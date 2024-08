Bloodborne consigue 144 FPS emulado en PC

La emulación de PS4 en PC avanza a un ritmo tan rápido con el emulador ShadPS4 que la verdad es que da un poco de vértigo. Hace unos días os conté que dicho emulador era capaz de ejecutar Bloodborne en PC, aunque con un resultado muy pobre, ya que mostraba errores gráficos graves y encima no llegaba a superar la pantalla de ajuste del brillo.

Ha pasado poco más de un mes, y este emulador ya ha conseguido superar todas esas limitaciones. Es capaz de mover Bloodborne en PC haciendo una representación correcta del color, y avanza sin problemas por todos los menús de inicio para llevarnos directamente al juego de verdad.

El salto ha sido tan grande que incluso podemos luchar contra el «jefe final del juego», entre comillas porque como sabrán algunos de nuestros lectores esto dependerán del final al que optemos. No os digo nada más por si no lo habéis jugado, ya que no quiero haceros spoiler.

Bloodborne funciona cada vez mejor en PC

Ya la verdad es que es espectacular ver que ya está siendo emulado con tasas de hasta 144 fotogramas por segundo. La versión para PS4 fue desarrollada para funcionar a 30 FPS, y tenía problemas de stuttering tan grandes que al final daba la sensación de estar jugando a una tasa mucho más baja.

Para conseguir ese nivel de rendimiento necesitamos contar con un PC tope de gama configurado con un Intel Core i9-13900K o superior y una GeForce RTX 4090, pero con el paso del tiempo se irán introduciendo optimizaciones que harán que los requisitos para emular Bloodborne en PC de forma óptima sean mucho más bajos.

La emulación todavía dista mucho de ser perfecta, y tiene muchísimas cosas que mejorar, ya que presenta errores gráficos graves y hay incluso bloques en los que desaparecen por completo enemigos y objetos, quedando en su lugar espacios totalmente negros.

Sin embargo, muestra como dije una evolución y una mejora enorme frente a lo que vimos hace solo un mes, y resulta realmente prometedor. Si el desarrollo continúa mejorando a este ritmo puede que tengamos una emulación óptima antes de terminar la primera mitad de 2025.

Sony tiene una oportunidad de oro para lanzar un Bloodborne Remastered antes de que este título llegue de forma oficiosa a PC gracias a la emulación, pero no parece que la compañía japonesa tenga el más mínimo interés en aprovecharla. Una pena, porque estoy seguro de que ese juego vendería millones de unidades en PC.



Imágenes generadas con IA.