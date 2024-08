Ya puedes instalar Windows en Steam Deck OLED... ¿para qué?

Valve presentaba, a principios de noviembre del año pasado, la nueva Steam Deck OLED, una revisión de la consola portátil con la que reactivó por completo este mercado hace poco más de tres años. Este nuevo modelo, sin ser la esperada segunda generación de la consola de Steam, sí que llegaba con algunas novedades interesantes, más allá de la reseñada en su propio nombre, pues pasada de utilizar una pantalla LCD a integrar un panel OLED que marcaba un gran salto cualitativo.

También encontramos otras mejoras interesantes, como memoria RAM de mayor rendimiento, un incremento en la capacidad de la batería, mejoras en su sistema de gestión térmica… la lista es muy amplia y, por lo tanto, justifica más que plenamente que Valve se inventara esta mid-gen, a la espera de volver a sorprendernos con su segunda generación, que en principio esperamos en algún momento entre 2025 y, como tarde (y sería tardísimo, a partir de cierto momento) 2026.

Sea como fuere, el lanzamiento de la Steam Deck OLED llegó con una limitación ya que, debido a las modificaciones con respecto a la versión LCD, inicialmente no había soporte oficial para poder instalar Windows, algo que sí que estaba disponible en la versión LCD desde tiempo atrás. Y aunque era evidente que Valve se pondría manos a la obra antes o después, es probable que usuarios interesados en emplear la versión OLED con el sistema operativo de Microsoft hayan estado a la espera desde entonces para comprarla.

Hello WinDeck fans! We’ve just shipped APU, Audio, Wi-Fi, and Bluetooth drivers for Windows on Steam Deck OLED. You can find the updated drivers and notes here: https://t.co/zjU2UbJhz8

If you’re planning to install Windows, please make sure you have the latest BIOS from SteamOS… pic.twitter.com/mgrLL2QIN5

— Steam Deck (@OnDeck) August 15, 2024