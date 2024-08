La Radeon RX 7900 XTX pierde contra la GeForce RTX 4060 en Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong se ha convertido en uno de los juegos más exigentes de la generación actual gracias, sobre todo, a la implementación que hace del trazado de rayos. Con esta tecnología activada el juego es capaz de poner de rodillas a la Radeon RX 7900 XTX, una tarjeta gráfica que es el tope de gama actual de AMD.

En rasterización la Radeon RX 7900 XTX juega en la liga de la GeForce RTX 4080, pero en trazado de rayos posiciona bastante por debajo de dicha tarjeta gráfica, porque la arquitectura RDNA 3 es inferior a la arquitectura Ada Lovelace en este tipo de cargas de trabajo, tanto a nivel de potencia bruta como de optimizaciones específicas.

Esta realidad ya la hemos visto en varios juegos, Alan Wake 2 fue uno de los más recientes, pero la verdad es que con Black Myth: Wukong la diferencia entre ambas arquitecturas ha llegado a un nuevo extremo que no ha dejado a nadie indiferente, y es que el rendimiento de la Radeon RX 7900 XTX con trazado de rayos activado queda por debajo de una GeForce RTX 4060 de 8 GB en 1440p.

La Radeon RX 7900 XTX no logra una fluidez aceptable en 1080p

Y esto es un problema, porque estamos hablando de una tarjeta gráfica que compite en precio con la GeForce RTX 4080 SUPER, y que sin embargo en este título solo consigue una media de 29 FPS con reescalado y generación de fotogramas activada, mientras que la tarjeta gráfica de NVIDIA registra una media de 87 FPS, todo en 1440p con trazado de rayos activado en calidad máxima.

Una GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB, que cuesta menos de 400 euros, consigue una media de 36 FPS con esa misma configuración, y la GeForce RTX 4060, que estuvo disponible por menos de 300 euros, logra una media de 31 FPS. Las tarjetas gráficas con 8 GB de memoria gráfica solo flojean en 4K, una resolución en la que ya es necesario contar con al menos 12 GB si tenemos activado el trazado de rayos.

Estos resultados no hacen más que confirmar lo que os he dicho en más de una ocasión, que desmerecer a una tarjeta gráfica solo por la cantidad de memoria gráfica que tiene es un enorme error, y que la GeForce RTX 4060 no es ni de lejos ese monstruo horrible que algunos medios y youtubers se han empeñado en haceros creer.

Rendimiento en rasterización: la situación se normaliza

Al desactivar el trazado de rayos las aguas vuelven a su cauce y los datos de rendimiento son más acordes a lo que venimos viendo en otros juegos, aunque las GeForce RTX 40 rinden mejor que sus equivalentes de AMD. Esto es comprensible, porque al fin y al cabo es un juego que está promocionado por NVIDIA, y que contará con optimizaciones específicas para las GeForce RTX.

Por ejemplo, la Radeon RX 7900 XTX posiciona un poco por detrás de la GeForce RTX 4080, y la GeForce RTX 4060 supera a la Radeon RX 7600 XT por un margen considerable, colocándose casi al mismo nivel que la GeForce RTX 3060 Ti. Esa GeForce RTX 4060 rinde tan bien que en 1440p queda solo 3 FPS por detrás de la Radeon RX 6700 XT.

Para jugar a Black Myth: Wukong con garantías necesitaremos al menos una GeForce RTX 4060, y tendremos que recurrir sí o sí a NVIDIA DLSS 3 para conseguir más de 60 FPS en resolución 1080p y calidad máxima. El trazado de rayos es muy exigente y tiene un gran impacto en el rendimiento, así que si tenemos una Radeon RX 6000 o Radeon RX 7000 parece que lo más inteligente es desactivarlo.