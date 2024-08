Qué resolución y rendimiento tendrá GTA 6 en PS5, Xbox Series X y Xbox Series S

GTA 6 va a ser un juego muy exigente. Hace unos días compartí con vosotros un especial donde repasé qué tipo de PC necesitaremos para moverlo, y la conclusión que nos dejó ese artículo es que lo ideal será contar con una configuración que sea ligeramente superior al hardware de PS5.

En consolas no tendremos que preocuparnos por cumplir con unos requisitos mínimos, porque GTA 6 estará optimizado y ajustado para poder adaptarse a las capacidades de PS5, Xbox Series X y Xbox Series S. Esto quiere decir que tanto la resolución como la calidad gráfica se reducirán en función de la potencia de cada una de esas consolas.

Es obvio que para adaptar el juego a Xbox Series S habrá que hacer sacrificios importantes, no solo en la resolución, sino también en la calidad gráfica del juego. Por las limitaciones de esta consola tanto en potencia gráfica como en memoria disponible esos recortes deberían ser bastante notables, y afectarían incluso a la calidad de las texturas.

Esa es la apuesta de los expertos de Digital Foundry, que están bastante convencidos de que sería una meta perfectamente posible en ambas consolas. La verdad es que me parece una apuesta bastante sensata, pero creo que no podemos descartar la posibilidad de que ambas consolas caben incorporando un modo rendimiento que renderice a 1080p y que a cambio ofrezca 60 fotogramas por segundo.

El objetivo de 1440p y 30 FPS sería con resolución nativa, porque no hacen ninguna referencia a resolución dinámica ni a reescalado. Puede que ambas consolas reescalen a 2160p a partir de esa resolución, algo que ya hemos visto en juegos anteriores. Esto sería el equivalente a aplicar un reescalado como FSR de AMD en modo calidad.

En cuanto a la calidad gráfica ambas consolas tendrán una cierta paridad, y creo que lo más probable es que nos encontremos con una configuración similar al nivel de calidad media en PC, probablemente con algunas cosas concretas en un nivel más bajo y otras en un nivel más alto, como suele ocurrir con la mayoría de los títulos actuales.

Se ha comentado que GTA 6 utilizará trazado de rayos, pero esto no está confirmado, y aplicar una tecnología tan exigente a un juego como este podría hundir por completo el rendimiento en consolas, así que no termino de verlo como algo posible salvo que se trate de una implementación muy pobre y limitada.

La pequeña de Microsoft está mucho más limitada que Xbox Series X a nivel de hardware, y esto podría hacer que GTA 6 tenga que renderizarse a 720p o incluso por debajo de esta recurriendo a la resolución dinámica, y reescalaría a 1080p manteniendo una tasa de 30 fotogramas por segundo.

Hay juegos que no tienen dos modos en Xbox Series S por sus limitaciones de rendimiento, y creo que GTA 6 podría acabar siendo uno de ellos. En cuanto a la calidad gráfica de la versión de GTA 6 para esta consola podemos esperar diferencias importantes frente a la versión para PS5 y Xbox Series S, y estas afectarían a los ajustes gráficos en general, incluyendo cosas tan básicas como la calidad de las texturas.

En general creo que lo más probable es que GTA 6 funcione con una configuración equivalente al modo de calidad baja en PC, y con algunos ajustes incluso por debajo de ese nivel, algo que solo se puede conseguir en consolas a través de la optimización específica que utilizan y aplican los desarrolladores.

Ahora mismo no tenemos nada confirmado sobre este juego salvo su fecha de lanzamiento, que está marcada para finales de 2025, así que toda la información que os he dado en este artículo son estimaciones de expertos en la materia. Como tal son creíbles y tienen base técnica, pero al final Rockstar es la que tiene la última palabra, así tendremos que esperar al lanzamiento de GTA 6 para descubrir realmente cómo funcionará este título en consolas.

GTA 6 is expected to run at 720p or lower with dynamic resolution on the Xbox Series S, according to an expert from Digital Foundry. pic.twitter.com/sCp7ruspWz

— GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) August 22, 2024