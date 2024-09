Nintendo Switch 2, posible fecha y posicionamiento único

¿Alguien lleva la cuenta del tiempo que llevamos esperando el lanzamiento de la esperadísima Nintendo Switch 2? He buscado en nuestro histórico y he encontrado, por ejemplo, que ya en la primavera de 2019 circulaban rumores sobre su cercana llegada al mercado (un rumor que, por lo que vimos posteriormente, apuntaba a Switch Lite). Esto es comprensible, dado el formidable éxito alcanzado por la gran N con una propuesta no solo muy original, también destacablemente práctica, y que se volvió a ganar la medalla de oro en innovación, como ya ocurriera previamente con Wii y con Nintendo DS.

Así, claro, se explica el enorme interés que se ha ido desarrollando con el paso de los años, y es que recordemos que, en su versión original, la generación actual de Nintendo llegó al mercado en marzo de 2017, es decir, que ya han pasado siete años y medio. Pero no ha sido hasta recientemente, que por fin tenemos previsiones bastante fiables que, como ya te adelantábamos hace unos meses, apuntan a principios de 2025, es decir, alrededor de seis meses desde este momento.

Ahora, según leemos en Wccftech, se han disparado los rumores que apuntan al lanzamiento de Nintendo Switch 2 entre marzo y abril del año que viene. La elección de un mes u otro todavía no estaría tomada, pues apunta a depender de los resultados del año fiscal de Nintendo (que finaliza el 31 de marzo). Si estos no han estado a la altura, el debut de la consola se produciría en marzo, para ayudar a mejorarlos significativamente. Ahora bien, si las cuentas dan para cerrarlo dentro de las expectativas previas, Nintendo se reservaría Switch 2 para el siguiente año fiscal y, por lo tanto, llegaría al mercado en abril. Lo que sí que debería ocurrir, en las próximas semanas, es que Nintendo finalmente la presente.

Un aspecto interesante, de confirmar esta ventana de lanzamiento, es que Nintendo Switch 2 llegará al mercado más o menos a mitad del ciclo de vida de la generación actual, es decir, la formada por PlayStation 5 y Xbox Series. Y es que, como ya ha quedado acreditado desde hace muchos años, Nintendo se desvincula por completo de dicha competición. Una decisión que, dado el posicionamiento muy particular de su consola, es de lo más inteligente.

Ahora bien, Nintendo no solo se desliga de la guerra de consolas en lo referido al calendario, también lo hace si hablamos de rendimiento. Y es que, como leemos en Famitsu, Shigeru Miyamoto ha confirmado que Nintendo Switch 2 tampoco entrará en la guerra de las consolas en lo referido al rendimiento. El padre de algunos de los títulos más icónicos de Nintendo ha afirmado, en una entrevista, entre risas, que quiere que la gente se abstenga de arrastrar a Nintendo a competiciones como la guerra de consolas «que se centran en las altas especificaciones y el rendimiento del hardware«.

Esto no significa, claro, que la esperada Switch 2 vaya a ser «pobre» en lo referido a su rendimiento, muy al contrario, algunos rumores apuntan a que sorprenderá positivamente en ese sentido. La clave, para Nintendo, se encuentra en el equilibrio entre rendimiento y eficiencia y, sobre todo, en títulos propios, exclusivos y totalmente optimizados para su plataforma.

Imágenes generadas con IA.