Meta cancela el proyecto de su ordenador espacial

La relación entre Meta y Apple es bastante tirante desde hace ya algunos años. No tanto como la de otros gigantes de la industria, pero sí lo suficiente como para haber protagonizado algunos titulares, que alcanzaron su pico cuando los de Cupertino introdujeron cambios en iOS que facilitaron a los usuarios impedir una técnica avanzada de seguimiento empleada hasta entonces por Facebook. El conflicto fue bastante sonado y, como cabía esperar, sus efectos se dejaron notar sustancialmente en los números de la red social.

Desde entonces, Meta ha buscado la manera de devolverle el golpe pero, para desgracia de Mark Zuckerberg, de momento no ha encontrado la manera de hacerlo. Sí que se ha pronunciado en más de una ocasión sobre la actualidad de Apple pero, por norma general, esto solo ha servido para proyectar la imagen de una persona enfurruñada y que pretende, de manera fallida, convertir su rencor en una de las líneas directrices que deben regir el futuro de su compañía.

Uno de los ejemplos más recientes de esto lo empezamos a ver el año pasado, cuando los de Cupertino presentaron Apple Vision Pro, y es que entonces Zuckerberg no tardó ni una semana en criticar el dispositivo, aprovechando para (ejem…) sacar pecho por el Metaverso. Lo que no evitó, eso sí, que poco supiéramos que Meta ya estaba trabajando en un dispositivo para competir con el de Apple. Lo que no quita que, ya a principios de este año, volviera a afirmar que su propuesta es mejor. Un discurso 100% coherente, claro que sí…

Por su parte, como ya sabrás, Apple Vision Pro no está funcionando, comercialmente, ni remotamente en línea con lo previsto y deseado por Apple, al punto de que la tecnológica habría cancelado sus planes para la segunda generación, dando prioridad absoluta al desarrollo de una versión «económica». Un cambio de planes que pone en un serio compromiso el proyecto más personal de Tim Cook desde que se hizo cargo de la dirección ejecutiva de la compañía.

¿Y qué tiene esto que ver con la tecnológica de Zuckerberg? Pues que, según leemos en Hackaday, Meta ha cancelado el proyecto de su propio dispositivo para competir con Apple Vision Pro, un visor que habría llegado al mercado dentro de la familia Quest Pro, por un precio de alrededor de 2.000 dólares, y que también habría contado, desde el principio, con un «hermano pequeño», que por lo tanto habría ampliado sustancialmente su alcance con respecto al del dispositivo de Apple.

Cancelar este proyecto parece una decisión bastante sensata, vista la tibia reacción del mercado a Apple Vision Pro. No lo fue tanto, sin embargo, embarcarse en un proyecto así al tiempo que se criticaba lo que se pretendía emular.