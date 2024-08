Microsoft deja de molestar con anuncios de actualizar a Windows 11, pero es temporal

Que a Microsoft le gustan los anuncios no es ningún secreto. Uno de los más polémicos fue el de actualizar a Windows 11, que el gigante de Redmond ha venido mostrando a pantalla completa desde hace tiempo a usuarios de Windows 10, y que se ha venido manteniendo más o menos activo.

El anuncio de actualizar a Windows 11 suele aparecer al iniciar el PC. En él se avisa al usuario del final del soporte de Windows 10 el 14 de octubre de 2025, y se le muestran dos opciones en primer plano, una para actualizar directamente a dicho sistema operativo y otra para programar dicha actualización.

En segundo plano, justo en la esquina inferior izquierda y en letra pequeña, aparece la opción de «mantener Windows 10». Este diseño a nivel de interfaz generó mucha polémica entre los usuarios de Windows 10 afectados por estos anuncios, porque está claro que lo que Microsoft intenta es despistar al usuario y que este crea que solo tiene una opción, actualizar a Windows 11 ahora o programar dicha actualización.

Este planteamiento podría generar confusión, sobre todo entre los usuarios con menos conocimientos y en aquellos menos cuidadosos, que podrían acabar actualizando a Windows 11 por error al creer que no tenían otra opción, de hecho el texto descriptivo del final del soporte de Windows 10 está escrito de tal manera que nos hace pensar que actualizar es la única opción.

Ya no veremos más anuncios de actualizar a Windows 11

Microsoft no tenía pensado cambiar de estrategia, más bien todo lo contrario. La compañía confirmó abiertamente que tenía previsto ampliar esta campaña, y que lo haría mostrando este anuncio de actualizar a Windows 11 a una mayor cantidad de usuarios de Windows 10.

Por suerte, al final Microsoft ha escuchado a la comunidad, ha sabido ver la enorme cantidad de críticas que ha recibido, y por ello ha decidido dar marcha atrás, al menos de momento. No obstante, es importante dejar claro que se trata de una pausa temporal y no de una cancelación definitiva, lo que significa que Microsoft dará más información en un futuro sobre cuándo retomará esta medida.

Esta ampliación afectará a todos los equipos no gestionados basados en Windows 10 que dependan de Microsoft para recibir actualizaciones, incluyendo equipos con licencias de Windows 10 Pro y Pro Workstation, dominios agregados en la nube y dispositivos no gestionados por departamentos de IT. Los dispositivos gestionados no se verán afectados.

La verdad es que este tipo de anuncios no hacen ningún favor a Microsoft, más bien todo lo contrario. Windows 11 llegó al mercado a finales de 2021, lo que significa que ya lleva casi tres años disponible y que es ampliamente conocido. Recurrir a anuncios a pantalla completa con una interfaz cuestionable no es la mejor manera de atraer a los usuarios de Windows 10 a Windows 11.

Veremos cuánto tiempo tarda Microsoft en volver a la carga con los anuncios a pantalla completa de «actualiza a Windows 11».