GTA 6 será exigente, descubre si tu PC estará preparado para moverlo

Todavía no se conocen los requisitos definitivos de GTA 6, pero sé que este juego va a estar desarrollado sobre la base técnica de las consolas de la generación actual, y esto me permitió extrapolar los equivalentes más cercanos de hardware en PC para hacer una estimación de sus posibles requisitos.

Los requisitos mínimos se corresponden, a grandes rasgos, con una configuración que en PC sería casi equivalente al hardware de Xbox Series S, una consola que tiene una CPU Zen 2 con 8 núcleos recortada y con solo 8 MB de caché L3, de los cuales solo una GPU con 1.280 shaders basada en la arquitectura RDNA 2, un SSD a 2,4 GB/s y 10 GB de memoria GDDR6 unificada.

Es importante recordar que Xbox Series S tiene libres 6,5 núcleos CPU y unos 8 GB de memoria para juegos, porque el resto de recursos los consumen el sistema operativo y sus aplicaciones. Esto es algo que ocurre con todas las consolas actuales, y también con las generaciones anteriores.

Qué debe tener un PC como mínimo para mover GTA 6

Pues una configuración que sea capaz de ofrecer un rendimiento similar al que podemos encontrar en Xbox Series S, y a todos los niveles, es decir, tanto en CPU como en GPU y SSD. Por ejemplo, un PC que rinda igual en CPU y GPU pero tenga un HDD en vez de un SSD tendrá serios problemas.

Puede que GTA 6 arranque en PCs con una configuración de hardware inferior, pero en estos casos el nivel de rendimiento no llegará a un nivel aceptable, y por tanto la experiencia al jugarlo será muy pobre. Todo dependerá de si estamos solo un poco por debajo o muy por debajo de esos requisitos mínimos, como es evidente.

Cuál sería el equivalente más cercano a Xbox Series S en PC

No existe una equivalencia directa, pero la configuración más cercana sería esta:

Procesador Intel Core i7 6700 o Ryzen 5 2500X con cuatro núcleos y ocho hilos.

12 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1650 con GDDR6 o Radeon RX 6500 XT. Las GeForce GTX 1060 de 6 GB y Radeon RX 580 serían los equivalentes más cercanos en potencia bruta.

Unidad SSD con una velocidad de lectura secuencial de 2,4 GB/s.

Esa sería la base mínima de cualquier PC que aspire a mover GTA 6 en 1080p, seguramente con calidad baja y una tasa de 30 FPS relativamente estable, todo dependiendo del grado de optimización que sea capaz de conseguir la gente de Rockstar.

Si este juego acaba incorporando tecnologías de reescalado estas podrían ayudarnos a mejorar el rendimiento, pero al jugar en 1080p recordad que nunca hay que bajar del modo calidad que incorporan estas tecnologías, porque se produce una pérdida de nitidez que no compensa la ganancia de rendimiento.

Son unas especificaciones bastante modestas, pero es importante tener en cuenta que en consolas se produce un aprovechamiento del hardware a un nivel mucho más bajo, y que también es posible introducir ajustes y reducciones de calidad que no están presentes en PC. Con esto quiero decir que puede que GTA 6 funcione mejor en Xbox Series S que en un PC equivalente.

Cómo debería ser un PC para mover GTA 6 con garantías

Y cuando de garantías me refiero a jugarlo en 1080p con calidad alta y 60 FPS relativamente estables. De nuevo tenemos que mirar a las consolas de la generación actual, y partir en este caso de la base de PS5, que se ha convertido, por su popularidad y su éxito de ventas, en el referente para los desarrolladores más importantes.

La consola de Sony tiene una CPU Zen 2 de 8 núcleos que también viene recortada y cuenta solo con 8 MB de caché, tiene una GPU AMD Radeon personalizada con 2.304 shaders, cuenta con un SSD capaz de alcanzar los 5,5 GB/s y dispone de 16 GB de memoria GDDR6 unificada.

PS5 tiene libres 6,5 núcleos CPU y unos 14 GB de memoria para juegos, lo que explica por qué los procesadores de 6 núcleos y 12 hilos siguen ofreciendo un rendimiento óptimo en juegos de la presente generación.

Vemos un salto importante en GPU, memoria y SSD, aunque en este último caso no tendremos demasiado de lo que preocuparnos, porque Xbox Series X también tiene un SSD a 2,4 GB/s, así que a partir de este nivel ya habremos llegado al punto óptimo.

Cuál sería el equivalente más cercano en PC al hardware de PS5

Siempre es complicado encontrar equivalencias directas, pero por potencia bruta en 1080p lo más parecido sería algo así:

Procesador Ryzen 5 3600 o Intel Core i5-10400. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 6600 XT o GeForce RTX 2070 SUPER.

SSD con una velocidad de 5,5 GB/s en lectura secuencial.

Una aclaración con respecto a las especificaciones que acabo de listar. La Radeon RX 6600 XT rinde casi al mismo nivel que una GeForce RTX 2070 SUPER en 1080p, pero en 2160p su rendimiento se hunde por su bus de 128 bits y sus 32 MB de caché infinita, y queda al nivel de una GeForce RTX 2070. Por eso he matizado al principio que esa equivalencia se refiere a 1080p.

Con un PC que cumpla esos requisitos GTA 6 debería funcionar sin problemas en resolución 1080p con calidad alta o muy alta y manteniendo 60 FPS. Esto dependerá también del grado de optimización que consigan los chicos de Rockstar, y de las posibles mejoras u optimizaciones que traiga la versión de PC.

Como dije anteriormente, si se implementan tecnologías de reescalado el rendimiento mejorará sustancialmente, y puede que utilizarlas nos permita subir la resolución 1440p manteniendo un buen nivel de fluidez.

Qué deberá tener un PC para conseguir un rendimiento ideal con GTA 6

Básicamente deberá encajar con una configuración de gama media a nivel de CPU y de gama alta a nivel de GPU. Puede que GTA 6 acabe teniendo una dependencia importante del procesador, pero como al final estará desarrollado sobre la base de las consolas actuales no necesitará una CPU extremadamente potente para funcionar de forma óptima.

También será imprescindible contar con una unidad SSD PCIe. El motor gráfico que va a utilizar GTA 6 tendrá que trabajar con una gran cantidad de assets pesados en tiempo real, y la velocidad de la unidad de almacenamiento va a ser clave para que todo pueda fluir correctamente.

Una unidad muy lenta podría acabar dando problemas de rendimiento, como tirones, fallos en la carga de texturas y elementos gráficos e incluso parones prolongados. Si todavía te lo estás preguntando no, no podrás jugar bien a este título con un disco duro, eso puedes descartarlo por completo.

Cyberpunk 2077 y Starfield, sobre todo este último, ya nos demostraron lo importante que es contar con una unidad SSD para que los motores gráficos puedan funcionar bien con juegos de tipo mundo abierto en esta generación. El primero cuenta con un modo específico para discos duros que hace que la experiencia sea aceptable, pero el segundo es insufrible en un HDD.

Tener 16 GB de memoria RAM también será fundamental para jugar a GTA 6 de forma óptima. Estoy seguro de que funcionará con 12 GB de RAM, pero creo que con esa configuración dará tirones y no funcionará realmente bien. Para jugarlo con total fluidez y sin ningún tipo de problemas necesitaremos 16 GB de RAM.

En cuanto a la CPU, el nivel óptimo estará en un procesador de seis núcleos y doce hilos que tenga un alto IPC. No será imprescindible contar con un procesador de ocho núcleos y dieciséis hilos porque las consolas actuales no llegan a ese nivel, ya hemos visto que PS5 tiene libres 6,5 núcleos, y por mucho que optimice Sony con PS5 Pro no creo que llegue a superar los 7 núcleos libres.

A partir de un Ryzen 5 7600 o de un Intel Core i5-12600K ya nos moveríamos en el nivel ideal para jugar a GTA 6. Con procesadores más potentes podremos conseguir un mayor rendimiento, sobre todo en resoluciones inferiores a 4K, pero una vez que hayamos llegado a ese nivel nuestra prioridad debería ser la tarjeta gráfica.

Y hablando de tarjeta gráfica, debemos diferenciar tres niveles básicos en función de la resolución a la que queramos jugar a GTA 6:

En 1080p creo que será un juego bastante asequible en general, y que a partir de una GeForce RTX 4060 o una Radeon RX 7600 con 8 GB ya nos moveríamos en el nivel ideal. En el caso de generaciones anteriores lo más cercano sería una GeForce RTX 3060 Ti, una GeForce RTX 2080 o una Radeon RX 6700.

creo que será un juego bastante asequible en general, y que a partir de una GeForce RTX 4060 o una Radeon RX 7600 con 8 GB ya nos moveríamos en el nivel ideal. En el caso de generaciones anteriores lo más cercano sería una GeForce RTX 3060 Ti, una GeForce RTX 2080 o una Radeon RX 6700. En 1440p nos hará falta contar con más potencia gráfica, y probablemente con más memoria. Creo que en este caso el nivel ideal estará en una GeForce RTX 4070 o una Radeon RX 7800 XT. En las generaciones anteriores los equivalentes más cercanos serían una GeForce RTX 3080 o una Radeon RX 6800 XT.

nos hará falta contar con más potencia gráfica, y probablemente con más memoria. Creo que en este caso el nivel ideal estará en una GeForce RTX 4070 o una Radeon RX 7800 XT. En las generaciones anteriores los equivalentes más cercanos serían una GeForce RTX 3080 o una Radeon RX 6800 XT. En 2160p vamos a necesitar mucha potencia, y me da la impresión de que podríamos necesitar superar la barrera de los 12 GB de memoria gráfica para poder jugarlo al máximo. Con esto en mente, creo que para jugarlo de forma óptima necesitaremos al menos una GeForce RTX 4070 Ti SUPER o una Radeon RX 7900 XT. El único equivalente cercano de generaciones anteriores sería una GeForce RTX 3090 Ti, porque AMD no tiene nada en la serie Radeon RX 6000 que se le acerque.

No cumplo los requisitos, ¿qué debería actualizar?

Es una pregunta complicada porque hay muchos casos posibles, pero puedes establecer un orden de prioridad valorando las carencias que tenga tu equipo partiendo de este guion básico que te voy a dejar a continuación.

Los primeros puestos están ocupados por las actualizaciones más económicas y fáciles de implementar en un PC.

El SSD será imprescindible. Si tu PC no tiene uno debes darle prioridad, además hay unidades muy económicas en el mercado que superan el requisito mínimo. Ampliar la memoria RAM a 16 GB marcará una gran diferencia, sobre todo si solo tienes 8 GB, ya que te llevará al nivel recomendado. Hoy en día hay kits de 16 GB por menos de 50 euros. Si tu procesador tiene menos de 4 núcleos y 8 hilos y un IPC bajo (Ryzen 1000, Core Gen 5 e inferiores), debes darle prioridad. Si tienes poco dinero tranquilo, hay opciones muy económicas en el mercado de segunda mano muy recomendables, como el Ryzen 5 3600 o el Core i5-10400. Cambiar la tarjeta gráfica también supondrá una diferencia enorme, y puedes recurrir al mercado de segunda mano si tienes poco dinero. Por ejemplo, una GeForce RTX 2060 se puede comprar desde 120 euros, y con un poco de suerte podemos conseguir una GeForce RTX 2070 por 150 euros.

Dependiendo del presupuesto que tengas y de lo que necesites actualizar puedes apoyarte en los cuatro puntos de jerarquía anteriores. De todos modos, como todavía falta para el lanzamiento del juego, te recomiendo esperar, ya que los precios en el mercado de segunda mano seguirán bajando en los próximos meses. Tú también tendrás más tiempo para ahorrar, y podrás aspirar a mejores componentes.

Si te encuentras con un caso en el que tu PC no cumple ninguno de esos puntos quizá deberías plantearte comprar un equipo nuevo. Esta decisión dependerá básica mente de una cosa, de la capacidad de ampliación que tenga tu PC.

Por ejemplo, si tu PC tiene una placa base AM4 podrás ampliar a CPUs que todavía rinden muy bien, como los Ryzen 5000, y en este caso no tendría sentido montar un PC nuevo. Sin embargo, si tienes una placa base LGA-1155 estarás limitado a los Core Gen 2 y Core Gen 3 y a memoria DDR3, así que en este escenario sí que sería mejor montar un PC nuevo.

Como he dicho anteriormente este no es el momento para comprar ni para actualizar nada, pero sí para empezar a pensar qué vamos a necesitar y qué camino deberíamos tomar para empezar a preparar nuestro PC para jugar a GTA 6 de forma óptima.

También puedes aprovechar toda la información que te he dado en este artículo para empezar a ahorrar, ya sea para actualizar PC, para montar un nuevo el año que viene o incluso para comprar una consola, que al final será la manera más sencilla de jugar a GTA 6 sin tener que hacer malabares con actualizaciones de componentes y distintos precios y niveles de rendimiento.

Imagen de portada generada con IA.