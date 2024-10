El juego en movilidad se ha animado extraordinariamente con la nueva era de consolas portátiles. No hay nada mejor para jugar, pero no son ni baratas ni versátiles. Las alternativas más claras llegan de los móviles inteligentes, pero también de tabletas electrónicas. La Legion Y700 de 2024 está enfocada a juegos, si bien puede usarse para otras tareas a las que las consolas no pueden llegar.

Legion es la ‘marca de guerra’ elegida por Lenovo para comercializar su catálogo de dispositivos para juegos. Y tiene de todo lo que puedes buscar, desde sobremesas a portátiles, pasando por móviles, periféricos y también consolas Legion Go.

Legion Y700 de 2024

Los tablets son menos conocidos, pero también existen y aquí tenemos la última versión anunciada para China, pero que como ediciones anteriores se comercializará también en el mercado internacional rebautizada como Legion Tab.

Manteniendo el diseño básico de 2023, Lenovo monta una pantalla LCD IPS de 8,8 pulgadas de diagonal, con resolución nativa de 2560 x 1600 píxeles y una frecuencia de actualización que se ha aumentado hasta los 165 Hz. Su brillo máximo de 500 nits facilita su uso en exteriores con mayor luminosidad.

Seguramente la mayor novedad de esta versión sea su nuevo SoC Snapdragon 8 de 3.ª generación. Es de lo mejor de Qualcomm para movilidad y una buena puesta al día especialmente en gráficos. También la interfaz de almacenamiento mejora a UFS 4.0, al igual que la memoria RAM a LPDDR5X.

En conectividad inalámbrica se mantiene Wi-Fi 6 y Bluetooth 5 (no habría estado nada mal saltar a Wi-Fi 7), al igual que las cámaras, frontal de 8MP y trasera de 13 MP. Dispone de altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos y dos puertos USB 3.2 Gen2 Tipo-C. Se ha eliminado el jack de audio y el lector de tarjetas de memoria siguiendo el -mal- ejemplo de los móviles.

Se ha mejorado los motores lineales duales del eje X, claves en juegos, que ahora deben entregar un 30% más de respuesta. También la nueva cámara de vapor para ofrecer capacidades de enfriamiento adicional y la latencia táctil de la pantalla que se ha reducido para obtener tiempos de respuesta más rápidos.

Lenovo comercializa su tablet para juegos en varias versiones, según memoria y almacenamiento. Con 12 GB de RAM y 256 GB de UFS 4.0, Legion Y700 de 2024 está disponible en los entornos de los 500 dólares, con precio promocional de lanzamiento para reservas en acceso anticipado de 415 dólares.