GTA 6 es uno de los juegos más importantes de Rockstar, y la compañía siempre llevó su desarrollo con total secretismo, o al menos lo intentó, porque en septiembre de 2022 se produjo una enorme filtración de datos, imágenes e incluso vídeos del juego. En un primer momento se dudó de la veracidad de dicha filtración, pero al final la propia Rockstar acabó confirmando que era totalmente real.

La filtración fue posible gracias al joven hacker Arion Kurtaj, quien logró engañar a un desarrollador de Rockstar India utilizando el clásico método del phishing, que consiste en enviar un correo electrónico con un enlace malicioso para conseguir datos personales e información valiosa. El desarrollador que mordió el anzuelo trabajaba desde casa, y esto hizo que todo fuese mucho más fácil para Arion.

Los datos que robó Arion al desarrollador de Rockstar India le permitieron recuperar datos de su historial de navegación, y también le dieron todo lo necesario para entrar al Slack que utilizaba dicha empresa. De ahí pudo extraer una gran cantidad de imágenes e incluso vídeos de GTA 6, que fue el material que se acabó filtrando de forma masiva.

Rockstar India ha sido clave para el desarrollo de GTA 6

Esa gran filtración de datos lo confirma, y también sabemos que esta división es la responsable de toda la zona de Vice City Beach. No es la primera vez que Rockstar India juega un papel muy importante en un juego triple A, y tuvo una gran participación en Red Dead Redemption 2, y antes de ser comprada por Rockstar colaboró en el desarrollo de títulos como Red Dead Redemption y Max Payne 3, entre otros.

Los vídeos e imágenes filtrados generaron también bastantes críticas porque no cumplían con las expectativas que había generado GTA 6. Mucho ha llovido desde que se produjo aquella filtración, así que imagino que Rockstar habrá pulido esos detalles, y habrá introducido los cambios necesarios para mejorar la calidad gráfica del juego.

El vídeo de presentación tuvo precisamente el efecto contrario, es decir, generó opiniones muy positivas y disipó el fantasma de aquellas primeras filtraciones. Con todo, creo que lo mejor será esperar a ver imágenes de juego real antes de sacar cualquier tipo de conclusión, y que estas serán las que mostrarán el auténtico nivel del juego.

Resulta muy interesante ver lo efectivo que puede ser un simple correo, y como éste es capaz de derribar por completo una compleja y cara estrategia de protección de un proyecto tan importante como GTA 6. Al final por mucho dinero que inviertas en la seguridad de tu empresa la protección real de la misma se mide por su eslabón más débil, y si este es un empleado que no sabe que no debe abrir correos de procedencia dudosa la cosa no pinta nada bien.

