ha dicho textualmente que esto es divertido para los que ya tienen el juego. Sin embargo, al mismo tiempo también ha afirmado que estos comentarios no tienen valor para posibles compradores porque no les ayuda realmente a tomar una decisión.

A partir de ahora, esos comentarios que se consideran poco útiles para posibles compradores de un juego aparecerán al final de la página, y se verán con menor frecuencia, y se dará prioridad a aquellos contenidos que son categorizados como útiles. La identificación de este tipo de comentarios se realiza combinando tanto moderación manual como las propias valoraciones de otros usuarios e inteligencia artificial.

Valve ha destacado que esto no afectará al sistema de puntuaciones de los juegos, y que podremos cambiar la configuración por defecto en cualquier momento para que nos aparezcan primero los comentarios más divertidos. Este cambio es muy sencillo, solo tenemos que entrar en «Mostrar» y marcar la opción «Divertidas». Esto filtrará el contenido ordenándolo por aquellos que hayan recibido más votos favorables por ser divertidos.

El objetivo de Valve con este cambio no es otro que seguir mejorando Steam, una plataforma que recientemente reforzó su apuesta por las demos y recibió otros cambios importantes. También es lógico que la compañía quiera poner un poco de orden, ya que según sus datos tiene ahora mismo unos 140 millones de análisis de usuarios en las páginas de su tienda.

Imagen de portada generada con IA.