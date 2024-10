NVIDIA ha confirmado las novedades que llegarán a GeForce Now durante este mes de octubre, y tenemos nada más y nada menos que 22 juegos que se suman al catálogo del conocido servicio de juego en la nube.

En la lista podemos encontrar tanto juegos de nuevo lanzamiento como algunos que ya llevan un tiempo disponibles en PC, pero que todavía no habían llegado a GeForce Now. Para que tengáis una visión completa y clara de los lanzamientos, vamos a ver primero los juegos que estarán disponibles a partir de esta semana:

THRONE AND LIBERTY (Nuevo en Steam)

Sifu (PC Game Pass)

Bear and Breakfast (Gratis en Epic Games Store)

Monster Jam Showdown (Steam)

TerraTech Worlds (Steam)

A lo largo del resto del mes de octubre irán llegando a GeForce Now los siguientes juegos:

Europa (Nuevo en Steam)

Neva (Nuevo en Steam)

MechWarrior 5: Clans (Nuevo en Steam y Xbox)

A Quiet Place: The Road Ahead (Nuevo en Steam)

Worshippers of Cthulhu (Nuevo en Steam)

No More Room in Hell 2 (Nuevo en Steam)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Nuevo en Steam)

Call of Duty: Black Ops 6 (Nuevo en Steam y Battle.net)

Life Is Strange: Double Exposure (Nuevo en Steam, Xbox, Microsoft store)

Artisan TD (Steam)

ASKA (Steam)

DUCKSIDE (Steam)

Dwarven Realms (Steam)

Selaco (Steam)

Spirit City: Lofi Sessions (Steam)

Starcom: Unknown Space (Steam)

Star Trek Timelines (Steam)

Tenemos nombres importantes en estas listas. De los juegos que llegan esta semana destacan THRONE AND LIBERTY y Sifu, y del resto de juegos que llegarán durante el mes de octubre tenemos grandes lanzamientos, como No More Room in Hell 2, que tiene pinta de que va a convertirse en uno de los mejores juegos de su género, y Call of Duty: Black Ops 6, uno de los lanzamientos más importantes del año por la enorme popularidad que tiene esta franquicia.

Recordad que todos los juegos que compremos en Steam, o en cualquiera de las plataformas compatibles con GeForce Now, se pueden jugar tanto en este servicio de juego en la nube como de forma local en cualquier PC que cumpla con los requisitos correspondientes. No hay que comprar los juegos dos veces para jugarlos en dicho servicio.