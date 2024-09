Bloodborne emulado en PC ha mejorado muchísimo, a este paso podremos jugarlo antes de Navidad

Si alguien me preguntase cuál es el juego que más ansío en PC no dudaría ni un segundo en decir que es Bloodborne, un título que disfruté mucho en PS4, y que podría mejorar en muchos aspectos con un port oficial a dicha plataforma. Por desgracia Sony no tiene ningún interés en hacer un remaster ni para PC ni para PS5, o al menos eso es lo que parece, así que ahora mismo la emulación es mi única esperanza, y la de otros fans de la franquicia.

La emulación de juegos de PS4 bajo el emulador ShadPS4 ha mejorado mucho en los últimos meses, pero el caso de Bloodborne ha sido muy particular, porque este juego ha pasado de no ser capaz de superar una pantalla de título teñida totalmente de rojo a encontrarse ahora mismo en un estado bastante jugable, y con muchos efectos gráficos correctamente representados.

Esta evolución ha sido como pasar de tener prácticamente nada a tener el juego en una fase de emulación muy avanzada, como podemos ver en los vídeos adjuntos, y en solo tres meses. Lo más difícil ya está hecho, se ha derrumbado esa barrera que impedía mover el juego en PC, y ahora lo que queda es seguir puliendo y optimizando para que todo funcione correctamente, y para que no queden fallos gráficos.

Bloodborne funciona en PC a 1080p y 30 FPS estables

Ese es el estado actual en el que se encuentra, y el principal objetivo de los programadores que están al frente de este proyecto es terminar de pulir cosas para conseguir recrear una experiencia estable y fiel a la que ofrecía el juego en PS4. Pero tranquilo, que no se van a quedar aquí, han confirmado que están trabajando también para introducir mejoras gráficas en Bloodborne, y para mejorar el acabado gráfico y el rendimiento del mismo en PC, ya vimos que el juego podía llegar a 144 FPS.

Entre las mejoras gráficas más importantes que podría traer la versión de Bloodborne emulada en PC destacan no solo la mayor resolución y una tasa de fotogramas más alta, también he visto mods para mejorar la calidad de las texturas y sombras dinámicas, cuatro elementos que por sí solos son suficiente para convertirlo prácticamente en un remaster del original.

Los vídeos que se han publicado confirman que todavía queda mucho trabajo por delante, pero también ponen en evidencia que hay mucho trabajo hecho, y que la emulación ha dado pasos de gigante. Si los responsables del proyecto son capaces de mantener el ritmo quizá estemos jugando a Bloodborne en PC antes de Navidad. Tenemos razones para ser positivos, eso está claro.