Esta Xbox portátil utiliza el hardware de la consola original

Un modder ha creado una Xbox portátil que sorprende no solo porque se basa en la primera consola que lanzó Microsoft, sino que además utiliza el hardware original de aquella. No se trata de ningún tipo de emulación, sino de una auténtica Xbox de 2001 en versión portátil que incluye, además, el mismo sistema de control.

Esta Xbox portátil monta la placa de la consola original, aunque obviamente ha sido adaptada y todas las conexiones se han modificado para poder integrarlas en un chasis tan pequeño. El autor del mod ha reconocido que tardó meses en aprender cómo debía ajustar y cortar el PCB para poder adaptarlo al reducido espacio de esta consola portátil.

También tuvo que aprender cómo integrar el sistema de control en los laterales que, como podemos ver en la imagen de portada, mantiene la disposición del segundo mando que lanzó en su momento Microsoft para Xbox, el de menor tamaño, que tuvo una mejor acogida que el mastodóntico mando de control «Duke».

El experimento le ha salido bien, porque ha sido capaz de crear una Xbox portátil totalmente funcional y con el sistema de control original intacto. A nivel de hardware esta consola tiene un procesador Pentium III personalizado que corre a 733 MHz, cuenta con 64 MB de memoria RAM y tiene una GPU NVIDIA GeForce 3 personalizada.

Como os dije, sus especificaciones base son las mismas que las de la Xbox de 2001. Esta fue la más potente de su generación, y una consolas con mejor relación precio-rendimiento de toda la historia. Era tan potente que incluso en la fase final de su ciclo de vida fue capaz de mover juegos como DOOM III y Half-Life 2. Estos juegos no llegaron a PS2 ni a Nintendo Game Cube, solo fueron lanzados en Xbox 360 y PS3.

Para disipar todo el calor que generan estos componentes en un espacio tan pequeño la consola incluye un ventilador en la parte trasera. El autor del mod ha confirmado que la pantalla integrada es de 9 pulgadas, tiene resolución 480p y viene con un conector USB Type-C con función de carga de 100 vatios. Está preparando una mejora que le permitirá incluir Wi-Fi 6 para disfrutar de Xbox Live.

I built a portable Xbox.

This isn’t a PC handheld, it isn’t emulation, this is a real motherboard from a real Xbox. It has a 9” 480p display, pure digital video/audio, 100W USB C charge and play, and I’m currently adding WiFi 6 for wireless Xbox Live functionality.

Yes, really. pic.twitter.com/yK7p0vPqUn

— Redherring32 (@redherring32) October 18, 2024