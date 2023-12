¿Quieres The day Before? Pues serán más de 200 euros...

Todavía están resonando los ecos del fiasco de The Day Before, el juego que en su momento pulverizó los récords de juego más deseado en Steam, tras un anuncio inicial que nos dejó a todos con la boca abierta, pero que poco a poco fue cayendo al pozo de las sospechas, augurando un lanzamiento que no pasaría desapercibido. Y eso, en el año que hemos sufrido estrenos como Skull Island: Rise of Kong y Lord of the Rings: Gollum, entre otros desastres, ya era mucho decir.

Como ya digo, las expectativas de muchos eran bastante negativas, pero sus responsables, Fntastic, fueron capaces de ir aún más allá, entregando a los incautos que pasaron por caja, una experiencia de juego que hace bueno al The Last of Us parte 1 para PC el día de su lanzamiento. Y, aunque habían prometido parches, mejoras y mucho, mucho trabajo por delante, dicho compromiso se lo llevó el viento en tan solo 48 horas, que fue el tiempo que tardó el estudio en anunciar su cierre inmediato.

El tráiler lanzado por el estudio a principios de este año marcó, sin duda, un antes y un después en la historia de The Day Before, ya que mucho del poderío técnico que nos vendieron en el anuncio de 2021 había desaparecido por completo, aunque la cosa todavía parecía «salvable». El antepenúltimo gran golpe (el penúltimo fue el lanzamiento y el último el cierre de Fntastic) fue el comunicado de disculpas, publicado pocos días antes del lanzamiento, que ya nos dejó muy pocas dudas sobre lo que esperar (básicamente, todo aquello que negaban en dicha publicación). Pero claro, si desde el inicio hubieran dicho que su proyecto era un juego construido con assets de Unreal Engine Marketplace, no habrían generado tantas expectativas, pero tampoco habrían enfadado tanto a la gente.

No me puedo creer que estén vendiendo claves de The Day Before a 200€ cada una. Están ESPECULANDO con una estafa que ya no se puede comprar en Steam porque hay más subnormales como yo que quieren probar cómo de malo es este juego. Nunca me había sentido tan acompañado 🥹 pic.twitter.com/icjsuZKs9S — Garrus (@SrGarrus) December 18, 2023

Como ya te contamos hace unos días, el juego dejó de estar a la venta después de que el estudio anunciara su cierre, y Steam está permitiendo a los jugadores reembolsar sus compras. Sin embargo, es bien sabido que vivimos en un mundo con colores para todos los gustos, que es precisamente lo que he pensado (bueno, en realidad ha sido una fórmula un poco más zafia) al ver el tweet de Garrus (un creador de contenido especialmente recomendable, por cierto) que puedes ver sobre este párrafo. Y es que, efectivamente, actualmente se están vendiendo claves de The Day Before en G2A por más de 200 euros. En concreto, la imagen del tweet vemos la clave por 207,06 euros, pero en el momento de publicar esta noticia, ha subido hasta los 259,08 euros.

Nos encontramos, sin duda, ante el caso más rápido de lost media, pues ha pasado de ser un estreno a no ser posible obtenerlo legalmente (salvo con las tiendas de claves), y parece que los revendedores han visto una oportunidad de hacer el agosto. Sin embargo, y aunque sé que en estos tiempos es una apuesta arriesgada, quiero pensar que me sobran dedos en las manos para contar la cantidad de personas que se animarán a hacer esa inversión en coleccionismo.