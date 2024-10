Steam ha confirmado (para los usuarios que no tuvieran conocimiento de ello) que no son dueños de lo que compran en su plataforma. Pagas por una licencia de uso, pero no eres propietario. Y aunque no lo creas, puede suponer una gran diferencia en determinados casos.

Steam ha comenzado a publicar un aviso en su carrito de compras. Cuando lo abres con artículos dentro y antes de realizar el pago, aparece en la parte inferior derecha y literalmente dice: «La compra de un producto digital otorga una licencia para el producto en Steam». Desde engadget, que son los primeros que han hablado de ello, dicen que es la primera vez que lo ven. Y ciertamente, nosotros también.

Steam y los términos de sus licencias

Aunque el aviso es nuevo, se ha insertado hace muy poco y sigilosamente, sus consecuencias no son nada nuevas. La certeza es de que aún pagando un pastizal por los juegos, no eres dueño de ellos, sino que te permiten jugarlo.

La inclusión de este aviso ahora parece estar dirigida a «cubrirse» legalmente de la nueva legislación que está llegando al efecto contra la publicidad engañosa y que precisamente debe hacer esa distinción precisa entre producto o licencia. Por ejemplo, el gobernador de California ha publicado una norma que obliga a los mercados digitales a dejar claro a los clientes cuándo compran una licencia únicamente para acceder a esos servicios.

La norma no se aplicará a las descargas offline permanentes, pero sí a copias digitales de videojuegos, música, películas, programas de televisión o libros electrónicos de una tienda online. Las empresas que no lo cumplan podrían enfrentarse a multas por publicidad engañosa si no explican en un lenguaje claro las limitaciones de una determinada compra digital.

Este tipo de legislación es necesaria como mostró la eliminación de The Crew por parte de Ubisoft de las bibliotecas de los jugadores después de que los servidores del juego cerraran. Y es que en la compra de software puede haber una gran diferencia. Una licencia es simplemente un permiso para acceder al contenido que proporciona el servicio. Pero si el contenido no está disponible, la empresa responsable puede decir que no tenías derecho a acceder a él de forma permanente.

Y la situación no afecta solo a Steam. Es de todas las tiendas en línea que venden productos digitales. O para ser más preciso, licencias en la mayoría de los casos.