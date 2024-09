Los Ryzen 9000 bajan bastante de precio

AMD lanzó los Ryzen 9000 en dos fases. Primero llegaron los Ryzen 5 9600X y Ryzen 7 9700X el 8 de agosto, y el 15 de agosto se lanzaron los Ryzen 9 9900X y Ryzen 9 9950X. Ha pasado muy poco tiempo desde que esos cuatro modelos llegaron al mercado, pero su precio ha bajado hasta un 12% en algunas tiendas.

Si no has estado al tanto de lo que ha pasado en las últimas semanas es posible que te preguntes qué ha pasado para que ocurra esto, y tranquilo, que no te voy a dejar con la duda. Para entenderlo tenemos que remontarnos a la publicación de los primeros análisis de los Ryzen 9000, ya que fue ahí cuando surgió una polémica importante, porque algunos medios tuvieron problemas y registraron datos de rendimiento muy bajos.

En mis análisis registré unos resultados muy buenos en aplicaciones profesionales y en pruebas sintéticas. De estos resultados siempre adjunto capturas para que podáis ver claramente los resultados comparados, y para que comprobéis que todos los resultados son totalmente verídicos y fiables, cosa que no todos los medios hacen, ya que la mayoría simplemente publican una gráfica con resultados.

Es cierto que en juegos los Ryzen 9000 no cumplieron con las expectativas que generó AMD al hablar de hasta un 16% de mejora del IPC, pero el salto generacional tampoco fue malo en este sentido, ya que si no recuerdo mal estuvo, de media, alrededor del 8% frente a la generación anterior. Esta cifra puede cambiar en función de los juegos utilizados, y puede oscilar ligeramente al realizar distintas pasadas. El que mejor parado salió en juegos fue el Ryzen 7 9700X.

Los Ryzen 9000 no se están vendiendo bien

Toda esa polémica ha afectado negativamente a las ventas de los Ryzen 9000, pero creo que lo más importante en este sentido es el precio de los Ryzen 7000, que es tan bueno que está haciendo que esa generación haya dejado sin espacio a los nuevos procesadores de AMD. Es muy fácil de entender, un Ryzen 5 7600 se puede comprar por unos 200 euros, y utilizando PBO podemos sacarle un poco más de potencia gratis.

Su rendimiento es casi idéntico al de un Ryzen 7600X si activamos el PBO, y la diferencia frente al Ryzen 5 9600X será de entre un 4% y un 8%, según los diferentes análisis que he podido ver, ya que no tuve tiempo de analizar este modelo. Esa diferencia de rendimiento hace que el usuario medio prefiera gastar 200 euros y aceptar un rendimiento ligeramente inferior para ahorrarse los 100 euros extra que cuesta el Ryzen 5 9600X.

Para impulsar las ventas el precio de los Ryzen 9000 ya ha empezado a bajar en varios países, y algunos minoristas están ofreciendo promociones bastante interesantes, pero los precios en España, por desgracia, siguen estando bastante inflados, y es una pena, porque en su lanzamiento llegaron a estar por debajo del precio recomendado.

El mercado estadounidense no tiene nada que ver con el español. En este los precios de los Ryzen 9000 han vuelto a bajar, y dependiendo de cada modelo en concreto nos podemos encontrar con una rebajada de hasta el 12% frente al precio de lanzamiento. Por ejemplo, el Ryzen 5 9600X se puede encontrar desde 259,99 dólares, lo que significa que ha bajado un 7,1% de precio, mientras que el Ryzen 7 9700X ha bajado un 2,7% y se puede comprar desde 349,99 dólares.

El Ryzen 9 9900X es el que más ha bajado de precio, porque se ha abaratado en un 12% y se puede comprar desde 439,99 dólares. El Ryzen 9 9950X se puede conseguir desde 619,99 dólares, un 4,6% menos que en su lanzamiento. Es muy probable que los precios de estos procesadores vuelvan a bajar cuando se produzca el lanzamiento de los Ryzen 9000X3D, previsto para finales de este año.