Haber elegido Fntastic como nombre es, sin duda, un acierto por parte del estudio que perpetró The Day Before. Aunque, a la vista de los hechos, habría sido incluso mejor si hubieran optado por Fntasy, porque la historia que nos están regalando es, de verdad, pura fantasía. Y también una absoluta e injustificable vergüenza, claro, tanta que, muy probablemente, el común de los mortales no se atrevería ni a salir a la calle después de su primer «tropezón». Sin embargo, ellos han decidido no solo hacerlo, sino además anunciarlo.

Si no sabes de qué estoy hablando, Fntastic es el estudio que intentó tomarle el pelo a medio mundo con The Day Before. Y digo que lo intentaron, no que lo consiguieron, porque, afortunadamente, los jugadores que lo habían comprado terminaron recuperando su dinero antes de que se apagaran sus servidores. Y es que, lo que apuntaba a ser un juego increíble cuando mostraron su primer tráiler, terminó siendo una chapuza compuesta por assets de Unreal, Lo que decía antes, una fantasía y una vergüenza.

Por suerte, eso sí, pensábamos que ese cisma había acabado para siempre con el estudio, pero hace unos días nos encontramos con la sorpresa de que no era así, de que Fntastic estaba de vuelta y que, además, había recurrido a una campaña de croudfunding para un nuevo juego. Eso sí, como muestra de arrepentimiento y buena voluntad, se disculpaban por lo ocurrido anteriormente, reconocían los errores, afirmaban que no volverían a hacerlo e, incluso, publicaban una demo del juego para el que piden financiación.

El problema es que, según leemos en este tweet, Fntastic ha vuelto a hacerlo, otra vez están creando un juego a base de assets, además gratuitos, pese a lo cual se han marcado un objetivo de financiación de casi 14.000 euros. Y no es solo eso, es que además están borrando comentarios, de su comunidad en Steam, de usuarios que están denunciando esta situación. Normal, claro, no parece gustarles que se sepa que han vuelto a recurrir a este tipo de material.

No obstante, una vez que se ha hecho público, lo que han hecho ha sido publicar un mensaje en el que afirman que pueden, legalmente, emplear todos esos assets, bien sea porque son gratuitos, o porque han pasado por caja para comprarlos. Eso está bien pues, al menos, implícitamente están reconociendo que los han empleado, que es algo que negaron con The Day Before hasta que ya no pudieron seguir haciéndolo.

¿Y por qué están borrando comentarios en Steam? Sencillo, como he indicado antes, Fntastic aspira a recaudar casi 14.000 euros en Kickstarter, pero de momento apenas han superado los 2.100. Que, personalmente, me parece muchísimo dinero para ser quienes son, pero claro, no podrán acceder al mismo a no ser que alcancen el objetivo de la campaña. Y, afortunadamente, cada vez parece menos probable.