Apple iPhone 15 Plus, análisis: con Dynamic Island y puerto USB-C

El Apple iPhone 15 Plus es uno de los cuatro integrantes de la última generación del smartphone de Apple (de la que ya hemos analizado el iPhone 15 Pro), que se presentó el pasado 12 de septiembre en la habitual keynote que los de Cupertino acostumbran a organizar para anunciar los nuevos modelos de iPhone.

El modelo con pantalla de 6,7 pulgadas aporta unas cuantas e importantes novedades respecto al iPhone 14 que ya analizamos el año pasado, aunque se echan de menos prestaciones ya incorporadas hace una o dos generaciones en la familia Pro, tales como la tecnología ProMotion que aporta una tasa de refresco adaptativa de 10 Hz a 120 Hz, o la tecnología Always-On de su pantalla que la mantiene encendida en todo momento.

Tanto el iPhone 15 con pantalla de 6,1 pulgadas como el iPhone 15 Plus que analizamos son los smartphones perfectos para aquellos usuarios que no necesitan prestaciones Pro como la carcasa de titanio, el botón de acción, la alta velocidad en la transferencia a través de USB-C o el sistema de cámaras Pro con siete lentes, pero sí quieren hacerse con un dispositivo muy recomendable a un precio más reducido (el 15 Pro Max empieza en 1.469 euros y el 15 Plus en 1.109 euros).

Especificaciones del Apple iPhone 15 Plus

Sistema operativo iOS 17 Pantalla Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas (17 cm) en diagonal. Funcionalidad Dynamic Island. Brillo máximo de 1.000 nits, pico de brillo de 1.600 nits (HDR) y pico de brillo de 2.000 nits en exteriores Resolución 2.796 x 1.290.píxeles a 460 p/p Procesador Chip A16 Bionic. CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia). GPU de 5 núcleos. Neural Engine de 16 núcleos Memoria 6 GB de RAM Almacenamiento 128 GB, 256 GB y 512 GB Cámara frontal 12 Mpx y apertura de f/1,9. Enfoque automático con Focus Pixels. Modo retrato con efecto bokeh y Control de Profundidad Cámara trasera Principal de 48 Mpx: 26 mm, apertura f/1,6. Estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor, 100% Focus Pixels y compatibilidad con resolución de 24 y 48 Mpx. Ultra gran angular de 12 Mpx y 13 mm, apertura de f/2,4 y campo de visión de 120º. Teleobjetivo x2 de 12 Mpx y 52 mm, apertura de f/1,6. Zoom óptico de acercamiento x2, zoom óptico de alejamiento x2 y rango de zoom óptico x4. Zoom digital hasta x10 Vídeo Modo Cine en 4K HDR a 30 f/s. HDR | 4K a 24, 25, 30 o 60 f/s. Zoom digital hasta x6 Conectividad Wi-Fi 802.11ax (6ª generación) / Bluetooth 5.3 / 5G (Nano SIM y eSIM) Batería iones de litio. Según datos de Apple aporta hasta 20 horas de reproducción de vídeo. La carga rápida con adaptadores de 20W o más alcanza el 50% en 30 minutos (estos adaptadores se venden aparte) Dimensiones 16,09 x 7,78 0,78 cm Peso 201 gramos Colores negro, azul, verde, amarillo y rosa Contenido de la caja iPhone 15 Plus, cable de carga USB-C y documentación Precio Desde 1.109 euros hasta llegar a 1.489 euros del modelo con 512 GB de almacenamiento

El iPhone 15 Plus da la bienvenida a Dynamic Island

El año pasado los modelos Pro de la generación 14 de iPhone fueron los primeros en despedir para siempre al notch (espacio reservado a la cámara integrada en la pantalla) para dar paso a Dynamic Island, una innovación muy interesante que ya está disponible tanto en el iPhone 15 como en el iPhone 15 Plus.

A lo largo de las diferentes versiones de iOS, este sistema operativo ha ido avanzando en todo lo relativo a widgets y notificaciones. Durante todos estos años hemos visto que al poner el modo silencio, conectar los AirPods, configurar un punto de acceso personal y otras muchas acciones se nos mostraba en pantalla una píldora verde o una ventana superpuesta o un bocadillo (como el de las viñetas de los cómics) con texto.

Dynamic Island no reemplaza los widgets de la pantalla de bloqueo ni las notificaciones, pero sí unifica estas alertas del sistema y permite que las aplicaciones compartan más información de fondo.

Ahora los widgets pueden verse de tres maneras: la vista principal, la vista ampliada y un icono pequeño cuando hay dos cosas a la vez. Si hay varias apps en marcha, Apple selecciona las dos más importantes para ubicarlas en la «isla».

La alertas y notificaciones del sistema que se benefician de Dynamic Island son llamadas entrantes, AirPods conectados, Face ID, Apple Pay, llaves del coche en cartera, AirDrop, desbloqueo del Apple Watch, batería baja, cargando, interruptor de silencio (activar/desactivar), interacciones NFC, AirPlay, cambio de modo de concentración, atajos, modo avión/sin servicio, alertas de la tarjeta SIM, conexión de accesorios, buscar app, etc.

En cuanto a las actividades en directo que se visualizan en Dynamic Island tenemos llamada en curso, SharePlay, apps de música/reproducción, temporizador, direcciones de mapas, notas de voz, grabar la pantalla, punto de acceso personal, etc.

Apple se ha visto obligada a reducir su cámara TrueDepth (la frontal) sin quitar ni una de sus prestaciones, ya que ha rediseñado el sensor de proximidad para ahorrar espacio y ha empleado algoritmos de pantalla avanzados para que Dynamic Island responda al instante cuando tocamos sobre ella.

Y Apple ha hecho un excelente trabajo porque la adaptación dinámica de la «isla» es fluida y con los bordes muy nítidos para que se vea perfectamente en cualquier aplicación en la que estemos. Lo único que al principio cuesta acostumbrarse es que al tocar sobre Dynamic Island no se abre la vista ampliada del widget, si no que se vuelve a la aplicación que controla el widget. Para expandir éste hay que tocar y mantenerlo pulsado. Parece más lógico que fuera al revés, pero es una cuestión de habituarse a ello.

Vidrio tintado en masa y conector USB-C

Los dos modelos de la familia 15 de iPhone que no son Pro han comenzado su particular revolución estética en la parte trasera fabricada con vidrio tintado en masa que está disponible en cinco tonos diferentes: negro, azul, amarillo, rosa y verde (el de las imágenes de este análisis).

Apple confirma que el vidrio se pigmenta con una fórmula exclusiva de minúsculos iones metálicos para cada tonalidad y después se pule con partículas nanocristalinas y se somete a un grabado para darle un acabado de textura mate. Además, los bordes de su marco de aluminio de calidad aeroespacial tienen un nuevo perfilado que hace que sea más cómodo sujetarlo cuando no lleva una funda.

Otra gran novedad de la «generación 15» de iPhone es que la obligación de la Unión Europea de que los fabricantes integren un puerto único de carga y conexión, en concreto USB-C, ha llegado a los nuevos modelos y desaparece así el conector Lightning.

Y ha sido una decisión muy buena porque podremos utilizar el mismo cable USB-C para cargar otros dispositivos como Mac y iPad o incluso usar el iPhone para cargar dispositivos más pequeños como AirPods Pro (los de segunda generación con USB-C) o Apple Watch vía cable, así como transferir datos a velocidades de hasta 480 Mbps. La diferencia entre este USB-C y el de los modelos Pro es que en estos últimos se alcanzan transferencias hasta 20 veces más rápidas (USB 3) con el cable apropiado.

El A16 Bionic asegura su alto rendimiento

En cuanto al procesador, Apple ha optado por el A16 Bionic, presente en la gama Pro del iPhone 14, y que permite hacer frente a tecnologías como Dynamic Island y las novedades del sistema de cámaras.

Fabricado con un proceso de 4 nanómetros, el A16 Bionic es hasta un 10% más rápido que el A15 Bionic y cuenta con un 50% más de ancho de banda de memoria que antes, lo que mejora el rendimiento general de todo el chip, incluso de la GPU, fundamental para juegos que hacen un uso intensivo de los gráficos y para las operaciones de cálculo del sistema de cámaras.

También encontramos un motor de pantalla completamente nuevo que permite picos de brillo más altos con transiciones suaves, el nuevo sensor de proximidad ubicado detrás de la pantalla y el anti-aliasing avanzado para que las animaciones de Dynamic Island se vean muy bien.

Nueva cámara de 48 Mpx en el iPhone 15 Plus

La lente principal de 48 Mpx es una de las características más destacadas de los nuevos iPhone 15. Con el motor fotónico, Apple ha logrado combinar lo mejor de las imágenes de 12 Mpx con quad-pixel con la máxima definición de imágenes de 48 Mpx con píxeles individuales. Lo que se consigue es un nivel de detalle impresionante con un excelente rendimiento en condiciones de poca luz.

Esta cámara de 48 Mpx del iPhone 15 no es la misma que la del iPhone 14 Pro o la del iPhone 15 Pro, Apple confirma que es un sensor totalmente nuevo diseñado específicamente para el iPhone 15 y el 15 Plus; por eso su campo de visión es de 26 mm. Por defecto el iPhone 15 captura imágenes a 24 Mpx, pero se puede elegir capturar imágenes de 12 Mpx y también de 48 Mpx, pero tengamos en cuenta que estas últimas ocuparán mucho espacio.

Foto Ultra Gran Angular 14 mm.

Foto cámara principal 26 mm.



Foto cámara principal 52 mm.

Las fotos con una resolución de 48 Mpx las realizaremos con la cámara principal a una distancia focal de x1. Las fotos realizadas en modo Noche y con flash siempre se guardarán en 12 Mpx. Las fotos con el ajuste de Live Photo se podrán guardar en 12 Mpx y en 24 Mpx.

Además, al usar los 12 Mpx del nuevo sensor quad-pixel disponemos de un teleobjetivo 2x de calidad óptica para fotos y vídeos con una distancia focal de 52 mm. Este teleobjetivo se aprovecha de las mismas prestaciones de la cámara principal y se puede usar en los siguientes modos: Foto, Vídeo, Retrato, Cine, Lapso de tiempo y Panorama.

Foto Ultra Gran Angular 14 mm.

Foto cámara principal 26 mm.

Foto cámara principal 52 mm.

Foto cámara principal 26 mm a corta distancia.

Foto cámara principal 26, foto de noche.



Foto cámara principal 26, foto de noche.

Otra de las novedades es la selección automática de modo retrato. Cuando el dispositivo detecta una cara humana, un perro o un gato, la foto se toma en modo retrato y captura automáticamente información de la profundidad por si queremos activar el efecto de retrato más tarde.

Hay un icono con forma de f en la esquina inferior izquierda que indica que el iPhone está capturando la profundidad. También podemos pulsar sobre este icono para previsualizar y activar el efecto de retrato de manera inmediata. Si deseamos capturar la profundidad en cualquier foto solo habrá que tocar para enfocar en cualquier lugar de la previsualización y aparecerá el icono f.

Pero hay más. Ahora es posible ajustar el punto de enfoque de un retrato incluso después de haber tomado la foto. Similar al modo Cinematográfico, en la aplicación Fotos podemos indicar dónde queremos enfocar. Al tocar en el fondo veremos cómo se desenfoca el primer plano y ajustar la intensidad de la profundidad.

Conclusiones

Hay 360 euros de diferencia entre el iPhone 15 Pro Max y el iPhone 15 Plus, ambos con pantalla de 6,7 pulgadas, el que sin lugar a dudas es mi formato favorito, aunque entiendo que haya personas que prefieran los modelos de 6,1 pulgadas.

Menciono la diferencia de precio porque este iPhone 15 Plus es un teléfono móvil que ofrece todo lo que le podemos pedir a un dispositivo de gama alta ya que ciertos «extras» de la familia Pro no son necesarios para la mayoría de los usuarios.

Los «extras» del iPhone Pro condicionan su precio, pero hay dos que van unidos y que creo sí deberían estar ya tanto en el iPhone 15 como en el iPhone 15 Plus, me refiero a la tecnología ProMotion y a la pantalla Always-on. En la próxima generación, el que será el iPhone 16, seguro que los veremos, pero Apple ya los podría haber adelantado este año.