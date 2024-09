Posible fecha de presentación de PS5 Pro

Sony podría presentar PS5 Pro la semana que viene, concretamente entre el martes 10 y el miércoles 11. La presentación de la consola debería incluir un anuncio completo con todas sus características técnicas, así como todo lo relacionado con la tecnología de reescalado inteligente PSSR, que como os contamos en su momento será uno de los avances más importantes que introducirá esta consola.

La fuente de este rumor ha dicho también que Sony celebrará un State of Play entre el 19 y el 20 de septiembre. Este es un tipo de evento especial que la compañía japonesa siempre ha solido aprovechar para realizar anuncios importantes, y en este caso lo más lógico sería que estuviera centrado en PS5 Pro y en los próximos juegos que llegarán para aprovechar su mayor potencia y sus nuevas tecnologías.

Hasta ahora pensábamos que Sony se iba a reservar la presentación de esta consola para el Tokyo Game Show, que tendrá lugar a finales del mes de septiembre, así que esto supondría un adelanto frente a la fecha prevista originalmente. Es importante tener en cuenta que es un rumor y que no está confirmado, por eso hablamos de fechas posibles, y que por tanto podría no cumplirse. No queda mucho para salir de dudas, eso sí.

PS5 Pro, ¿con o sin unidad óptica?

Es una de las dudas más importantes que tenemos ahora mismo sobre esta consola, junto con su posible precio de venta. Algunos medios de renombre, como Digital Foundry, creen que Sony solo lanzará una versión de esta consola, y sus expertos afirmaron que tendría sentido que llegue sin unidad óptica por que esto permitirá reducir el precio de forma notable.

Yo creo que lo más lógico es que Sony repita el enfoque de PS5 Slim, y que lace una PS5 Pro con unidad óptica extraíble. Esto permitiría comercializar la consola con y sin unidad óptica de una manera muy sencilla, y sin tener que complicarse la vida con el tema de la distribución y el stock. Al ser una consola que se puede convertir en óptica o digital fácilmente, Sony podría ajustar el stock en tiempo real dependiendo de las necesidades del mercado, y de la demanda.

Ese enfoque permitiría a Sony ofrecer una PS5 Pro digital a un precio más bajo y un modelo con unidad óptica a un precio más alto. Aquellos que compren el modelo digital y se arrepientan podrán comprar una unidad óptica por separado y convertirla en la versión con dicha unidad sin complicaciones, como ocurre actualmente con PS5 Slim.

Con respecto al precio de venta, viendo la situación que tenemos en el mercado actualmente con PS5 Slim y su reciente subida de precio creo que PS5 Pro va a ser más cara de lo esperado, y que acabará costando entre 600 y 700 dólares-euros. Puede que Sony baje el precio de PS5 con la llegada de dicha consola, pero estoy bastante seguro de que la rebaja de precio será mínima, y que no superará los 50-100 dólares-euros.