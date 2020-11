Tras la llegada del no demasiado notorio Crysis Remastered, parece que Crytek planea ahora volver a las andadas con su franquicia estrella con el llamado «Crysis Next». Y es que tal y como han encontrado y compartido desde la cuenta de Twitter de Gaming Leaks and Rumors, la compañía habría publicado recientemente un listado de empleos en su sitio web oficial, buscando la incorporación de personal para el desarrollo de un nuevo título AAA actualmente ya en desarrollo.

Sin embargo, aunque si bien se ha confirmado ya que se tratará de un FPS desarrollado sobre el motor gráfico Cryengine, es muy posible que no termine de gustarle a los fans más acérrimos de la misma.

La descripción del trabajo se puede leer: «Crysis Next es un juego Battle Royale gratuito en el que cientos de jugadores chocan en el combate de ritmo rápido. La personalización visual, los poderes adaptativos del nanotraje y el combate visualmente espectacular en un mundo inmersivo crean la mejor experiencia de transmisión en vivo […] La franquicia Crysis tiene todas las características para hacer que un Battle Royale se destaque: la jugabilidad, el estilo y el escenario, y el alto valor de producción«.

Si bien pocos habríamos sido capaces de predecir que la franquicia Crysis, exponente del género FPS para un jugador, tomaría el giro de los deportes electrónicos, sin duda el momento parece ser bastante oportuno. Y es que con las recién anunciadas tarjetas gráficas de nueva generación de NVIDIA RTX 30 y AMD 6000, con CPUs de 16 núcleos/32 subprocesos de hasta 5 GHz y almacenamientos PCIe 4.0 a 7 GB/seg, realmente se abre un enorme abanico de posibilidades.

Por el momento no se ha revelado ninguna información sobre cuando cabría esperar la llegada de Crysis Next, aunque dado que la filtración se centra en la publicación de una búsqueda de personal, está claro que al juego todavía le queda una parte importante de desarrollo.

De hecho, es posible que el juego llegue bajo un nombre diferente. Y es que Crysis Next no ha sido el único nuevo título que ha aparecido entre estas ofertas de trabajo, resaltando nombres como «Ryse Next», que podría ser el próximo capítulo de Ryse: Son of Rome; Crysis VR, Hunt Mobile o Robinson 2. Por desgracia, en el caso de estos últimos los detalles son incluso menores, sin haberse compartido ninguna información adicional sobre su contenido.