The Day Before fue, indudablemente, uno de los lanzamientos más sonados del año pasado. Desgraciadamente, eso sí, no por lo que sus creadores, y sobre todo los jugadores que llevaban tiempo esperándolo, habrían querido, sino por todo lo contrario. Como seguramente recordarás, su anuncio en 2021 dejó a todo el mundo con la boca abierta, pues las primeras imágenes que se mostraron eran, sencillamente, espectaculares. Y esto, sumado a una fecha de lanzamiento muy, muy cercana (que, obviamente, a posteriori se retrasó en varias ocasiones), sirvió para inflar uno de los suflés más recordados de la historia del videojuego.

Tras varios retrasos, The Day Before llegó al mercado a principios de diciembre del año pasado, meses después de haber publicado un tráiler en el que absolutamente todo estaba varios órdenes de magnitud por debajo de lo mostrado anteriormente, y con el estudio, Fntastic, publicando una disculpa en sus redes sociales dos días antes del lanzamiento. Realmente la cosa pintaba muy mal… y finalmente resultó ser peor todavía. Tanto que el estudio anunció su cierre pocos días después del lanzamiento.

Una de las cosas que pudimos leer en las disculpas de Fntastic por The Day Before, era que no se trataba de un juego creado a base de assets de Unreal Engine, pero la inteligencia colectiva de Internet tardó poco en recopilar toda la información necesaria para demostrar que, en realdad, se trataba exactamente de eso. Entre el maremágnum de mensajes que se publicaron al respecto, los más ingeniosos fueron (para mi gusto) aquellos que apuntaban a que el título del juego indicaba también cuando habían empezado a desarrollarlo.

Así, tras semejante desastre, todos pensábamos que Fntastic era cosa del pasado. Sin embargo, y para sorpresa generalizada, el estudio creador de The Day Before ha vuelto a la palestra, ahora con un proyecto que quiere financiar con una campaña de crowdfunding. El título en cuestión se llama Escape Factory, ha sido publicado en Kickstarter y, eso sí, no parece que lo vaya a tener demasiado fácil, pues tras casi un día de campaña, solo ha conseguido recaudar 406 de los 13.937 euros que necesita para completar su objetivo de financiación.

En la campaña, eso sí, vuelven a admitir los errores y claman por una segunda oportunidad. Además, en su defensa, hay que reconocer que ya han publicado una demo jugable de Escape Factory en Steam, de modo que los potenciales interesados ya pueden probarlo, en vez de tener que confiar en tráileres, toda vez no andan demasiado sobrados de credibilidad. Y, tanto por el presupuesto como por la demo y lo que podemos ver en Internet, sí que es evidente que en esta ocasión han apuntado mucho más bajo, haciendo así gala de una humildad que les faltó, por mucho, con The Day Before.

¿Logrará su objetivo de financiación? Es difícil saberlo, en realidad. Lo primero que nos viene a la cabeza es que es imposible, pero por otra parte, no debemos olvidar el negocio que se empezó a organizar alrededor de The Day Before días después del cierre del estudio. Ya sea por conceder una segunda oportunidad, de manera irónica o con la aspiración de poder venderlo por mucho más dinero en el futuro, no debemos descartar todavía la posibilidad de que, finalmente, la campaña de financiación de Escape Factory acabe siendo exitosa.