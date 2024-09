La misma fuente que filtró las especificaciones finales y la tecnología PSSR ha dado nueva información sobre el rendimiento de PS5 Pro, y lo ha comparado con el de PS5. Esta fuente acertó en todas las cosas que dijo en su momento, tanto que de hecho Sony obligó a retirar el vídeo donde daba dicha información, así que su credibilidad ha aumentado muchísimo.

Todos los detalles y los datos que vamos a ver vienen de un desarrollador que ha enviado a esta fuente material donde prueban sus juegos en ambas consolas. He hecho un análisis a fondo de la misma, y la verdad es que no solo me parece muy creíble, sino que también es muy interesante.

PS5 Pro mejora mucho en rendimiento frente a PS5

Pero sigue sin ser una auténtica consola 4K, ya que tiene que tirar de resolución dinámica, y en juegos más exigentes su resolución base tiene que bajar considerablemente para poder mantener una tasa de 60 FPS constantes, es decir, sin caídas por debajo de esa cifra. Esto sí que representa una mejora importante en términos de fluidez, porque PS5 suele tener caídas incluso por debajo de los 45 FPS.

Rendimiento y ajustes de PS5 en juegos

Trabaja con resolución dinámica entre 1080p y 1600p, aunque en juegos exigentes puede caer incluso por debajo de 720p.

Los juegos utilizan una configuración de calidad media con algunas cosas en alto y otras en bajo en el modo rendimiento.

El modo rendimiento busca alcanzar los 60 FPS, pero no está bloqueado a esa cifra, y suele tener caídas a menos de 45 FPS.

Rendimiento y ajustes de PS5 Pro en juegos

Se moverá con resolución dinámica entre 1600p y 2160p sin PSSR, pero lo más probable es que en juegos exigentes tenga que bajar de esos valores.

Los juegos estarán configurados con calidad gráfica al máximo.

Funcionarán bloqueados a 60 FPS verdaderamente estables, y se rumorea que quieren probar un modo 4K y 120 Hz.

Gracias a la mayor potencia de su GPU con PS5 Pro disfrutaremos de juegos con una resolución más alta, 60 FPS fijos y una mayor calidad gráfica. Estos ajustes son incluso mejores que una combinación de los modos calidad y rendimiento de PS5, porque van más allá tanto en calidad gráfica como en estabilidad de la tasa de fotogramas por segundo.

PS5 Pro tendrá más memoria disponible y un modo 8K

Cuando hablamos de sus posibles especificaciones os dije que era muy probable que Sony ofreciera, de alguna manera, un poco más de memoria unificada con PS5 Pro, cosa que ya hizo en su momento con PS4 Pro. Según esta nueva información así será, la consola tendrá acceso a 1,2 GB de memoria unificada adicional gracias una mejora en la eficiencia de la memoria del sistema.

El ancho de banda de esa memoria podrá superar los 18 Gbps en la práctica, y la tecnología de reescalado inteligente PSSR ha tenido que recibir una actualización de urgencia porque tenía problemas de calidad de imagen. Esta solo consumirá 250 MB de memoria, que utilizará como un buffer para almacenar todos los datos que necesita.

El desarrollador que ha filtrado esta información dice que Sony ha afinado bien y que no habrá problemas de memoria con esta nueva consola. PS5 Pro añade una opción para trabajar con un modo 8K, pero esta todavía no ha sido probada por el desarrollador, y también tendrá un modo de alta frecuencia de la CPU, que aumentará la velocidad de la misma en otro 10% a costa de reducir en un 1,5% el rendimiento de la GPU.