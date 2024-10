Intel ha resuelto todos los problemas de los Intel Core Gen 13 y Gen 14, no habrá más parches

A finales de septiembre Intel lanzó el parche «0x12B», una actualización de microcódigo que me cogió un poco por sorpresa, porque no pensaba que el gigante del chip fuese a necesitar otro parche para terminar de resolver los problemas de estabilidad que venían sufriendo los procesadores Core Gen 13 y Core Gen 14.

Sobre este tema ya os he hablado en ocasiones anteriores, pero os haré un resumen para poneros en situación por si alguien se ha perdido. Durante los últimos meses empezaron a aparecer quejas de algunos usuarios que decían que sus procesadores Intel Core Gen 13 y Gen 14 estaban teniendo problemas de estabilidad, sobre todo durante las fases de compilación de shaders en juegos.

Esos problemas se manifestaban en cierres espontáneos y crasheos, y se hicieron cada vez más frecuentes. El aumento del número de usuarios afectados fue notable, y esto obligó a Intel a tomar medidas. Tras realizar una investigación, la compañía descubrió que se producía un exceso de voltaje que acababa produciendo daños en esos procesadores, y que dichos daños eran irreversibles.

Los usuarios con un procesador dañado no tienen más remedio que tramitar un RMA para conseguir un cambio o la devolución del dinero. Aquellos que tengan procesadores que todavía no hayan sufrido daños pueden evitar que estos se produzcan si instalan las actualizaciones de microcódigo que ha lanzado Intel. Dichas actualizaciones producen una ligera pérdida de rendimiento, pero es mejor que tener un procesador dañado.

Intel no tendrá que lanzar más parches

Así lo ha confirmado un portavoz de Intel a The Verge, diciendo que ya han resuelto el problema que provocaba los aumentos de voltaje, y que ya no tendrá que lanzar más actualizaciones de microcódigo relacionadas con este tema. El parche «0x12B» es el último, y esto es una buena noticia, porque significa que ya no habrá más actualizaciones que puedan reducir el rendimiento.

La pesadilla ha terminado, ¿pero cuál era el problema? No se debe a una única causa, según Intel el problema del voltaje elevado se debía a cosas como errores en el eTVB, siglas de «Enhanced Thermal Boost Velocity», y también a perfiles de alimentación inestables que en teoría fueron utilizados por los fabricantes de placas base.

Todo eso permitía que las placas base suministraran una alimentación por encima del nivel permitido, que el eTVB escalase por encima de las frecuencias recomendadas incluso a altas temperaturas, y que se utilizaran altos niveles de voltaje incluso con los procesadores en estado de reposo o de baja carga de trabajo.