Precio de Nintendo Switch 2, más alto de lo esperado

Hideki Yasuda, analista de Tokyo Security, ha publicado un informe donde habla del posible precio de Nintendo Switch 2, y asegura que esta nueva consola se situará en los 499 dólares. Si esto se confirma, entrará en competencia directa con PS5 y Xbox Series X, y también con otras consolas portátiles configuradas con APUs AMD Ryzen.

La verdad es que desde que se empezó a hablar de ella tuve la sensación de que el precio de Nintendo Switch 2 iba a rondar como mínimo los 400 dólares. Tras empezar a profundizar sobre sus posibles especificaciones finales llegue a pensar que su precio podría acabar siendo más alto, y que podría llegar a los 450 dólares, pero la verdad es que nunca me planteé que pudiera llegar a los 499 dólares.

Es importante tener en cuenta también que cuando llegue Nintendo Switch 2 se habrá producido un importante movimiento en el mercado. Sony ya habrá lanzado PS5 Pro, y el precio de venta de PS5 se habrá reducido como mínimo en unos 100 euros. Esto sería lo más lógico, salvo que Sony opte por lanzar su nueva consola con un precio por encima de los 600 euros, cosa que sería casi como dispararse en el pie.

El precio de Nintendo Switch 2 sería demasiado alto

Tanto que colocaría a la nueva consola de Nintendo en una posición complicada, incluso a pesar del valor que esta ofrecería gracias a su configuración de hardware basada en GPU NVIDIA y al interés que siempre generan las franquicias de Nintendo.

El precio al cambio de esta consola podría traducirse en 549 euros al hacer el cambio de divisa y aplicar impuestos. Este precio no solo sería mayor que el de una PS5, sino que además colocaría a Nintendo Switch 2 muy cerca del precio de venta que podría tener PS5 Pro, una consola que llegará al mercado con un coste aproximado de 600 euros.

Su GPU Ampere será el mayor atractivo, porque esta arquitectura es superior a la que utilizan PS5 y Xbox Series S-Series X en trazado de rayos. La tecnología NVIDIA DLSS también le da una ventaja clara si hablamos de reescalado, pero al final no deja de ser una portátil con CPU ARM que tendrá las limitaciones propias de este tipo de sistemas (un TDP muy bajo) y de ese tipo de procesadores (rendimiento CPU inferior al de las consolas actuales).

Personalmente creo que Nintendo no debería superar la barrera de los 400 dólares (450 euros al cambio como mucho) con Nintendo Switch 2. Esta consola todavía no tiene una fecha oficial de lanzamiento, pero las últimas informaciones que he visto dicen que ha sufrido un retraso y que no llegará al mercado hasta el segundo trimestre de 2025.

