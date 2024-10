Xbox Series X All Digital tiene algunos secretos que hacen que sea mejor consola

El gigante de Redmond lanzó ayer Xbox Series X All Digital, una consola que se presentó el pasado mes de agosto como una versión del modelo original sin unidad óptica y con la misma capacidad de almacenamiento, pero que en realidad esconde algunos secretos que la hacen ser una consola superior a la original.

Microsoft no tiene pensado competir directamente con PS5 Pro porque cree que no es necesario lanzar una renovación intergeneracional, así que Xbox Series X All Digital no es el rival de la nueva consola de Sony, simplemente es una revisión del modelo original que como dije anteriormente introduce algunos cambios y mejoras que son más interesantes de lo que imaginábamos.

Xbox Series X All Digital frente a Xbox Series X

Para comprender las mejoras que trae el nuevo modelo es necesario hacer una comparativa exhaustiva entre ambas consolas. Xbox Series X está terminada en color negro, cuenta con una unidad óptica y utiliza un SoC de AMD personalizado y fabricado en el nodo de 7 nm de TSMC.

Xbox Series X All Digital mantiene el mismo diseño y utiliza el mismo formato, pero está terminada en color blanco. No tiene unidad óptica, y tampoco da la opción de integrar dicha unidad, así que si optamos por ella no habrá vuelta atrás, solo podremos utilizar juegos en formato digital.

La primera mejora que trae esta consola se encuentra en el SoC. Xbox Series X All Digital tiene las mismas especificaciones que el modelo original a nivel de hardware, pero su SoC está fabricado en el nodo de 6 nm de TSMC, lo que se traduce en un menor consumo energético y en un funcionamiento más fresco.

Este nuevo SoC consume 38 vatios bajo un uso básico, mientras que la consola original llega a los 61 vatios. Jugando a Forza Horizon 5 el consumo en Xbox Series X es de 167 vatios de media, y la versión digital registra una media de 156 vatios. La reducción de consumo que ha conseguido Microsoft es suficiente para cambiar el sistema de refrigeración, que deja de utilizar un sistema de cámara de vapor para adoptar un radiador tradicional. Esto permite reducir costes, como habréis podido imaginar.

A nivel interno presenta otros cambios relevantes, como la supresión del conector para la unidad óptica y la eliminación de las protecciones metálicas situadas en la parte trasera, justo en la zona de retención del sistema de refrigeración anclada a la placa base, y en la unidad SSD. Xbox Series X All Digital también es más ligera, ya que tiene un peso de 3,6 kilogramos, es decir, 600 gramos menos que el modelo original.

Xbox Series X Galaxy Black con 2 TB de almacenamiento también utiliza un SoC fabricado en 6 nm, lo que significa que tiene las mismas mejoras que la versión digital en cuanto a eficiencia y temperatura. A pesar de que estos dos nuevos modelos utilizan un sistema de refrigeración inferior no son más ruidosas ni trabajan a una temperatura más elevada.